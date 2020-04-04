15 % من قطط ووهان الصينية مصابة بفيروس كورونا

٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٨ م

كورونا

أكد علماء وبياطرة صينيون، أن 15% من القطط، التي أُجريت لها اختبارات في مدينة ووهان، البؤرة الأولى لفيروس كورونا، تبين أنها حاملة لهذا لفيروس. ووفق "العربية.نت" فقد قام العلماء في معهد ووهان للفيروسات، وجامعة هواتشونغ للعلوم الزراعية، بإجراء اختبارات على عينات من الدم، أخذت من 102 قطة، بعد تفشي فيروس (كورونا)، وعينات أخرى من 39 قطة قبل تفشي الفيروس، وتوصلوا إلى أن القطط لم تكن حاملة للفيروس قبل تفشيه، لكن 15 قطة من أصل 102 قطة، أخذت منها عينات بعد تفشي الفيروس، تبين أنها مصابة به.

وظهر فيروس (كورونا)، الذي أطلق عليه فيما بعد تسمية (كوفيد-19)، نهاية العام الماضي في مدينة ووهان الصينية، وانتشر في وقت لاحق في مختلف مناطق العالم، ما دفع منظمة الصحة العالمية لإعلانه وباء "جائحة".وتم تسجيل حتى الآن أكثر من مليون إصابة بفيروس (كورونا) في مختلف بلدان العالم، ووفاة نحو 60 ألف