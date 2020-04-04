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غدا.. قطع المياه 12 ساعة عن 8 مناطق بالمطرية

٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:١١ ص
انقطاع المياه - صورة أرشيفية
انقطاع المياه - صورة أرشيفية
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه نظرا لأعمال الحفر للكباري بشارع "ابن الحكم" بالمطرية، الأمر الذي سيترتب عليه انقطاع المياه عن 8 مناطق وهي: العزب بمسطرد، أرض الجولف، تريومف، شارع عثمان بن عفان، شارع نخلة المطيعي، منطقة ألماظة، قاعدة ألماظة العسكرية، ومستشفى الجلاء العسكري، من الساعة العاشرة صباح غدٍ الأحد وحتى الساعة العاشرة مساء اليوم نفسه.
وأهابت الشركة، في بيان لها، اليوم السبت، بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
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الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (15)

غدا أمطار خفيفة إلى متوسطة.. والصغرى بالقاهرة 10

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على معظم الأنحاء، غدا الجمعة، ويتوقع الخبراء أن يسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا بالقاهرة الكبرى، وسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، وفي الوجه البحري يسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة. أما عن السواحل الشمالية الغربية فيسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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اليوم.. طقس شديد البرودة ليلا وسقوط أمطار

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الأرصاد: غدا طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء

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غدا.. انخفاض درجات الحرارة.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، في القاهرة الكبرى طقسًا مائلا للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلا، وأمطارًا خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، وانخفاض الحرارة 5 درجات، كما يشهد الوجه البحري طقسًا مائلا للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلا، وأمطارًا خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، على أن يكون الطقس في السواحل الشمالية الغربية مائلا للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلا، وأمطارًا خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة.
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