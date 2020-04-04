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قناة السويس توزع منتجات غذائية على المعزولين في «أبو ربيع»

تحرير:محمد مصباح ٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٥ م
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
سادت حالة من الهدوء في شوارع قرية أبو ربيع التابعة لمنطقة السبع آبار بمحافظة الاسماعيلية في ثاني أيام الحظر الذي أصدرته وزارة الصحة، أمس الجمعة، بعد إصابة زوجين من القرية، وتم عزل ما يقرب من 200 شخص يمثلون نحو 50 منزلًا داخل القرية من المخالطين للحالتين عن طريق غلق الكوبري الرئيسي المؤدي إليها وأحد الطرق الخلفية، ونشرت قوات الشرطة أفرادها لمنع دخول أو خروج أي شخص.
ووزعت هيئة قناة السويس كميات كبيرة من المنتجات الغذائية الطازجة على أهالي القرية، بعدما أصدر الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، قرارًا، أمس، بتكفل الهيئة بالمنتجات الغذائية وتعقيم ورش شوارع ومنازل القرية. وقالت مصادر بديوان عام محافظة الإسماعيلية، إنه سيتم توفير الغذاء للأسر داخل منازلهم، مشيرة إلى أن قرار
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مبادرة حزب المحافظين

«المحافظين» يطلق مبادرة «خليك في بيتك.. طلبك هايجيلك» لتوصيل السلع للمنازل

أطلق حزب المحافظين، مبادرة «خليك فى بيتك.. طلبك هايجيلك» لتوصيل السلع الغذائية الأساسية للمواطنين إلى منازلهم، وذلك للمساعدة على الوقاية من فيروس كورونا. وبدأت أمانة قطاع شمال الجيزة بتطبيق المبادرة، وتوصيل السلع عن طريق الدراجات النارية إلى المنازل بأقل الأسعار، كعمل خدمي غير هادف للربح، يتم وفق معايير وقائية عالية، من أجل الحد من التجمعات، والسيطرة على انتشار الفيروس.
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12 مليون جنيه من مؤسسة مصطفى وعلي أمين لدعم متضرري كورونا

أعلنت مؤسسة مصطفى وعلي أمين الخيرية، عن تخصيص 6 ملايين و840 ألف جنيه، لشراء أجهزة طبية للمستشفيات الحكوميه ضمن باب «أسبوع الشفاء»، في ذكرى رحيل عملاقي الصحافة المصرية علي أمين في 3 أبريل عام 1976 ومصطفى أمين في 13 أبريل عام 1997، والذي يوافق يوم المستشفيات الذي خصصته المؤسسة لدعم المستشفيات الحكومية بالأجهزة الطبية. وأشارت المؤسسة إلى أنه تم توريد أجهزه بقيمة مليون جنيه لمستشفى قنا العام بقنا، و930 ألف جنيه لمستشفى منيا القمح بالشرقية ومبلغ مليون و662 ألف جنيه لمركز الفيروسات الكبدية بإدفو بمحافظة أسوان، كما تم توريد أجهزه بمبلغ 38 ألف جنيه لمستشفى المنيرة العام بالقاهرة.
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السيسي: تأجيل افتتاحات المشروعات القومية الكبرى إلى 2021

استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي -اليوم السبت- استراتيجية العمل خلال الفترة المقبلة بمواقع التشييد والبناء في ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ومستشار الرئيس للتخطيط العمراني.
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الأوقاف تلغي موائد الإفطار العامة: الفقراء أولى بالسلع

أعلنت وزارة الأوقاف أنها لن تسمح لأي جهة بإقامة موائد في محيط المساجد أو أي ملحقات تابعة لها هذا العام، وتؤكد على جميع أهل الخير ولجان البر والجمعيات والجهات التي كانت تقيم موائد إفطار في الشهر الكريم أن تبادر بإخراج ذلك نقدًا أو سلعًا غذائية للفقراء والمحتاجين قبل دخول الشهر المبارك، مؤكدة أن النقد أنفع للفقير لسعة التصرف فيه.
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بعد عزلها.. التبرع بمواد غذائية لقرية «أبو ربيع» في الإسماعيلية

تبرع مجموعة من الشباب بكمية من المواد الغذائية إلى أهالي قرية أبوربيع التابعة لمنطقة المنايف بمحافظة الإسماعيلية، التي تم عزلها صباح اليوم ووضعها تحت الحجر الصحي بعد اكتشاف حالتين لرجل وزوجتة مصابين بفيروس كورونا المستجد، في إطار المشاركة الفعالة المجتمعية الخاصة بمشاركة الشباب في الفاعليات المهمة. وتم البدء في إجراءات عزل منطقة «أبوربيع» بقرية المنايف التابعة لمركز أبوصوير بعد تأكد إصابة حالتين من أبناء القرية، وشمل العزل 51 منزلًا داخل العزبة، وصدرت تنبيهات بعدم الخروج من المنزل نهائيا مع تطبيق العزل المنزلي لمدة 14 يوما.
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بسبب كورونا.. عزل قرية بالكامل في الإسماعيلية 14 يومًا (صور)

على بعد ما يقرب من 10 كيلو متر من قلب مدينة الإسماعيلية، تقع قرية أبو ربيع التي تم وضعتها الأجهزة المعنية تحت الحصار والحجر الصحي بالكامل، بعد تحويل أحد أفرادها وزوجته إل مستشفى العزل بمنطقة أبو خليفة بطريق "الإساعيلية – بورسعيد"، وذلك بإجراء التحاليل لوجته وتبين إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ثم تحويل الزوج أمس بعد ثبوت إصابته أيضًا بالفيروس.
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صندوق النقد يتوقع تراجع صادرات مصر وإيرادات قناة السويس بسبب كورونا

قال صندوق النقد الدولي إن البنك المركزي والحكومة المصرية ينفذان تدابير لاحتواء الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، إذ أطلق الصندوق أداة لتتبع سياسات الدول الأعضاء به لمواجهة الفيروس، وتضم الأداة نبذة عن عدد الإصابات في كل دولة وإجراءات الحكومة ورؤية الصندوق لتأثير الفيروس على اقتصاد البلد، موضحا: "من المرجح أن يؤثر فيروس كورونا على الاقتصاد المصري نتيجة لتراجع نشاط السفر والسياحة وانخفاض تحويلات العاملين في الخارج وتدفقات رأس المال الخارجة وتباطؤ الأعمال الداخلية نتيجة لجلوس المواطنين في البيت".
مصطفى-مدبولي

8 حقائق ترد على الشائعات حول انتشار فيروس كورونا

نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء، عبر موقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة، 8 حقائق للرد على الشائعات هو انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأوضح المركز الإعلامي للمجلس أن هذه الحقائق هي:
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