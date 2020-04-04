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كورونا: أول وفاة بالكويت وإصابة 600 عسكري بفرنسا

٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٥٩ م
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، في مقابلة أجرتها مع صحيفة "بروجريس"، اليوم السبت، عن إصابة حوالي 600 جندي فرنسي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلة: "أصيب حوالي 600 من جنودنا بفيروس كورونا، العدد يتوافق مع حجم انتشار الفيروس، لأنه يتطور، ونراقب الوضع عن كثب ونقوم بتكييف أجهزتنا لمواجهة الفيروس، ولكن وضعنا العسكري لا يتأثر". ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، أمس الجمعة، إن عدد الأشخاص الذين توفوا جراء فيروس كورونا في فرنسا ارتفع 61% ليصل إلى 6 آلاف و507 أشخاص خلال يومين بعد ضم بيانات من دور المسنين.
كما قفزت حالات الإصابة المؤكدة بهذا المرض بنسبة 44% ليصل إلى 82 ألفا و165 حالة ما يجعل فرنسا خامس دولة تعلن عدد حالات أكثر من الصين.وذكر جيروم سالومون مدير وزارة الصحة، خلال لقاء يومي مع الصحفيين، إن عدد حالات الإصابة بالفيروس في المستشفيات ارتفع بنسبة 9% ليصل إلى 64 ألفا و338 حالة يوم أمس.وأضاف سالومون
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حزب-الوفد

الوفد يطالب بالرقابة على القطاع الخاص لمنع تسريح العمال

أكد حمدي قوطة رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، ضرورة تفعيل الدور الرقابي للحكومة على مصانع وشركات القطاع الخاص خاصة خلال الفترة الحالية، قائلا إنه بدأت في الآونة الأخيرة تلجأ بعض المصانع والشركات التابعة للقطاع الخاص لتسريح جزء من العمالة الموجودة لديها من أجل تخفيف الأعباء المالية عليها.
الجامعة-البريطانية

الجامعة البريطانية تصنع 5 آلاف جهاز تنفس دعما لمصر

أعلنت الجامعة البريطانية في مصر، اليوم السبت، عن قرارها بالمشاركة في المبادرة المصرية لإنتاج 5 آلاف جهاز تنفس صناعي بهدف تعزيز جهود القطاع الصحي في رفع سعة وكفاءة غرف الرعاية المركزة، وتتولى الجامعة تصنيع 5 آلاف جهاز "56 PB" باستخدام التصميمات التي أتاحتها شركة (Medtronic) العالمية وذلك بعد إنتاج نموذج تجريبي وإجازته من وزارة الصحة، معلنة الموافقة على أن تكون المستشار العلمي للمبادرة وذلك من خلال مركز النانو تكنولوجي وكل المراكز البحثية التابعة لها وأعضاء هيئة التدريس.
فيروس- كورونا (2)

الإسكندرية: تشكيل لجنة طبية لمتابعة تداعيات كورونا

أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قرارا رقم 267 لسنة 2020، بتشكيل لجنة برئاسة الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، للمتابعة اللحظية لتداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وعضوية الدكتور أحمد عثمان عميد كلية الطب جامعة الإسكندرية السابق، الدكتور وائل نبيل عميد كلية الطب بجامعة الإسكندرية، الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، الدكتورة إسراء الباسطي مسئول مكافحة العدوى بمنطقة العامرية الطبية، الدكتور نادر خليل باحث خبير تخطيط عمراني باستخدام نظم المعلومات الجغرافية بقيادة القوات البحرية.
فرحة-طلاب-الثانوية-العامة (2)

نائب يطلق مبادرة لمراجعة امتحانات الثانوية أون لاين

أعلن النائب سليمان فضل العميري، عن تدشين مبادرة لمراجعات امتحانات الثانوية العامة "أون لاين" في جميع المواد، لمساعدة الطلاب في المراجعة والتحصيل، في ظل الأوضاع الراهنة، واستكمالا لخطة التعليم عن بعد، والخطوات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم منذ بداية الأزمة وحتى الآن، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك"، موضحا أن المبادرة تأتي تحت رعاية محافظ مطروح، ومدير التعليم لعام بالمحافظة، وتهدف لتقديم شرح مبسط ومراجعات دورية فى جميع المواد للطلاب.
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بريطانيا - كورونا

ارتفاع قياسي بوفيات كورونا في فرنسا.. والإصابات تتخطى الصين

قالت وزارة الصحة الفرنسية، أمس الجمعة، إن عدد الأشخاص الذين توفوا جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في فرنسا ارتفع بنسبة 61% ليصل إلى 6 آلاف و507 أشخاص خلال يومين بعد ضم بيانات من دور المسنين، كما قفزت حالات الإصابة المؤكدة بهذا المرض بنسبة 44% ليصل إلى 82 ألفا و165 حالة ما يجعل فرنسا خامس دولة تعلن عدد حالات أكثر من الصين. وذكر جيروم سالومون مدير وزارة الصحة، خلال لقاء يومي مع الصحفيين، إن عدد حالات الإصابة بالفيروس في المستشفيات ارتفع بنسبة 9% ليصل إلى 64 ألفا و338 حالة يوم أمس.
كورونا

أكبر ارتفاع في العالم.. فرنسا تسجل1120 حالة وفاة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية تسجيل 1120 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا في المستشفيات ودور المسنين في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، في زيادة قياسية عالميا لهذه الحصيلة. وذكر مدير الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسي جيروم سلمون في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الجمعة، أن حصيلة المرضى المتوفين في المستشفيات ودور المسنين في البلاد ارتفعت إلى نقطة 6507 حالات بعد أن كانت على مستوى 5387 مساء أمس الخميس، بحسب روسيا اليوم.
العالم يحارب كورونا

خلال 24 ساعة.. 471 وفاة وألفي إصابة بكورونا في فرنسا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الخميس، تسجيل 471 وفاة جديدة و2116 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال اليوم، إذ قال مدير عام الصحة، جيروم سالومون، في مؤتمر صحفي عقده اليوم: «إنه تم تسجيل 471 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 4503 حالة وفاة تم إحصاؤها في مستشفيات البلاد»، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية. وأضاف سالومون قائلا: «سجلنا اليوم 2116 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 59105إصابة.
الكويت.

الكويت تمنح مهلة لمخالفي الإقامة بالمغادرة دون دفع غرامات مالية

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي أنس خالد الصالح، قرارًا يقضي بالسماح لمخالفي قانون الإقامة بمغادرة البلاد دون دفع أي غرامات مالية مترتبة عليهم، ودون تحمل تكاليف السفر وتذاكر الطيران، بالإضافة إلى إمكانية عودتهم للبلاد مرة أخرى. وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، اليوم الإثنين، إن هذا القرار يأتي في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والإجراءات التي تتخذها الوزارة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد؛ وكذلك بسبب تراكم الغرامات المالية المترتبة على المخالفين لقانون الإقامة.
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