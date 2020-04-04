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طيران الخليج تستأنف رحلات الترانزيت عبر مطار البحرين

٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٤٣ م
طائرة - صورة أرشيفية
طائرة - صورة أرشيفية
أعلنت شركة طيران الخليج البحرينية، اليوم السبت، عودة رحلات الترانزيت للركاب عبر مطار البحرين الدولي منوهة بأن دخول البلاد يقتصر على المواطنين والمقيمين في فترة تفشي فيروس كورونا، وجاء إعلان قرار الشركة عبر حسابها على تويتر، والذي قالت فيه: "امتثالا للوائح الجديدة الصادرة عن شؤون الطيران المدني البحرينية، نرحب بالركاب العابرين من خلال مطار البحرين الدولي، لا يزال الوصول إلى البحرين مقصورا على المواطنين والمقيمين"، في سياق متصل، صرح اتحاد النقل الجوي الدولي "إياتا"، أن شركات الطيران تواجه أزمة سيولة.
وطالب "إياتا"، الحكومات بأن تدرس على وجه السرعة تقديم مساعدات لشركات الطيران في الشرق الأوسط وأفريقيا.وقال نائب رئيس "إياتا" لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط، محمد البكري، إن "السعودية قد تخسر 16 مليون راكب و3.1 مليار دولار من الإيرادات الأساسية، وما يزيد عن 140 ألف وظيفة في قطاع الطيران مهددة بسبب كورونا"،
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فيروس- كورونا (14)

تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، إذ ذكر بيان لوزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة: «سجلت مختبراتنا 48 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق توزعت على محافظات بغداد والبصرة والنجف والسليمانية وذي قار وأربيل وكركوك والمثنى والأنبار وبابل»، وأضاف البيان: «لم يتم تسجيل أي وفيات لهذا اليوم»، مبينا أنه تم تسجيل 24 حالة شفاء تام في بغداد والنجف والبصرة وأربيل، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
الملك-سلمان

السعودية: 9 مليارات ريال للعاملين المتأثرين بتداعيات كورونا

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الجمعة، أمرا بأن تتحمل الحكومة 60 في المئة من رواتب الموظفين السعوديين في القطاع الخاص، بحسب "سكاي نيوز عربية". وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن الملك سلمان أمر باستثناء العاملين السعوديين، في منشآت القطاع الخاص المتأثرة بتداعيات فيروس كورونا، من عدة مواد من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل. وبفضل هذا الدعم، يحق لصاحب العمل، بدلا من إنهاء عقد العامل السعودي أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60 في المئة من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر، بحد أقصى من تسعة آلاف ريال شهريا، وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال.
كورونا

بسبب كورونا.. إخلاء مدينة كاملة في إسرائيل من «المسنيين»

? قالت الحكومة الإسرائيلية اليوم الخميس، إن الجيش سيجلي السكان المسنين بشكل جماعي من بلدة يهودية يسكنها متدينون، شهدت تفشيا واسع النطاق لفيروس كورونا. ومن المقرر وفقا لموقع روسيا اليوم نقل نحو 4500 شخصا ممن تبلغ أعمارهم 80 عاما فأكثر من بلدة بني براك بالقرب من تل أبيب، وسيتم عزلهم في فنادق صغيرة يتولى الجيش إدارتها. ولم يذكر بيان الحكومة موعدا لتنفيذ الخطة التي ستتكلف 75 مليون شيقل (20 مليون دولار).
سد النهضة

«لن نخضع للضغوط».. إثيوبيا: تخزين 4.9 مليار متر مكعب يوليو المقبل

قال وزير الطاقة والري الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، إن أي ضغوط خارجية لن تثني أديس أبابا عن الاستمرار في بناء سد النهضة، إذ جاءت تصريحات الوزير الإثيوبي، التي نقلتها إذاعة «فانا» الإثيوبية، خلال اجتماع واحتفالية رسمية بالعام التاسع لبدء إنشاء سد النهضة، قائلًا: «أي ضغوط أو تحديات خارجية أو من الداخل لا يمكنها أن تردع تقدم المشروع»، مضيفًا وفقًا لوكالة سبوتنيك الروسية: «السد سيبدأ عملياء ملء والاحتفاظ بـ4.9 مليار متر مكعب من الماء في موسم الأمطار المقبل».
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وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

تعليق الصلاة في جميع مساجد البحرين إلى إشعار أخر

أعلنت الأوقاف السنية البحرينية، تعليق إقامة صلاة الجماعة والجمعة في جميع المساجد والمصليات التابعة لها اعتبارًا من صلاة المغرب اليوم وحتى إشعار آخر، إذ قالت الأوقاف في بيان: «إنه استنادًا إلى رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وعملا بمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الدين والنفس، ومنعا لانتشار فيروس كورونا، والتزاما بالمسؤولية الوطنية والإنسانية، منها منع التجمعات لأكثر من 5 أشخاص في الأماكن العامة، تعلن إدارة الأوقاف السنية عن تعليق إقامة صلاة الجماعة والجمعة في جميع المساجد والمصليات التابعة لها»، وفقا لسبوتنيك.
فيروس-كورونا (3)

البحرين تعلن عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الإثنين، عن حالة وفاة لمواطنة بحرينية تبلغ من العمر 65 عاما، لديها أمراض وظروف صحية كامنة، وكانت إحدى الحالات القائمة لفيروس كورونا (COVID-19)، حيث كانت تخضع للعلاج والرعاية في أحد المراكز الخاصة بالعزل تحت إشراف طاقم طبي متخصص بعد عودتها للبحرين عبر رحلة غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي. وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها لأسرة الفقيدة وأهلها وأقاربها كافة لهذا المصاب.
كورونا

استئناف العمل في بعض القطاعات بمركز تفشي «كورونا»

أعلنت حكومة إقليم هوبي في الصين أن الصناعات الرئيسية سوف تستأنف أنشطتها في مدينة ووهان، البؤرة التي تفشى فيها فيروس كورونا الجديد لأول مرة، قائلة إنها ستستأنف الصناعات الأساسية في عاصمة الإقليم، ووهان، حيث تفشى الفيروس، الذي تسبب بإصابة أكثر من 120 ألف شخص ووفاة ما يزيد على 4 آلاف شخص آخرين في جميع أنحاء العالم حتى الآن، موضحة أنه سيتم السماح لقطاعات رئيسية مثل النقل العام والإمدادات الطبية والمؤسسات المنتجة للاحتياجات اليومية الضرورية في ووهان بالعودة إلى العمل.
فيروس- كورونا (19)

البحرين تدعو القادمين من مصر إلى عزل أنفسهم منزليا

أكدت وزارة الصحة في البحرين، أهمية التزام الجميع بتطبيق كل الإرشادات والتعليمات الصادرة عنها، لضمان سلامة الجميع وضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، وما تم الإعلان عنه من تدابير وقائية وفقا للمعايير الدولية. كما يتوجب على جميع القادمين من مصر وإيطاليا وكوريا الجنوبية ولبنان خلال الأسبوعين الماضيين البقاء في مقر سكنهم في غرفة منفصلة لمدة 14 يوما، ضمن إجراءات العزل المنزلي، والتسجيل بموقع وزارة الصحة لجدولة موعد الفحص من خلال الرابطwww.moh.gov.bh/covid19 أو من خلال الاتصال على الرقم 444.
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