مصلحة الكيمياء: تحليل 500 عينة مستلزمات طبية يوميا
تحرير:رنا عبد الصادق
٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٥١ م
كورونا - صورة أرشيفية
أكدت وزارة الصناعة والتجارة، أن مصلحة الكيمياء تعمل بكامل طاقتها من أجل توفير احتياجات السوق المحلى من المطهرات ولاوزام الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) الذي وصل عدد الإصابات به في إلى 985 حالة، مضيفة أن مصلحة الكيمياء كثفت من خدماتها المقدمة لمجتمع الأعمال من خلال تشغيل كافة المعامل التابعة للمصلحة سواء بالمقر الرئيسي أو الفروع المنتشرة بالموانئ بطاقتها القصوى لتلبية الطلب المتزايد خلال هذه المرحلة وبصفة خاصة على منتجات المطهرات والمنظفات والكحول والكمامات لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وقال مجدي فهمي رئيس مصلحة الكيمياء، إن المصلحة تتلقى يوميا أكثر من 500 عينة من المطهرات والمنظفات والكحول والكمامات لتحليلها وقياس مدى مطابقتها لمعايير الجودة المصرية والعالمية وصلاحيتها للاستخدام وذلك بهدف حماية المواطن المصري من عمليات الغش التجاري والصناعي.
وأضاف فهمي، أن المصلحة تعمل خلال المرحلة
وقال مجدي فهمي رئيس مصلحة الكيمياء، إن المصلحة تتلقى يوميا أكثر من 500 عينة من المطهرات والمنظفات والكحول والكمامات لتحليلها وقياس مدى مطابقتها لمعايير الجودة المصرية والعالمية وصلاحيتها للاستخدام وذلك بهدف حماية المواطن المصري من عمليات الغش التجاري والصناعي.
وأضاف فهمي، أن المصلحة تعمل خلال المرحلة الحالية بأقصى طاقاتها بمعاملها المجهزة بأحدث الأجهزة المتقدمة والمعتمدة دوليا طبقا للإيزو 17025 ومن خلال 8 فروع بالقاهرة، الإسكندرية، السويس، أسيوط، سفاجا، بورسعيد، دمياط، مشيرا إلى أن المصلحة تعمل وفق خطة الحكومة لحماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا حيث تعمل على التأكد من مدى مطابقة منتجات التطهير والتنظيف والتعقيم للمعايير العالمية بهدف الحد من انتشار هذا الوباء.
ولفت إلى أن المصلحة لديها عدد من المعامل المعنية بتحليل منتجات التطهير والتنظيف والتعقيم تشمل معمل المنظفات والصابون وهو معمل معتمد دوليا حيث يطبق المواصفات القياسية المصرية والدولية لكافة المنظفات المستخدمة، إلى جانب معامل الكحوليات والكروماتوجراف وهي معامل معتمدة دوليا حيث تحلل عينات الكحول المستخدم في التعقيم لتحديد الدرجة الكحولية "نقاوة الايثانول ونسبته" والكشف عن وجود الميثانول ونسبته.
وأشار إلى أن المصلحة لديها أيضا معمل الميكروبيولوجي المعتمد دوليا والذي يجري اختبار القدرة التطهيرية والقدرة على قتل البكتيريا والفطريات للمنتجات بالإضافة إلى معمل غير العضوية وهو معمل معتمد دوليا يحلل عينات الكلور ويطبق المواصفات القياسية لإثبات مدى مطابقته وكذلك يحلل عينات ماء الأكسجين.