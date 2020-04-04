القومي للإدارة يدعم التعلم عن بعد في أزمة «كورونا»

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٢٤ م

كورونا - صورة أرشيفية

قالت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذى للمعهد القومي للإدارة -الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- إن المعهد بصدد إطلاق مبادرة "التعلم عن بعد" لتقديم برامجه التدريبية من خلال شبكة الإنترنت، وذلك بشكل تجريبي بداية من هذا الأسبوع، بهدف تنمية قدرات العاملين وغير العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مضيفة أن ذلك يأتي في إطار حزمة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وفي ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء بتعليق كافة البرامج التدريبية السارية.

وأشارت شريف إلى أنه سيتم توفير المادة العلمية والتدريبية والفيديوهات لجميع التدريبات التي يطرحها المعهد من خلال شبكة الإنترنت، ويحق للمتقدم الالتحاق بالدورة التدريبية ثم الخضوع لاختبار كتابي يتم عبر شبكة الإنترنت، وفي حالة اجتياز المتدرب للاختبار يحصل على شهادة اجتياز الدورة التدريبية والتي يتم إرسالها