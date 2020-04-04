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القومي للإدارة يدعم التعلم عن بعد في أزمة «كورونا»

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٢٤ م
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
قالت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذى للمعهد القومي للإدارة -الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- إن المعهد بصدد إطلاق مبادرة "التعلم عن بعد" لتقديم برامجه التدريبية من خلال شبكة الإنترنت، وذلك بشكل تجريبي بداية من هذا الأسبوع، بهدف تنمية قدرات العاملين وغير العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مضيفة أن ذلك يأتي في إطار حزمة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وفي ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء بتعليق كافة البرامج التدريبية السارية.
وأشارت شريف إلى أنه سيتم توفير المادة العلمية والتدريبية والفيديوهات لجميع التدريبات التي يطرحها المعهد من خلال شبكة الإنترنت، ويحق للمتقدم الالتحاق بالدورة التدريبية ثم الخضوع لاختبار كتابي يتم عبر شبكة الإنترنت، وفي حالة اجتياز المتدرب للاختبار يحصل على شهادة اجتياز الدورة التدريبية والتي يتم إرسالها
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STC السعودية ترجئ مفاوضات شراء فودافون مصر بسبب قرض

قالت مصادر مطلعة إن شركة الاتصالات السعودية STC أرجأت محادثات قرض يزيد على ملياري دولار، لتمويل الاستحواذ على حصة مجموعة فودافون العالمية في فودافون مصر البالغة 55% بسبب تداعيات فيروس كورونا. وأشارت مصادر لوكالة بلومبرج الأمريكية، إلى أن الإجراءات الخاصة بالاستحواذ مازالت مستمرة، ومن المرجح استئناف شركة الاتصالات السعودية مفاوضات الحصول على القرض في المستقبل القريب. ونوهت إلى ان المحادثات بدأت قبل انتشار الفيروس بسرعة وإغلاق مجموعة واسعة من الاقتصادات العالمية، مشيرين إلى إن الشركة تدرس أيضًا خيارات تمويل أخرى.
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مكاتب البريد تبدأ غدًا صرف المعاشات بداية من فئة 1000 حتى 2000 جنيه

تبدأ الهيئة القومية للبريد، غدا الأحد بصرف المعاشات التى تزيد عن 1000 جنيه إلى 2000 جنيه للمستحقين، وفقا لآلية وزارة التضامن الاجتماعى الخاصة بتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع للحد من التكدسات اثناء صرف المعاشات. ويتم صرف المعاشات فى نحو 433 مدرسة و126 مركز شباب وساحات كمنافذ لصرف المعاشات فى المحافظات بجانب مكاتب البريد. وكانت الهيئة بدأت صرف المعاشات الأقل من 1000 جنيه بداية من 1 إبريل وتنتهي اليوم، أما صرف المعاشات لمن يزيد عن 1000 إلي 2000 جنيه فى الأحد والإثنين والثلاثاء 5 و 6 و7 أبريل، والأكثر من 2000 جنيه الأربعاء والخميس 8 و9 أبريل أما من لم يصرف فى مواعيده المحددة يمكنه صرف المعاش يوم الأحد 12 أبريل.
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مصلحة الكيمياء: تحليل 500 عينة مستلزمات طبية يوميا

أكدت وزارة الصناعة والتجارة، أن مصلحة الكيمياء تعمل بكامل طاقتها من أجل توفير احتياجات السوق المحلى من المطهرات ولاوزام الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) الذي وصل عدد الإصابات به في إلى 985 حالة، مضيفة أن مصلحة الكيمياء كثفت من خدماتها المقدمة لمجتمع الأعمال من خلال تشغيل كافة المعامل التابعة للمصلحة سواء بالمقر الرئيسي أو الفروع المنتشرة بالموانئ بطاقتها القصوى لتلبية الطلب المتزايد خلال هذه المرحلة وبصفة خاصة على منتجات المطهرات والمنظفات والكحول والكمامات لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
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أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 698 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية، اليوم السبت، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي 3 جنيهات، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1620 دولارا. ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
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هالة السعيد

وزيرة التخطيط: مصر اتخذت خطوات جادة وسريعة لمواجهة كورونا

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية علي اتخاذ الدولة المصرية خطوات وإجراءات جادة وسريعة لمواجهة أزمة كورونا العالمية موضحة أن مصر لديها العديد من الخطط والسيناريوهات لكل مرحلة تواجه الدولة في ظل الأزمة. جاء ذلك في بيان لوزارة التخطيط اليوم حول مشاركة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الاجتماع الوزاري الأفريقي بشأن أزمة كورونا والمعروف طبيًا ب " كوفيد 19" وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس حيث يأتي استكمالًا للمؤتمر المنعقد في 19 من مارس الجاري لوزراء أفريقيا.
فيروس-كورونا (1)

تعرف على خطة الحكومة لدعم الفئات المتضررة من كورونا

عقدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعا، اليوم الإثنين، لبحث ومناقشة خطوات تنسيق العمل وخطة الدولة المصرية بشأن دعم العمالة المنتظمة وغير المنتظمة المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة جيهان صالح مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وعبد الحميد بلال رئيس لجنة المقترحات والشكاوى بالمجلس القومي للأجور، وأسامة الجوهري رئيس مركز المعلومات.
هالة السعيد- وزيرة التخطيط

الصحة والتعليم.. أهم مستهدفات الحكومة في أزمة كورونا

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الأحد، تقريرا يتضمن مستهدفات وسيناريوهات خطة التنمية المستدامة 2020 - 2021 فيما يتعلق بالاستثمارات الحكومية فى عدد من القطاعات ومبادرة حياة كريمة بخطة العام المالي المقبل، وذلك فيظل أزمة مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد. وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه من المستهدف زيادة الاستثمارات الحكومية بخطة العام المالي المقبل مقارنة بالعام الجاري الذي اشتمل على استثمارات حكومية تقدر بحوالى 211 مليار جنيه.
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

التخطيط تطلق كبسولة رائد الأعمال للتوعية ضد كورونا

أطلق مشروع "رواد 2030" التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حملة "كبسولة رائد الأعمال" والتي تستمر علي مدار الأسبوع بواقع حلقة يوميا، حيث تأتي في إطار الحملات التي تتبناها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتوعية بشأن التعامل مع الأزمة التي يشهدها العالم حاليا فيما يخص فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). ومن جانبها أوضحت الدكتورة غادة خليل مديرة مشروع رواد "2030"، أن حلقات كبسولة رائد أعمال يقدمها مجموعة من المتخصصين في ريادة الأعمال.
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