كورونا: أول وفاة بالكويت وإصابة 600 عسكري بفرنسا

٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٥٩ م

كورونا - صورة أرشيفية

أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، في مقابلة أجرتها مع صحيفة "بروجريس"، اليوم السبت، عن إصابة حوالي 600 جندي فرنسي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلة: "أصيب حوالي 600 من جنودنا بفيروس كورونا، العدد يتوافق مع حجم انتشار الفيروس، لأنه يتطور، ونراقب الوضع عن كثب ونقوم بتكييف أجهزتنا لمواجهة الفيروس، ولكن وضعنا العسكري لا يتأثر". ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، أمس الجمعة، إن عدد الأشخاص الذين توفوا جراء فيروس كورونا في فرنسا ارتفع 61% ليصل إلى 6 آلاف و507 أشخاص خلال يومين بعد ضم بيانات من دور المسنين.

كما قفزت حالات الإصابة المؤكدة بهذا المرض بنسبة 44% ليصل إلى 82 ألفا و165 حالة ما يجعل فرنسا خامس دولة تعلن عدد حالات أكثر من الصين.وذكر جيروم سالومون مدير وزارة الصحة، خلال لقاء يومي مع الصحفيين، إن عدد حالات الإصابة بالفيروس في المستشفيات ارتفع بنسبة 9% ليصل إلى 64 ألفا و338 حالة يوم أمس.وأضاف سالومون