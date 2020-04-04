الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارا لطيف ليلا

٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:١٣ م

طقس معتدل - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود القاهرة الكبرى والوجه البحري، غدا الأحد، طقس معتدل نهارا لطيف ليلا وأن تكون حركة الرياح ما بين نشطة مثيرة للرمال والأتربة ومعتدلة، فيما يسود السواحل الشمالية الغربية طقس لطيف نهارا مائل للبرودة ليلا مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح تكون نشطة، وتشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقسا لطيفا خلال ساعات النهار ومائلا للبرودة خلال الليل والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، فيما سيكون حارا بالنهار لطيفا بالليل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وعلى شمال وجنوب سيناء والرياح ما بين معتدلة إلى نشطة.

وحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر نصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة غدا: المدينة: الصغرى العظمى القاهرة 24 29 شبين الكوم 22 28 طنطا 22 27 دمنهور 21 24 الإسكندرية

وحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر نصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.



درجات الحرارة المتوقعة غدا:



المدينة: الصغرى العظمى

القاهرة 24 29

شبين الكوم 22 28

طنطا 22 27

دمنهور 21 24

الإسكندرية 21 23

بلطيم 20 24

مطروح 17 23

السلوم 16 25

سيوة 16 25

بورسعيد 19 24

دمياط 19 25

الزقازيق 22 27

الإسماعيلية 19 30

السويس 18 30

العريش 19 25

رفح 19 25

رأس سدر 22 29

نخل 16 30

نويبع 25 33

طابا 22 30

كاترين 15 23

الطور 20 34

شرم الشيخ 22 34

الغردقة 20 36

مرسى علم 20 30

الفيوم 21 31

بني سويف 20 32

المنيا 19 33

أسيوط 18 34

سوهاج 19 36

قنا 19 38

الأقصر 19 39

أسوان 20 39

أبو سمبل 21 38

الوادي الجديد 21 37

شلاتين 21 36

أبو رماد 21 36

حلايب 22 37

رأس حدربة 22 37



