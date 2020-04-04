الوفد يطالب بالرقابة على القطاع الخاص لمنع تسريح العمال

تحرير:محمد محمود ٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٩ م

حزب الوفد - صورة أرشيفية

أكد حمدي قوطة رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، ضرورة تفعيل الدور الرقابي للحكومة على مصانع وشركات القطاع الخاص خاصة خلال الفترة الحالية، قائلا إنه بدأت في الآونة الأخيرة تلجأ بعض المصانع والشركات التابعة للقطاع الخاص لتسريح جزء من العمالة الموجودة لديها من أجل تخفيف الأعباء المالية عليها.

وأضاف قوطة، أن المرحلة الحالية هي مرحلة تكاتف بين الجميع في الدولة من رجال أعمال وعمال وقطاع عام وخاص لعبور هذه الأزمة ومواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، مطالبا الحكومة بتوفير مزيد من التسهيلات للقطاع الخاص والقطاع الصناعي والتجاري ليتمكن من الاستمرار في مواجهة الأعباء الملقاه عليهم في ظل التحديات

وأضاف قوطة، أن المرحلة الحالية هي مرحلة تكاتف بين الجميع في الدولة من رجال أعمال وعمال وقطاع عام وخاص لعبور هذه الأزمة ومواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، مطالبا الحكومة بتوفير مزيد من التسهيلات للقطاع الخاص والقطاع الصناعي والتجاري ليتمكن من الاستمرار في مواجهة الأعباء الملقاه عليهم في ظل التحديات الراهنة التي تطال العالم كله وليس مصر فقط بل إن مصر حتى الآن لم تتضرر بالشكل البالغ الذي حدث في دول أخرى.



كما طالب المواطنين بضرورة التكاتف سويا والحرص على المصلحة المجتمعية، والالتزام بتعليمات الحكومة في ظل الحظر الجزئي حتى لا يطول الأمر وينتهي هذا الوباء.



