«ولاد إمبابة».. يهرب من كورونا ويلحق برمضان 2020

تحرير:إسراء سليمان ٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٢٥ ص

سعد الصغير - صورة أرشيفية

نتج عن فيروس كورونا المستجد خسائر فادحة، وذلك في عدة نواحي الاقتصادية، كما تأثرت دور السينما العالمية والمحلية، الأمر الذي جعل القائمين على إنتاج الأفلام، اتخاذ قرارات تتعلق بتأجيل طرحها، مع وقف الحملات التسويقية، وبالنسبة للتليفزيون المصري، ومسلسلات رمضان 2020، فكان من المتوقع خروج عدد من المسلسلات من المارثون الرمضاني، ولكن نجح عدد من الفنانين في الهروب من كورونا، واقتربوا من إنهاء تصوير الحلقات، وكان من بينهم مسلسل" ولاد إمبابة" للنجم سعد الصغير.

انتشرت المخاوف بين شركات الإنتاج في مصر، من الخسائر التي ستنتج من فيروس الكورونا، الأمر الذي دفعهم إلى إيقاف التصوير من فترة لأخرى، لتجنب التجمعات والزحام، وبالرغم من ذلك، نجحت بعض الأعمال التليفزيونية في تحدي الكورونا، وأكملوا تصوير المسلسل، بما في ذلك مسلسل "البرنس" للفنان محمد رمضان، و"فلانتينو"