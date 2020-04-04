لو بتعاني من مشكلات المعدة.. الحل في 3 أعشاب

تحرير:إسراء سليمان ٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٥٤ م

مشكلات المعدة - صورة تعبيرية

يعتبر فيروس كورونا من الكوارث النادرة، التي مرت بها البلاد، وأسفر عن آلاف الإصابات وعشرات الوفيات، الأمر الذي جعل الدول، تطبق حظر التجول، وتمنع التجمعات والزحام، وطبقت بعض الشركات العمل من المنزل، وبالتالي أصبحنا نتناول الطعام بكميات أكبر من الملل والاكتئاب، لذا ربما تتعرض إلى مشكلات بالهضم، خاصة إذا كنت تعاني من القولون العصبي، ولكي تتخلص من مشكلات المعدة المزعجة، عليك بتناول مشروبات دافئة، مثل الزنجبيل وخل التفاح، وغيرها من الحلول السحرية الأخرى، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي"Times Of India".

بعد أزمة الكورونا، أصبحنا نتناول طعام غير صحي، وخاصة بعد البقاء بالمنزل لفترات طويلة، وبالتالي نتعرض لمشكلات متعددة بالمعدة، وللتخلص من ذلك، إليك بعض من العلاجات المنزلية، التي تساعد على التهدئة: - زنجبيل يحتوي على مضادات الأكسدة التي تخفف من عسر الهضم والغثيان، كما أنه غني بمركبات الفينول، التي تعمل