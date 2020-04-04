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بدء تشغيل خط الربط الكهربائي بين مصر والسودان

٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٠٠ م
محطات توليد الطاقة الكهربائية - صورة أرشيفية
محطات توليد الطاقة الكهربائية - صورة أرشيفية
أعلن مجلس الوزراء، أنه في إطار إستراتيجية جمهورية مصر العربية لجعل مصر محورا إقليميا لتبادل الطاقة، تم أمس الجمعة بدء التشغيل الفعلي لخط الربط الكهربائي بين مصر والسودان جهد 220 ك.ف، تلبية لرغبة الجانب السوداني. وسبق أن تم الانتهاء من أعمال إنشاء الخط الكهربائى لربط البلدين في أبريل 2019، ويبلغ طوله بالجانب المصري حوالى 100 كيلومتر، وبالجانب السوداني حوالى 70 كيلومترا.
وأشار مجلس الوزراء إلى أنه طبقا لما هو مخطط فإن المرحلة التي بدأت حيز التنفيذ الفعلي، أمس، هي المرحلة الأولى من الربط والتي تهدف إلى إمداد الجانب السوداني بقدرات على مدار الساعة تصل إلى 70 ميجاوات، لحين استكمال تركيب بعض الأجهزة اللازمة بمحطات الجانب السوداني والجاري التنسيق بشأنها حاليا بين الجانبين
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الوفد يطالب بالرقابة على القطاع الخاص لمنع تسريح العمال

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