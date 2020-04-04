«ولاد إمبابة».. يهرب من كورونا ويلحق برمضان 2020
تحرير:إسراء سليمان
٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٢٥ ص
سعد الصغير - صورة أرشيفية
نتج عن فيروس كورونا المستجد خسائر فادحة، وذلك في عدة نواحي الاقتصادية، كما تأثرت دور السينما العالمية والمحلية، الأمر الذي جعل القائمين على إنتاج الأفلام، اتخاذ قرارات تتعلق بتأجيل طرحها، مع وقف الحملات التسويقية، وبالنسبة للتليفزيون المصري، ومسلسلات رمضان 2020، فكان من المتوقع خروج عدد من المسلسلات من المارثون الرمضاني، ولكن نجح عدد من الفنانين في الهروب من كورونا، واقتربوا من إنهاء تصوير الحلقات، وكان من بينهم مسلسل" ولاد إمبابة" للنجم سعد الصغير.
انتشرت المخاوف بين شركات الإنتاج في مصر، من الخسائر التي ستنتج من فيروس الكورونا، الأمر الذي دفعهم إلى إيقاف التصوير من فترة لأخرى، لتجنب التجمعات والزحام، وبالرغم من ذلك، نجحت بعض الأعمال التليفزيونية في تحدي الكورونا، وأكملوا تصوير المسلسل، بما في ذلك مسلسل "البرنس" للفنان محمد رمضان، و"فلانتينو"
انتشرت المخاوف بين شركات الإنتاج في مصر، من الخسائر التي ستنتج من فيروس الكورونا، الأمر الذي دفعهم إلى إيقاف التصوير من فترة لأخرى، لتجنب التجمعات والزحام، وبالرغم من ذلك، نجحت بعض الأعمال التليفزيونية في تحدي الكورونا، وأكملوا تصوير المسلسل، بما في ذلك مسلسل "البرنس" للفنان محمد رمضان، و"فلانتينو" للنجم عادل إمام، وبالنسبة لمسلسل "ولاد إمبابة" لسعد الصغير، فتم تصوير 70% من المشاهد.
وتدور أحداث المسلسل حول إطار كوميدي اجتماعي، من داخل حارة شعبية، ويشارك في المسلسل الفنانة يسرا المسعودي، لطفي لبيب، فريدة سيف النصر، أحمد شيبة، مصطفى أبو سريع، عبد الله مشرف، إسماعيل فرغلي، ومن إخراج ممدوح زكي.