نائبة تقترح إدراج المسعفين في زيادة بدل المهن الطبية

تحرير:محمد محمود ٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٥٧ ص

النائبة ايفلين متى - صورة أرشيفية

وجهت إيفلين متى بطرس عضو مجلس النواب، مقترحا إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الصحة والمالية، وذلك للمطالبة بإدراج العاملين بهيئة الإسعاف المصرية في زيادة بدل المهن الطبية، موضحة أن هيئة الإسعاف المصرية والعاملين فيها غير مخاطبين بقانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014 وتعديلاته الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 137 لسنة 2014، حيث أن هيئة الإسعاف المصرية لها لائحة خاصة بها وذلك طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 139 لسنة 2009 بإنشاء هيئة الإسعاف.

وأضافت بطرس، في مقترحها، اليوم السبت، أن هناك دور كبير ومميز يلعبه العاملين بهيئة الإسعاف المصرية خلال الأزمة الراهنة التي تعيشها مصر، ولا أحد يستطيع أن ينكر دورهم، والعبء الكبير الواقع على عاتقهم، وحجم الضرر الذي يلاحقهم أيضا، ما يتطلب من الحكومة إدراجهم في قرار زيادة بدل المهن الطبية، تقديرا لهم.وطالبت،

وأضافت بطرس، في مقترحها، اليوم السبت، أن هناك دور كبير ومميز يلعبه العاملين بهيئة الإسعاف المصرية خلال الأزمة الراهنة التي تعيشها مصر، ولا أحد يستطيع أن ينكر دورهم، والعبء الكبير الواقع على عاتقهم، وحجم الضرر الذي يلاحقهم أيضا، ما يتطلب من الحكومة إدراجهم في قرار زيادة بدل المهن الطبية، تقديرا لهم.



وطالبت، بإدارج جميع العاملين بهيئة الإسعاف المصرية في باقي القرارات الحكومية والتي تشمل زيادة البدل بنسبة 75% لجميع العاملين بالهيئة، وكذالك إدراج العاملين في صندوق المخاطر المزمع إنشاءه، والمكافآت التي وجهت الدولة بصرفها للمتعاملين مع حالات فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).



