القومي للإدارة يدعم التعلم عن بعد في أزمة «كورونا»
تحرير:رنا عبد الصادق
٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٢٤ م
كورونا - صورة أرشيفية
قالت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذى للمعهد القومي للإدارة -الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- إن المعهد بصدد إطلاق مبادرة "التعلم عن بعد" لتقديم برامجه التدريبية من خلال شبكة الإنترنت، وذلك بشكل تجريبي بداية من هذا الأسبوع، بهدف تنمية قدرات العاملين وغير العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مضيفة أن ذلك يأتي في إطار حزمة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وفي ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء بتعليق كافة البرامج التدريبية السارية.
وأشارت شريف إلى أنه سيتم توفير المادة العلمية والتدريبية والفيديوهات لجميع التدريبات التي يطرحها المعهد من خلال شبكة الإنترنت، ويحق للمتقدم الالتحاق بالدورة التدريبية ثم الخضوع لاختبار كتابي يتم عبر شبكة الإنترنت، وفي حالة اجتياز المتدرب للاختبار يحصل على شهادة اجتياز الدورة التدريبية والتي يتم إرسالها
وأشارت شريف إلى أنه سيتم توفير المادة العلمية والتدريبية والفيديوهات لجميع التدريبات التي يطرحها المعهد من خلال شبكة الإنترنت، ويحق للمتقدم الالتحاق بالدورة التدريبية ثم الخضوع لاختبار كتابي يتم عبر شبكة الإنترنت، وفي حالة اجتياز المتدرب للاختبار يحصل على شهادة اجتياز الدورة التدريبية والتي يتم إرسالها عبر البريد الإلكتروني.
وأوضحت أنه سيتم كذلك عقد ندوات عن بعد حول عدد من الموضوعات المختلفة، تشمل القيادة والإدارة الناجحة للأفراد، التحول الرقمى، نظم الإدارة الحديثة، الطرق الحديثة لتقييم الأداء، وغيرها، مشيرة إلى أن أول تلك الموضوعات سيكون بعنوان " الإدارة الناجحة للأفراد" والتى يقدمها الدكتور خالد شريف نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون الإدارية بالبنك الدولي، كما ستتناول احدى الندوات موضوع التحول الرقمى وأهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ظل الظروف التي يواجهها العالم حاليا، حيث أثبتت تلك الظروف أهمية الخدمات التكنولوجية والاتصال عن بعد سواء كانت تلك الاتصالات بشكل شخصي أو بهدف العمل وإنهاء المعاملات، فضلا عن أهمية الخدمات الرقمية فى التعاملات المالية وغير ذلك.
وتابعت أن المعهد القومي للإدارة يسعى دائما إلى مواكبة أية تغييرات وإلى تطوير ما يقدمه من دورات تدريبية سواء على مستوى المنهج أو طرق تقديم التدريب، مشيرة إلى المعهد يعتمد على تقديم مجموعة برامج تدريبية متنوعة في مجالات الإدارة المختلفة لإمداد المتدربين بالمعارف والمهارات اللازمة لأداء أعمالهم بشكل احترافي ومهني وتنمية قدراتهم ومهاراتهم في كافة الأعمال الإدارية والمالية، إضافة إلى مساندتهم لمسايرة التقدم العلمي والتكنولوجي لتحقيق المهنية اللازمة لأداء الأعمال.