الجامعة البريطانية تصنع 5 آلاف جهاز تنفس دعما لمصر

٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٢٩ م

الجامعة البريطانية - صورة أرشيفية

أعلنت الجامعة البريطانية في مصر، اليوم السبت، عن قرارها بالمشاركة في المبادرة المصرية لإنتاج 5 آلاف جهاز تنفس صناعي بهدف تعزيز جهود القطاع الصحي في رفع سعة وكفاءة غرف الرعاية المركزة، وتتولى الجامعة تصنيع 5 آلاف جهاز "56 PB" باستخدام التصميمات التي أتاحتها شركة (Medtronic) العالمية وذلك بعد إنتاج نموذج تجريبي وإجازته من وزارة الصحة، معلنة الموافقة على أن تكون المستشار العلمي للمبادرة وذلك من خلال مركز النانو تكنولوجي وكل المراكز البحثية التابعة لها وأعضاء هيئة التدريس.

ووضعت الجامعة الموارد البشرية التابعة لها وأعضاء هيئة التدريس تحت تصرف المبادرة، ويفحص حاليا أساتذة الجامعة البريطانية جميع ملفات الشركة العالمية المنفذة لأجهزة التنفس الصناعي، لعمل تقرير مفصل عن المطلوب من كوادر بشرية ومكونات للمبادرة.من جهته، أكد الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة، أنه سوف يتم تقديم كل

ووضعت الجامعة الموارد البشرية التابعة لها وأعضاء هيئة التدريس تحت تصرف المبادرة، ويفحص حاليا أساتذة الجامعة البريطانية جميع ملفات الشركة العالمية المنفذة لأجهزة التنفس الصناعي، لعمل تقرير مفصل عن المطلوب من كوادر بشرية ومكونات للمبادرة.



من جهته، أكد الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة، أنه سوف يتم تقديم كل إمكانيات الجامعة العلمية والفنية تحت تصرف المبادرة، من أجل سرعة تحقيقها إلى واقع وتصنيع آلاف جهاز تنفس صناعي، بهدف دعم جهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).



وأشار حمد إلى أن مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر برئاسة رجل الصناعة محمد فريد خميس، يدعم كافة المبادرات الوطنية إيماناً بأهمية دور المؤسسات في الإلتزام بالواجبات المجتمعية للجامعة بشكل عام، ودعم الخطة الشاملة للدولة في مواجهة فيروس كورونا بوجه خاص.





