الحكومة توافق على تعديل السياسة الاستثمارية

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٣٥ م

محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية - صورة أرشيفية

وافق مجلس الوزراء، اليوم السبت، على المقترح الذي تقدمت به الرقابة المالية بشأن تعديل السياسة الاستثمارية لصندوق حماية المستثمر. ورحب محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بقرار رئيس الوزراء رقم 792 لسنة 2020 والخاص بإعادة تنظيم صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة أو العاملة في مجال الأوراق أو الأدوات المالية والمعروف بصندوق حماية المستثمر على نحو يسمح للصندوق وبعد موافقة الهيئة بشراء أوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية بما لا يجاوز 10% من الأموال المتاحة بالصندوق.

أو زيادة ملكيته فى شركة صندوق استثمار مصر المستقبل أو شراء وثائق جديدة به، وذلك استهدافا لإيجاد آليات للحفاظ على استقرار سوق راس المال المصري والحد من الآثار الاقتصادية المترتبة على جائحة فيروس كورونا. وقال عمران، إن مجلس إدارة الهيئة بادر باستحداث آليات للحفاظ على استقرار سوق رأس المال المصري