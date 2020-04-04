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الإسكندرية: تشكيل لجنة طبية لمتابعة تداعيات كورونا

تحرير:محمد مجلي ٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٣٨ م
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قرارا رقم 267 لسنة 2020، بتشكيل لجنة برئاسة الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، للمتابعة اللحظية لتداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وعضوية الدكتور أحمد عثمان عميد كلية الطب جامعة الإسكندرية السابق، الدكتور وائل نبيل عميد كلية الطب بجامعة الإسكندرية، الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، الدكتورة إسراء الباسطي مسئول مكافحة العدوى بمنطقة العامرية الطبية، الدكتور نادر خليل باحث خبير تخطيط عمراني باستخدام نظم المعلومات الجغرافية بقيادة القوات البحرية.
ومن المقرر أن تجتمع اللجنة دوريا لعرض الموقف الحالي لانتشار الفيروس بنطاق المحافظة، حيث تختص اللجنة بالتنسيق مع كافة الجهات بنطاق محافظة الإسكندرية وذلك للوقوف ومتابعة آخر تطورات الوضع الوبائي بالمحافظة بالإضافة الي وضع الإطار العام والخطط اللازمة للسيطرة على تفشي فيروس كورونا في ظل أنه يشكل حالة طوارئ
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حزب-الوفد

الوفد يطالب بالرقابة على القطاع الخاص لمنع تسريح العمال

أكد حمدي قوطة رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، ضرورة تفعيل الدور الرقابي للحكومة على مصانع وشركات القطاع الخاص خاصة خلال الفترة الحالية، قائلا إنه بدأت في الآونة الأخيرة تلجأ بعض المصانع والشركات التابعة للقطاع الخاص لتسريح جزء من العمالة الموجودة لديها من أجل تخفيف الأعباء المالية عليها.
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الجامعة البريطانية تصنع 5 آلاف جهاز تنفس دعما لمصر

أعلنت الجامعة البريطانية في مصر، اليوم السبت، عن قرارها بالمشاركة في المبادرة المصرية لإنتاج 5 آلاف جهاز تنفس صناعي بهدف تعزيز جهود القطاع الصحي في رفع سعة وكفاءة غرف الرعاية المركزة، وتتولى الجامعة تصنيع 5 آلاف جهاز "56 PB" باستخدام التصميمات التي أتاحتها شركة (Medtronic) العالمية وذلك بعد إنتاج نموذج تجريبي وإجازته من وزارة الصحة، معلنة الموافقة على أن تكون المستشار العلمي للمبادرة وذلك من خلال مركز النانو تكنولوجي وكل المراكز البحثية التابعة لها وأعضاء هيئة التدريس.
كوريا - كورونا

كورونا: أول وفاة بالكويت وإصابة 600 عسكري بفرنسا

أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، في مقابلة أجرتها مع صحيفة "بروجريس"، اليوم السبت، عن إصابة حوالي 600 جندي فرنسي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلة: "أصيب حوالي 600 من جنودنا بفيروس كورونا، العدد يتوافق مع حجم انتشار الفيروس، لأنه يتطور، ونراقب الوضع عن كثب ونقوم بتكييف أجهزتنا لمواجهة الفيروس، ولكن وضعنا العسكري لا يتأثر". ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، أمس الجمعة، إن عدد الأشخاص الذين توفوا جراء فيروس كورونا في فرنسا ارتفع 61% ليصل إلى 6 آلاف و507 أشخاص خلال يومين بعد ضم بيانات من دور المسنين.
فرحة-طلاب-الثانوية-العامة (2)

نائب يطلق مبادرة لمراجعة امتحانات الثانوية أون لاين

أعلن النائب سليمان فضل العميري، عن تدشين مبادرة لمراجعات امتحانات الثانوية العامة "أون لاين" في جميع المواد، لمساعدة الطلاب في المراجعة والتحصيل، في ظل الأوضاع الراهنة، واستكمالا لخطة التعليم عن بعد، والخطوات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم منذ بداية الأزمة وحتى الآن، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك"، موضحا أن المبادرة تأتي تحت رعاية محافظ مطروح، ومدير التعليم لعام بالمحافظة، وتهدف لتقديم شرح مبسط ومراجعات دورية فى جميع المواد للطلاب.
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البابا تواضروس في صلوات الجمعة العظيمة (2)

البابا يطمئن المصريين في أزمة كورونا: الله محب للبشر

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن الجميع يثق في الله وأن بلادنا محفوظة وأرضنا مباركة، ووعد الله لنا "مبارك شعب مصر"، ونسأله أن ينهي أزمة فيروس كورونا عاجلا وسريعا، ونصلي من أجل المسئولين والطاقم الطبي الذين يبذلون جهودا كبيرة في ظل هذه الأجواء، قائلا إن وباء كورونا رسالة من الله لكي يستيقظ الإنسان الذي عاش في حروب ومجاعات واستعراض قوة وتخزين أسلحة وصار جمع المال والثروات شهوة حتى انتشرت الحروب والعنف والإرهاب، وأصيب العالم بالضعف الأخلاقي والفساد، وانتشرت أفكار مثل الإلحاد والشذوذ الجنسي.
كورونا 7

الصحة تجري فحص كورونا للحكومة قبل الاجتماع الأسبوعي

قامت وزارة الصحة والسكان، بإجراء الاختبارات السريعة للكشف عن فيروس "كورونا" المستجد لأعضاء الحكومة، قبل بدء الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، اليوم، الخميس.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

وزارة الصحة: ارتفاع عدد مصابي «كورونا» لـ126 حالة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 5 حالات من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيها الرعاية الطبية وتمام شفاءها وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 26 حالة حتى اليوم، من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وباقي الحالات "السلبية" يتم متابعتهم في مستشفيات العزل وحالتهم مستقرة، ومن المنتظر خروجهم بعد ثبوت سلبية تحليل الـ "pcr" لهم مرتين بينهم 48 ساعة، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن.
هالة-زايد-وزيرة-الصحة

وزارة الصحة: شفاء 26 مصابا بفيروس «كورونا»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (covid-19)، ارتفعت إلى 26 حالة سلبية، اليوم الثلاثاء، من أصل 59 حالة تم الإعلان عنها، وذلك بعد أن ثبتت سلبية تحاليل الفيروس لـ5 حالات اليوم، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحالة الصحية لتلك الحالات مستقرة تماما وما زالوا موجودين بالمستشفى المخصص للعزل، ويتلقون الرعاية الطبية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
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