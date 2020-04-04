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نائب يطالب بتسهيل إجراءات تسجيل العمالة غير المنتظمة

تحرير:أحمد جاد ٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٢٨ م
مجلس النواب - صورة أرشيفية
مجلس النواب - صورة أرشيفية
طالب محمد عبد الله زين الدين نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، وزارة القوى العاملة بتسهيل إجراءات تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة المتضررة من غلق أماكن عملها وإتاحة استقبال بياناتهم عبر تطبيق «واتساب» لأن الكثير منهم لا يجيدون القراءة والكتابة وكذلك لا يجيدون التعامل مع «الإنترنت»، وبالتالي يواجهون عائقا في الوصول إلى موقع الوزارة لتسجيل بياناته ضمن العمالة المتضررة، كما طالب باستعجال صرف التعويضات وذلك استكمالا للإجراءات الإنسانية التي اتخذتها الحكومة بتعويض هذه الفئة.
وأكد زين الدين أن العمال خاصة العمالة غير المنتظمة يعيشون حالة من الذعر والقلق بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وما نتج عنه من إغلاقات شاملة وعدم دفع بعض المشغلين للرواتب فضلا عن الخوف من الإصابة بالوباء.وأشار إلى أنه طبقا لتقديرات منظمة العمل الدولية فإن ما يصل إلى 25 مليون شخص يمكن أن
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إعانة 500 جنيه.. وكيل النواب يطالب بتنفيذ مبادرة السيسي

طالب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، والرئيس الشرفي لحزب الوفد، المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، بسرعة صرف 500 جينه منحة إعانة للعمالة غير المنتظمة، والتي تأتي ضمن مبادرة الرئيس السيسي، لحماية مختلف المواطنين من أي تداعيات لمرض كورونا. وقال "وهدان" في بيان اليوم الثلاثاء، إن سرعة صرف 500 جنيه يساعد الآلاف من العمالة غير المنتظمة والتي تضررت نتيجة إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا في مواجهة الظروف الحالية، مؤكدا أن سرعة الصرف يساهم بشكل كبير في رفع العبء عن كاهل هذه الفئة فى ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
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نائب: «الجروبات» السرية سبب رئيسي لانهيار الأسرة

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