مصلحة الكيمياء: تحليل 500 عينة مستلزمات طبية يوميا

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٥١ م

كورونا - صورة أرشيفية

أكدت وزارة الصناعة والتجارة، أن مصلحة الكيمياء تعمل بكامل طاقتها من أجل توفير احتياجات السوق المحلى من المطهرات ولاوزام الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) الذي وصل عدد الإصابات به في إلى 985 حالة، مضيفة أن مصلحة الكيمياء كثفت من خدماتها المقدمة لمجتمع الأعمال من خلال تشغيل كافة المعامل التابعة للمصلحة سواء بالمقر الرئيسي أو الفروع المنتشرة بالموانئ بطاقتها القصوى لتلبية الطلب المتزايد خلال هذه المرحلة وبصفة خاصة على منتجات المطهرات والمنظفات والكحول والكمامات لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال مجدي فهمي رئيس مصلحة الكيمياء، إن المصلحة تتلقى يوميا أكثر من 500 عينة من المطهرات والمنظفات والكحول والكمامات لتحليلها وقياس مدى مطابقتها لمعايير الجودة المصرية والعالمية وصلاحيتها للاستخدام وذلك بهدف حماية المواطن المصري من عمليات الغش التجاري والصناعي. وأضاف فهمي، أن المصلحة تعمل خلال المرحلة