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«ولاد إمبابة».. يهرب من كورونا ويلحق برمضان 2020

تحرير:إسراء سليمان ٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٢٥ ص
سعد الصغير - صورة أرشيفية
سعد الصغير - صورة أرشيفية
نتج عن فيروس كورونا المستجد خسائر فادحة، وذلك في عدة نواحي الاقتصادية، كما تأثرت دور السينما العالمية والمحلية، الأمر الذي جعل القائمين على إنتاج الأفلام، اتخاذ قرارات تتعلق بتأجيل طرحها، مع وقف الحملات التسويقية، وبالنسبة للتليفزيون المصري، ومسلسلات رمضان 2020، فكان من المتوقع خروج عدد من المسلسلات من المارثون الرمضاني، ولكن نجح عدد من الفنانين في الهروب من كورونا، واقتربوا من إنهاء تصوير الحلقات، وكان من بينهم مسلسل" ولاد إمبابة" للنجم سعد الصغير.
انتشرت المخاوف بين شركات الإنتاج في مصر، من الخسائر التي ستنتج من فيروس الكورونا، الأمر الذي دفعهم إلى إيقاف التصوير من فترة لأخرى، لتجنب التجمعات والزحام، وبالرغم من ذلك، نجحت بعض الأعمال التليفزيونية في تحدي الكورونا، وأكملوا تصوير المسلسل، بما في ذلك مسلسل "البرنس" للفنان محمد رمضان، و"فلانتينو"
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هنادي مهنا تروج للبرومو الأول لمسلسل «دهب عيرة»

روجت الفنانة هنادى مهنا للبرومو الدعائي الأول لمسلسل "دهب عيرة" على حسابها عبر موقع "انستجرام" والمقرر عرضه في رمصان المقبل على قناة دبي. "دهب عيرة" يشهد عودة الفنانة يسرا بعد غيابها عن الدراما الرمضانية العام الماضي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول صاحبة مصنع ملابس تنغمس في شغلها وتهمل رعاية نجلها الطالب الجامعي الذي يتحول إلى مدمن مخدرات، وتتوالى الأحداث، وتقدم هنادي مهنا شخصية فتاة تدعى "سارة"، ويشارك في "دهب عيرة" حلا شيحة، عبير صبري، خالد أنور، بيومي فؤاد، ومن تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.
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أبقوا آمنين واستمتعوا.. رسالة نجمة «La Casa De Papel» للمصريين

يعتبر المسلسل الإسباني "La casa de papel"، من أشهر المسلسلات في الوقت الحالي عالميًا، إذ نال إعجاب الجمهور منذ طرح الموسم الأول في 2017، وتدور أحداثه عبر سلسة من الغموض والأكشن والإثارة، استمرت خلال ثلاثة مواسم، قبل أن تطرح اليوم أولى حلقات الجزء الرابع من قبل شركة نتفليكس العالمية، وقابل المصريون الخبر بفرحة عارمة، وتصدر هاشتاج باسم المسلسل على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وقائمة الأكثر بحثا على جوجل، وكانت ردود المصريين مدهشة، وكأنه المسلسل طوق النجاة في ظل هذه الظروف، التي يمر بها العام.
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أحمد صلاح حسني يوجه رسالة للمواطنين: هننتصر كشعب ودولة

يحرص الفنان أحمد صلاح حسني على توعية متابعيه للوقاية من فيروس كورونا وبث روح التفاؤل. ووجه "حسني" رسالة تحفيزية عبر حسابه على "تويتر": "هننتصر كشعب ودولة بأذن الله على الفيروس وان شاء الله هنسيطر عليه الأرقام كلها ومعظمها لمخالطين لمصابين أو عائدين جدد من الخارج وبالطبع لا يعلموا وده أمر متوقع لان مصر دوله سياحية وأي دوله عليها حركة بالطبع هيكون فيها الأمر مش مفاجأة ولكن الاهم للقضاء عليه الحرص والامانة".
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محمود البزاوي يقترب من موسم رمضان بـ«فرصة تانية»

يحاول الفنانون اللحاق بالموسم الرمضاني، فالجميع أصبح مهدد الآن بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ما جعل عدد من المسلسلات تتوقف عن التصوير لفترة، لمراعاة الإجراءات الاحترازية، التي أقرها مجلس الوزراء، بما في ذلك الابتعاد عن التجمعات، فعلى سبيل المثال قرر طاقم العمل إيقاف مسلسل "دهب عيرة" لمدة 10 أيام، وأيضا مسلسل "100 قرش"، أما مسلسل حسن الرداد "شاهد عيان"، فهو مهدد بالخروج من الموسم الرمضاني، من ناحية أخرى يقترب الفنان محمود البزواي، من أنهاء تصوير مسلسل "فرصة ثانية"، قريبا.
يسرا

لهزيمة الكورونا.. يسرا: افرحوا بالنعم وقربوا لبعض

تتميز الفنانة يسرا بروح الدعابة دائما، وستجد ذلك واضحا، من خلال اللقاءات التليفزيونية، كما أنها تتمتع بتلقائية غير مسبوقة، ويصفها البعض بـ"الدبلوماسية"، وتحاول نشر الأمل والتحدث بإيجابية، لذا قررت تشجيع محبينها على البقاء بالمنزل، من خلال نشر مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وليست هي الأولى من قامت بذلك، بل سبقها أحمد حلمي، كما أطلقت هند صبري مبادرة "تحدي الملل"، أما الفنان حسام داغر، فقرر تقديم روشتة صحية، لقضاء فترة الحجر المنزلي.
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في عيد ميلادها.. نادية الجندي «بطلة أفلام الجاسوسية»

يوافق اليوم 24 مارس عيد ميلاد الفنانة نادية الجندي، واشتهرت بأفلام الأكشن والدراما، كما كان لها سلسلة من أفلام الجاسوسية ضد إسرائيل، على سبيل المثال المهمة في تل أبيب، وفيلم الجاسوسة حكمت فهمي، وبالنسبة للمسلسلات، حققت نجاحا كبيرا أيضا، مثل قطار منتصف الليل ومشوار امرأة، لذا منحها الجمهور لقب "نجمة الجماهير"، حيث استطاعت تغيير فكرة الجاسوسية ببراعة، وعند مشاهدة أحد هذه الأفلام، ستشعر أن المشاهد حقيقية، وذلك يدل على براعتها في تجسيد مختلف الشخصيات.
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ماجدة زكي تعود إلى التليفزيون بمسلسل «قوت القلوب»

تمتعنا الفنانة ماجدة زكي دائما بأدوارها الرائعة، ففي عام 1978 عرض أول مسلسل تليفزيوني لها "أحلام الفتى الطائر"، ومن ثم توالت الأعمال المدهشة، وفي عام 2017 قدمت آخر مسلسل "اللهم إني صايم"، مع الفنان مصطفى شعبان وريم مصطفى، ومن إخراج أكرم فريد، وتوقفت عامين، وها هي تعود من جديد بمسلسل "قوت القلوب"، للمخرج مجدي أبو عميرة، وستنطلق أولى حلقاته، اليوم السبت، على شاشة الحياة، فالجمهور ينتظر هذا العود الحميد لماجدة زكي، كما يشاركها مجموعة من النجوم الشابة.
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