نائب يطلق مبادرة لمراجعة امتحانات الثانوية أون لاين

تحرير:أحمد جاد ٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٣٦ م

طلاب الثانوية العامة - صورة أرشيفية

أعلن النائب سليمان فضل العميري، عن تدشين مبادرة لمراجعات امتحانات الثانوية العامة "أون لاين" في جميع المواد، لمساعدة الطلاب في المراجعة والتحصيل، في ظل الأوضاع الراهنة، واستكمالا لخطة التعليم عن بعد، والخطوات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم منذ بداية الأزمة وحتى الآن، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك"، موضحا أن المبادرة تأتي تحت رعاية محافظ مطروح، ومدير التعليم لعام بالمحافظة، وتهدف لتقديم شرح مبسط ومراجعات دورية فى جميع المواد للطلاب.

وأوضح العميري، في تصريح له، اليوم السبت، أن المبادرة تضم نخبة من المعلمين على صعيد المحافظة، وذلك في إطار دعم المنظومة التعليمية والتيسير على أولياء الأمور.من جانبه، قال سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة مطروح، إن المبادرة تأتي في إطار توجيهات وزارة التربية والتعليم والمحافظة في الاهتمام