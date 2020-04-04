الكراسي والأطباق.. أشياء لا تنظف في المطاعم

تحرير:إسراء سليمان ٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٥٩ ص

المطاعم - صورة أرشيفية

نحب دائما الذهاب إلى المطاعم، للترويح عن النفس، والتمتع مع الأصدقاء بتناول طعام مختلف، ولكن بعد أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، أصبح من الصعب الخروج من البيت، والتواجد في التجمعات والزحام، لكن الذي لا تعرفه أيضا، أن المطاعم ليست نظيفة على الإطلاق، ومن المحتمل أن تتراكم العدوى والبكتيريا على أحد الأسطح، فعلى سبيل المثال لا يهتم الطهاة بغسل أيديهم جيدا، خاصة في وجبة العشاء، فبعد يوم عمل طويل، من المتوقع أن الجميع لا يهتم بتقديم وجبة عشاء نظيفة، وغيرها من الأشياء الأخرى، التي لن تتوقعها، وذلك نقلا عن الموقع الهندي "Times Of India".

تنتظر العائلات دائما أجازة نهاية الأسبوع، لاصطحاب الأطفال، والذهاب إلى المطعم لتناول طعام مختلف، ولكن توجد بعد من الأشياء التي لا تنظف على الإطلاق، وفيما يلي بعض منها: - الكراسي وجدت دراسة أن حوالي ما يقرب من 70% من الكراسي بالمطاعم، تتراكم عليها الأتربة والبكتيريا، لأنه لا يتم تنظيفها إلا على فترات