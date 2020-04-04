نائب يطالب بتسهيل إجراءات تسجيل العمالة غير المنتظمة

تحرير:أحمد جاد ٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٢٨ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

طالب محمد عبد الله زين الدين نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، وزارة القوى العاملة بتسهيل إجراءات تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة المتضررة من غلق أماكن عملها وإتاحة استقبال بياناتهم عبر تطبيق «واتساب» لأن الكثير منهم لا يجيدون القراءة والكتابة وكذلك لا يجيدون التعامل مع «الإنترنت»، وبالتالي يواجهون عائقا في الوصول إلى موقع الوزارة لتسجيل بياناته ضمن العمالة المتضررة، كما طالب باستعجال صرف التعويضات وذلك استكمالا للإجراءات الإنسانية التي اتخذتها الحكومة بتعويض هذه الفئة.

وأكد زين الدين أن العمال خاصة العمالة غير المنتظمة يعيشون حالة من الذعر والقلق بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وما نتج عنه من إغلاقات شاملة وعدم دفع بعض المشغلين للرواتب فضلا عن الخوف من الإصابة بالوباء.وأشار إلى أنه طبقا لتقديرات منظمة العمل الدولية فإن ما يصل إلى 25 مليون شخص يمكن أن