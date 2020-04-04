سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

نائب يطلق مبادرة لمراجعة امتحانات الثانوية أون لاين

تحرير:أحمد جاد ٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٣٦ م
طلاب الثانوية العامة - صورة أرشيفية
طلاب الثانوية العامة - صورة أرشيفية
أعلن النائب سليمان فضل العميري، عن تدشين مبادرة لمراجعات امتحانات الثانوية العامة "أون لاين" في جميع المواد، لمساعدة الطلاب في المراجعة والتحصيل، في ظل الأوضاع الراهنة، واستكمالا لخطة التعليم عن بعد، والخطوات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم منذ بداية الأزمة وحتى الآن، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك"، موضحا أن المبادرة تأتي تحت رعاية محافظ مطروح، ومدير التعليم لعام بالمحافظة، وتهدف لتقديم شرح مبسط ومراجعات دورية فى جميع المواد للطلاب.
وأوضح العميري، في تصريح له، اليوم السبت، أن المبادرة تضم نخبة من المعلمين على صعيد المحافظة، وذلك في إطار دعم المنظومة التعليمية والتيسير على أولياء الأمور.من جانبه، قال سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة مطروح، إن المبادرة تأتي في إطار توجيهات وزارة التربية والتعليم والمحافظة في الاهتمام
اقرأ المزيد
حزب-الوفد

الوفد يطالب بالرقابة على القطاع الخاص لمنع تسريح العمال

أكد حمدي قوطة رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، ضرورة تفعيل الدور الرقابي للحكومة على مصانع وشركات القطاع الخاص خاصة خلال الفترة الحالية، قائلا إنه بدأت في الآونة الأخيرة تلجأ بعض المصانع والشركات التابعة للقطاع الخاص لتسريح جزء من العمالة الموجودة لديها من أجل تخفيف الأعباء المالية عليها.
الجامعة-البريطانية

الجامعة البريطانية تصنع 5 آلاف جهاز تنفس دعما لمصر

أعلنت الجامعة البريطانية في مصر، اليوم السبت، عن قرارها بالمشاركة في المبادرة المصرية لإنتاج 5 آلاف جهاز تنفس صناعي بهدف تعزيز جهود القطاع الصحي في رفع سعة وكفاءة غرف الرعاية المركزة، وتتولى الجامعة تصنيع 5 آلاف جهاز "56 PB" باستخدام التصميمات التي أتاحتها شركة (Medtronic) العالمية وذلك بعد إنتاج نموذج تجريبي وإجازته من وزارة الصحة، معلنة الموافقة على أن تكون المستشار العلمي للمبادرة وذلك من خلال مركز النانو تكنولوجي وكل المراكز البحثية التابعة لها وأعضاء هيئة التدريس.
كوريا - كورونا

كورونا: أول وفاة بالكويت وإصابة 600 عسكري بفرنسا

أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، في مقابلة أجرتها مع صحيفة "بروجريس"، اليوم السبت، عن إصابة حوالي 600 جندي فرنسي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلة: "أصيب حوالي 600 من جنودنا بفيروس كورونا، العدد يتوافق مع حجم انتشار الفيروس، لأنه يتطور، ونراقب الوضع عن كثب ونقوم بتكييف أجهزتنا لمواجهة الفيروس، ولكن وضعنا العسكري لا يتأثر". ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، أمس الجمعة، إن عدد الأشخاص الذين توفوا جراء فيروس كورونا في فرنسا ارتفع 61% ليصل إلى 6 آلاف و507 أشخاص خلال يومين بعد ضم بيانات من دور المسنين.
فيروس- كورونا (2)

الإسكندرية: تشكيل لجنة طبية لمتابعة تداعيات كورونا

أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قرارا رقم 267 لسنة 2020، بتشكيل لجنة برئاسة الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، للمتابعة اللحظية لتداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وعضوية الدكتور أحمد عثمان عميد كلية الطب جامعة الإسكندرية السابق، الدكتور وائل نبيل عميد كلية الطب بجامعة الإسكندرية، الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، الدكتورة إسراء الباسطي مسئول مكافحة العدوى بمنطقة العامرية الطبية، الدكتور نادر خليل باحث خبير تخطيط عمراني باستخدام نظم المعلومات الجغرافية بقيادة القوات البحرية.
اقرأ المزيد من الأخبار
طلاب -الثانوية(1)

نائب يطالب بتحديد مناهج الفصل الدراسي الثاني والامتحانات

تقدم جون طلعت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم، لتحديد مناهج الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية وكذلك موعد الامتحانات، مشيرا إلى أنه منذ قرار تعطيل الدراسة لمدة أسبوعين، لم تعلن وزارة التربية والتعليم خطة العمل خلال الفترة المقبلة أو في أثناء الدراسة، وهو ما تسبب في حالة قلق بين الطلبة وأولياء الأمور.
محمد-فؤاد-عضو-مجلس-النواب

طلب إحاطة بسبب اختفاء الكحول من الأسواق

تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرتي الصحة والتجارة، بشأن عدم وجود منتجات الكحول والمطهرات والمعقمات في السوق المصري في ظل وجود أزمة فيروس كورونا COVID -1، موضحا أنه يتقدم بطلبه في ظل ما تشهده الدولة المصرية من وجود خطر يهدد الصحة العامة للمواطنين، وهو فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وفي إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة المصرية في استجابة سريعة وتدخل فوري لمنع دخول الفيروس وانتشاره داخل الدولة، والتي أشادت بها منظمة الصحة العالمية وأشاد بها الجميع.
كورونا 7

الصحة تجري فحص كورونا للحكومة قبل الاجتماع الأسبوعي

قامت وزارة الصحة والسكان، بإجراء الاختبارات السريعة للكشف عن فيروس "كورونا" المستجد لأعضاء الحكومة، قبل بدء الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، اليوم، الخميس.
شريف -فهمي -محافظ -الإسماعيلية

إجراء جديد من محافظ الإسماعيلية بشأن كورونا

وجه محافظ الإسماعيلية اللواء أركان حرب شريف بشارة، باستقبال مستشفيات جامعة قناة السويس جميع حالات الطوارئ على مدار أيام الأسبوع كاملا وعلى مدار 24 ساعة بدلا مما كان متبع باستقبالها الطوارىء خلال أيام محددة، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنيين وتفعيلا لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي لتخذتها كافة أجهزة الدولة لمكافحة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]