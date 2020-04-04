طيران الخليج تستأنف رحلات الترانزيت عبر مطار البحرين

٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٤٣ م

طائرة - صورة أرشيفية

أعلنت شركة طيران الخليج البحرينية، اليوم السبت، عودة رحلات الترانزيت للركاب عبر مطار البحرين الدولي منوهة بأن دخول البلاد يقتصر على المواطنين والمقيمين في فترة تفشي فيروس كورونا، وجاء إعلان قرار الشركة عبر حسابها على تويتر، والذي قالت فيه: "امتثالا للوائح الجديدة الصادرة عن شؤون الطيران المدني البحرينية، نرحب بالركاب العابرين من خلال مطار البحرين الدولي، لا يزال الوصول إلى البحرين مقصورا على المواطنين والمقيمين"، في سياق متصل، صرح اتحاد النقل الجوي الدولي "إياتا"، أن شركات الطيران تواجه أزمة سيولة.

وطالب "إياتا"، الحكومات بأن تدرس على وجه السرعة تقديم مساعدات لشركات الطيران في الشرق الأوسط وأفريقيا.وقال نائب رئيس "إياتا" لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط، محمد البكري، إن "السعودية قد تخسر 16 مليون راكب و3.1 مليار دولار من الإيرادات الأساسية، وما يزيد عن 140 ألف وظيفة في قطاع الطيران مهددة بسبب كورونا"،

وطالب "إياتا"، الحكومات بأن تدرس على وجه السرعة تقديم مساعدات لشركات الطيران في الشرق الأوسط وأفريقيا.



وقال نائب رئيس "إياتا" لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط، محمد البكري، إن "السعودية قد تخسر 16 مليون راكب و3.1 مليار دولار من الإيرادات الأساسية، وما يزيد عن 140 ألف وظيفة في قطاع الطيران مهددة بسبب كورونا"، مؤكدا أن الفيروس يهدد 33 ألف وظيفة بقطاع الطيران في قطر، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.



وأضاف البكري، أن "فيروس كورونا كلف البحرين إيرادات أساسية بقيمة 200 مليون دولار، وقد ينجم عنه خسارة 5000 وظيفة"، مؤكدا أنه "قد يتم فقدان ما يقرب من 20 ألف وظيفة بقطاع الطيران في الكويت بسبب كورونا".



