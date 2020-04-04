الإسكندرية: تشكيل لجنة طبية لمتابعة تداعيات كورونا

تحرير:محمد مجلي ٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٣٨ م

كورونا - صورة أرشيفية

أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قرارا رقم 267 لسنة 2020، بتشكيل لجنة برئاسة الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، للمتابعة اللحظية لتداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وعضوية الدكتور أحمد عثمان عميد كلية الطب جامعة الإسكندرية السابق، الدكتور وائل نبيل عميد كلية الطب بجامعة الإسكندرية، الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، الدكتورة إسراء الباسطي مسئول مكافحة العدوى بمنطقة العامرية الطبية، الدكتور نادر خليل باحث خبير تخطيط عمراني باستخدام نظم المعلومات الجغرافية بقيادة القوات البحرية.

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة دوريا لعرض الموقف الحالي لانتشار الفيروس بنطاق المحافظة، حيث تختص اللجنة بالتنسيق مع كافة الجهات بنطاق محافظة الإسكندرية وذلك للوقوف ومتابعة آخر تطورات الوضع الوبائي بالمحافظة بالإضافة الي وضع الإطار العام والخطط اللازمة للسيطرة على تفشي فيروس كورونا في ظل أنه يشكل حالة طوارئ