STC السعودية ترجئ مفاوضات شراء فودافون مصر بسبب قرض

تحرير:أحمد البرماوي ٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٣١ م

فودافون

قالت مصادر مطلعة إن شركة الاتصالات السعودية STC أرجأت محادثات قرض يزيد على ملياري دولار، لتمويل الاستحواذ على حصة مجموعة فودافون العالمية في فودافون مصر البالغة 55% بسبب تداعيات فيروس كورونا. وأشارت مصادر لوكالة بلومبرج الأمريكية، إلى أن الإجراءات الخاصة بالاستحواذ مازالت مستمرة، ومن المرجح استئناف شركة الاتصالات السعودية مفاوضات الحصول على القرض في المستقبل القريب. ونوهت إلى ان المحادثات بدأت قبل انتشار الفيروس بسرعة وإغلاق مجموعة واسعة من الاقتصادات العالمية، مشيرين إلى إن الشركة تدرس أيضًا خيارات تمويل أخرى.

كشف مصدر مطلع على صفقة استحواذ STC السعودية للمال على “فودافون مصر”، استمرار شركة الاتصالات السعودية في أعمال الفحص النافي للجهالة، على شركة “فودافون مصر” ضمن مساعيها لشراء حصة فودافون العالمية البالغة 55% في فودافون مصر بقيمة 2.3 مليار دولار.ويتوزع هيكل ملكية شركة فودافون مصر بواقع 55% لصالح فودافون