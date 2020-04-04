غدا.. قطع المياه 12 ساعة عن 8 مناطق بالمطرية

٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:١١ ص

انقطاع المياه - صورة أرشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه نظرا لأعمال الحفر للكباري بشارع "ابن الحكم" بالمطرية، الأمر الذي سيترتب عليه انقطاع المياه عن 8 مناطق وهي: العزب بمسطرد، أرض الجولف، تريومف، شارع عثمان بن عفان، شارع نخلة المطيعي، منطقة ألماظة، قاعدة ألماظة العسكرية، ومستشفى الجلاء العسكري، من الساعة العاشرة صباح غدٍ الأحد وحتى الساعة العاشرة مساء اليوم نفسه.

وأهابت الشركة، في بيان لها، اليوم السبت، بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.