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الحكومة توافق على تعديل السياسة الاستثمارية

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٣٥ م
محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية - صورة أرشيفية
محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية - صورة أرشيفية
وافق مجلس الوزراء، اليوم السبت، على المقترح الذي تقدمت به الرقابة المالية بشأن تعديل السياسة الاستثمارية لصندوق حماية المستثمر. ورحب محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بقرار رئيس الوزراء رقم 792 لسنة 2020 والخاص بإعادة تنظيم صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة أو العاملة في مجال الأوراق أو الأدوات المالية والمعروف بصندوق حماية المستثمر على نحو يسمح للصندوق وبعد موافقة الهيئة بشراء أوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية بما لا يجاوز 10% من الأموال المتاحة بالصندوق.
أو زيادة ملكيته فى شركة صندوق استثمار مصر المستقبل أو شراء وثائق جديدة به، وذلك استهدافا لإيجاد آليات للحفاظ على استقرار سوق راس المال المصري والحد من الآثار الاقتصادية المترتبة على جائحة فيروس كورونا.   وقال عمران، إن مجلس إدارة الهيئة بادر باستحداث آليات للحفاظ على استقرار سوق رأس المال المصري
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فودافون (2)

STC السعودية ترجئ مفاوضات شراء فودافون مصر بسبب قرض

قالت مصادر مطلعة إن شركة الاتصالات السعودية STC أرجأت محادثات قرض يزيد على ملياري دولار، لتمويل الاستحواذ على حصة مجموعة فودافون العالمية في فودافون مصر البالغة 55% بسبب تداعيات فيروس كورونا. وأشارت مصادر لوكالة بلومبرج الأمريكية، إلى أن الإجراءات الخاصة بالاستحواذ مازالت مستمرة، ومن المرجح استئناف شركة الاتصالات السعودية مفاوضات الحصول على القرض في المستقبل القريب. ونوهت إلى ان المحادثات بدأت قبل انتشار الفيروس بسرعة وإغلاق مجموعة واسعة من الاقتصادات العالمية، مشيرين إلى إن الشركة تدرس أيضًا خيارات تمويل أخرى.
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مكاتب البريد تبدأ غدًا صرف المعاشات بداية من فئة 1000 حتى 2000 جنيه

تبدأ الهيئة القومية للبريد، غدا الأحد بصرف المعاشات التى تزيد عن 1000 جنيه إلى 2000 جنيه للمستحقين، وفقا لآلية وزارة التضامن الاجتماعى الخاصة بتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع للحد من التكدسات اثناء صرف المعاشات. ويتم صرف المعاشات فى نحو 433 مدرسة و126 مركز شباب وساحات كمنافذ لصرف المعاشات فى المحافظات بجانب مكاتب البريد. وكانت الهيئة بدأت صرف المعاشات الأقل من 1000 جنيه بداية من 1 إبريل وتنتهي اليوم، أما صرف المعاشات لمن يزيد عن 1000 إلي 2000 جنيه فى الأحد والإثنين والثلاثاء 5 و 6 و7 أبريل، والأكثر من 2000 جنيه الأربعاء والخميس 8 و9 أبريل أما من لم يصرف فى مواعيده المحددة يمكنه صرف المعاش يوم الأحد 12 أبريل.
فيروس- كورونا (2)

مصلحة الكيمياء: تحليل 500 عينة مستلزمات طبية يوميا

أكدت وزارة الصناعة والتجارة، أن مصلحة الكيمياء تعمل بكامل طاقتها من أجل توفير احتياجات السوق المحلى من المطهرات ولاوزام الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) الذي وصل عدد الإصابات به في إلى 985 حالة، مضيفة أن مصلحة الكيمياء كثفت من خدماتها المقدمة لمجتمع الأعمال من خلال تشغيل كافة المعامل التابعة للمصلحة سواء بالمقر الرئيسي أو الفروع المنتشرة بالموانئ بطاقتها القصوى لتلبية الطلب المتزايد خلال هذه المرحلة وبصفة خاصة على منتجات المطهرات والمنظفات والكحول والكمامات لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
اسعار-الذهب-دهب (3)

أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 698 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية، اليوم السبت، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي 3 جنيهات، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1620 دولارا. ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
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البورصة

صعود جماعي للبورصة في ختام جلسات أول أيام الحظر

أختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم، الأربعاء، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدعوما بعمليات شراء المصريين والعرب ، وبالتزامن مع إعلان الحكومة المصرية بفرض حظر التجوال بداية من اليوم وذلك للحد من إنتشار فيروس كورونا، وخسر رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 300 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 540.8 مليار جنيه. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجى إكس 30" بنسبة 0.97% ليصل إلى مستوى 9865.6 نقطة، وتابعه في الارتفاع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.7% عند مستوى 930.1 نقطة.

تأجيل سداد أقساط التأمين للشركات الصغيرة 6 أشهر

أعلن الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عن مَدّ مبادرة الهيئة لعملاء شركات التأمين العاملة بالسوق المصري، لتشمل حملة وثائق التأمين ضد مخاطر عدم السداد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومنحهم مهلة ستة أشهر إضافية لسداد أقساط التأمين الخاصة بوثائقهم بخلاف ما ورد بوثائق التأمين، بحيث يتم تأجيل تحصيل أقساط التأمين الخاصة بهم اعتبارا من بداية الشهر الجاري وحتى نهاية شهر سبتمبر القادم مع عدم ترتيب أى غرامات تأخير أو فوائد أو أى عباء مالية أخرى أثر ذلك.
هيئة-الرقابة-المالية

الرقابة المالية: 250 مليون جنيه لمواجهة «كورونا»

أعلن مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، في بيان له، اليوم الأحد، المساهمة بمبلغ 250 مليون جنيه من الفوائض المتاحة لدى الهيئة، وذلك دعما للمجهودات التي تبذلها الدولة للتخفيف عن الفئات الأكثر احتياجا والمتوقع تأثرها اقتصاديا بشكل أكثر حدة من توابع فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلة إن هذه المساهمة تأتي إيمانا منها بضرورة تكاتف كل مؤسسات الدولة وكذلك القطاع الخاص لمساندة الدولة في الأوضاع الراهنة، معربة عن أملها في أن تحذو مؤسسات الدولة التي لديها فوائض حذوها.
فيروس- كورونا (6)

كيف تتأثر مصر بتقلبات الاقتصاد الدولي جراء كورونا؟

تدرس الحكومة حاليا تأثيرات انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد المصري، بحسب تصريحات الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مضيفة أن هناك تأثيرا محتملا لانتشار الفيروس على الاقتصاد المصري، إذ أن الصين تمثل 20% من الاقتصاد العالمي، لكن لا يمكن تحديد حجم هذا الأثر حاليا، وتعمل الحكومة على دراسته وسيكون لديها تصور للتعامل مع هذا الملف، قائلة إن لدينا تأثيرات أخرى متوقعة على حركة التجارة وأسعار النفط، قد تتيح فرصة لمصر للاستفادة من أزمة كورونا عالميا.
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