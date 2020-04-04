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مصلحة الكيمياء: تحليل 500 عينة مستلزمات طبية يوميا

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٥١ م
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
أكدت وزارة الصناعة والتجارة، أن مصلحة الكيمياء تعمل بكامل طاقتها من أجل توفير احتياجات السوق المحلى من المطهرات ولاوزام الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) الذي وصل عدد الإصابات به في إلى 985 حالة، مضيفة أن مصلحة الكيمياء كثفت من خدماتها المقدمة لمجتمع الأعمال من خلال تشغيل كافة المعامل التابعة للمصلحة سواء بالمقر الرئيسي أو الفروع المنتشرة بالموانئ بطاقتها القصوى لتلبية الطلب المتزايد خلال هذه المرحلة وبصفة خاصة على منتجات المطهرات والمنظفات والكحول والكمامات لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وقال مجدي فهمي رئيس مصلحة الكيمياء، إن المصلحة تتلقى يوميا أكثر من 500 عينة من المطهرات والمنظفات والكحول والكمامات لتحليلها وقياس مدى مطابقتها لمعايير الجودة المصرية والعالمية وصلاحيتها للاستخدام وذلك بهدف حماية المواطن المصري من عمليات الغش التجاري والصناعي. وأضاف فهمي، أن المصلحة تعمل خلال المرحلة
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فودافون (2)

STC السعودية ترجئ مفاوضات شراء فودافون مصر بسبب قرض

قالت مصادر مطلعة إن شركة الاتصالات السعودية STC أرجأت محادثات قرض يزيد على ملياري دولار، لتمويل الاستحواذ على حصة مجموعة فودافون العالمية في فودافون مصر البالغة 55% بسبب تداعيات فيروس كورونا. وأشارت مصادر لوكالة بلومبرج الأمريكية، إلى أن الإجراءات الخاصة بالاستحواذ مازالت مستمرة، ومن المرجح استئناف شركة الاتصالات السعودية مفاوضات الحصول على القرض في المستقبل القريب. ونوهت إلى ان المحادثات بدأت قبل انتشار الفيروس بسرعة وإغلاق مجموعة واسعة من الاقتصادات العالمية، مشيرين إلى إن الشركة تدرس أيضًا خيارات تمويل أخرى.
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مكاتب البريد تبدأ غدًا صرف المعاشات بداية من فئة 1000 حتى 2000 جنيه

تبدأ الهيئة القومية للبريد، غدا الأحد بصرف المعاشات التى تزيد عن 1000 جنيه إلى 2000 جنيه للمستحقين، وفقا لآلية وزارة التضامن الاجتماعى الخاصة بتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع للحد من التكدسات اثناء صرف المعاشات. ويتم صرف المعاشات فى نحو 433 مدرسة و126 مركز شباب وساحات كمنافذ لصرف المعاشات فى المحافظات بجانب مكاتب البريد. وكانت الهيئة بدأت صرف المعاشات الأقل من 1000 جنيه بداية من 1 إبريل وتنتهي اليوم، أما صرف المعاشات لمن يزيد عن 1000 إلي 2000 جنيه فى الأحد والإثنين والثلاثاء 5 و 6 و7 أبريل، والأكثر من 2000 جنيه الأربعاء والخميس 8 و9 أبريل أما من لم يصرف فى مواعيده المحددة يمكنه صرف المعاش يوم الأحد 12 أبريل.
اسعار-الذهب-دهب (3)

أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 698 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية، اليوم السبت، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي 3 جنيهات، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1620 دولارا. ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
محمد-عمران-رئيس-هيئة-الرقابة-المالية

الحكومة توافق على تعديل السياسة الاستثمارية

وافق مجلس الوزراء، اليوم السبت، على المقترح الذي تقدمت به الرقابة المالية بشأن تعديل السياسة الاستثمارية لصندوق حماية المستثمر. ورحب محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بقرار رئيس الوزراء رقم 792 لسنة 2020 والخاص بإعادة تنظيم صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة أو العاملة في مجال الأوراق أو الأدوات المالية والمعروف بصندوق حماية المستثمر على نحو يسمح للصندوق وبعد موافقة الهيئة بشراء أوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية بما لا يجاوز 10% من الأموال المتاحة بالصندوق.
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نيفين جامع

الزام شركات المستلزمات الطبية بتوريد المنتجات للصحة

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اليوم الإثنين، قرارا بإلزام الشركات المصرية المنتجة والمستوردة للمستلزمات الطبية (البدل الواقية، جوانتيات لاتيكس، ماسك جراحي، ماسك N 95، قناع واقي، نظارة واقية) بتوريد منتجاتها ومخزونها وفقا لتعاقداتها مع وزارة الصحة والسكان وهيئاتها وجهاتها التابعة والمستشفيات الجامعية إلى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
مصطفى-مدبولي

حقيقة إعلان حالة الطوارئ في الأقصر وأسوان والفيوم

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إعلان وزارة الصحة حالة الطوارئ بمحافظتي الأقصر وأسوان والفيوم نتيجة تفشي فيروس كورونا. وأكد المركز، في بيان له، اليوم الأحد، أنه لا صحة لإعلان حالة الطوارئ بأي محافظة من محافظات الجمهورية نتيجة تفشي فيروس كورونا، وأن الوضع الصحي آمن ومستقر تماما بكافة محافظات الجمهورية، مشيرا إلى تشديد كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية من التعقيم والكشف الطبي واختبارات التحاليل العشوائية، فضلا عن استمرار تطبيق كافة إجراءات الحجر الصحي والفحص الطبي بجميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية على مستوى الجمهورية.
هالة-زايد-وزيرة-الصحة

وزيرة الصحة: السياحة آمنة.. ولا داعي للخوف

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن قطاع السياحة في مصر آمن، موجهة رسالة للعاملين بالقطاع السياحي بضرورة اتباع الأساليب الصحية السليمة للوقاية من كل الأمراض المعدية، جاء ذلك خلال زيارتها التفقدية، اليوم الأحد، برفقة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الأحد، معبد الكرنك، في إطار متابعة تطبيق خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
فيروس- كورونا (19)

البحرين تدعو القادمين من مصر إلى عزل أنفسهم منزليا

أكدت وزارة الصحة في البحرين، أهمية التزام الجميع بتطبيق كل الإرشادات والتعليمات الصادرة عنها، لضمان سلامة الجميع وضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، وما تم الإعلان عنه من تدابير وقائية وفقا للمعايير الدولية. كما يتوجب على جميع القادمين من مصر وإيطاليا وكوريا الجنوبية ولبنان خلال الأسبوعين الماضيين البقاء في مقر سكنهم في غرفة منفصلة لمدة 14 يوما، ضمن إجراءات العزل المنزلي، والتسجيل بموقع وزارة الصحة لجدولة موعد الفحص من خلال الرابطwww.moh.gov.bh/covid19 أو من خلال الاتصال على الرقم 444.
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