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مكاتب البريد تبدأ غدًا صرف المعاشات بداية من فئة 1000 حتى 2000 جنيه

تحرير:أحمد البرماوي ٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٥٨ م
المعاشات
المعاشات
تبدأ الهيئة القومية للبريد، غدا الأحد بصرف المعاشات التى تزيد عن 1000 جنيه إلى 2000 جنيه للمستحقين، وفقا لآلية وزارة التضامن الاجتماعى الخاصة بتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع للحد من التكدسات اثناء صرف المعاشات. ويتم صرف المعاشات فى نحو 433 مدرسة و126 مركز شباب وساحات كمنافذ لصرف المعاشات فى المحافظات بجانب مكاتب البريد. وكانت الهيئة بدأت صرف المعاشات الأقل من 1000 جنيه بداية من 1 إبريل وتنتهي اليوم، أما صرف المعاشات لمن يزيد عن 1000 إلي 2000 جنيه فى الأحد والإثنين والثلاثاء 5 و 6 و7 أبريل، والأكثر من 2000 جنيه الأربعاء والخميس 8 و9 أبريل أما من لم يصرف فى مواعيده المحددة يمكنه صرف المعاش يوم الأحد 12 أبريل.
وكانت الهيئة قد طالبت المواطنين بالحفاظ على المسافات الآمنة بينهم داخل مكاتب الهيئة المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، أثناء تأدية الخدمات، لمنع أى تكدسات من الممكن أن تحدث بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وذلك وفقا لما أكدته مصادر بالهيئة لـ"اليوم السابع". وتبلغ قيمة المعاشات المنصرفة
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