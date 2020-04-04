إرهاب

مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين في حادث طعن بفرنسا

٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٣٣ م
الشرطة الفرنسية - صورة أرشيفية
الشرطة الفرنسية - صورة أرشيفية
ذكرت وسائل إعلام فرنسية، أن شخصا مسلحا بسكين أوقع قتيلين و5 من الجرحى، يوم السبت، في مدينة ليون، شرقي البلد الأوروبي، ونقلت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، أن المسلح طعن ضحاياه، في شارع "رومان سيريزير" الرئيسي، وسط المدينة، فيما أوردت مصادر أن المسلح نفذ اعتداءه، صباح اليوم، داخل محل تجاري ثم في الشارع، وتم إلقاء القبض عليه حوالى الساعة الحادية عشرة، ويتعلق الأمر بسوداني في الثلاثين من عمره، وكان قد قدم طلب لجوء في البلاد، ولم تعرف حتى الآن الأسباب التي دفعته إلى تنفيذ الهجوم.
وأحدث الهجوم اعتداءً في صفوف الشرطة، فهرعت على وجه السرعة إلى المكان، فيما حضر عدد من عناصر الإطفاء، في غضون ذلك، فتحت الشرطة القضائية في مدينة ليون تحقيقا في الحادثة، بينما تدرس النيابة العامة المختصة في شؤون الإرهاب، إمكانية الدخول على خط التحقيق الجاري لأجل كشف ملابسات حادثة الطعن، وذلك بحسب ما نقله
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تونسي يهاجم المارة بساطور في ألمانيا

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داعش

مرصد الأزهر: داعش يستغل كورونا لتحقيق مصالحه الخبيثة

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النيجر تعلن مقتل قيادي بـ«بوكو حرام» الإرهابية

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