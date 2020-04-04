قناة السويس توزع منتجات غذائية على المعزولين في «أبو ربيع»

تحرير:محمد مصباح ٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٥ م

كورونا - صورة أرشيفية

سادت حالة من الهدوء في شوارع قرية أبو ربيع التابعة لمنطقة السبع آبار بمحافظة الاسماعيلية في ثاني أيام الحظر الذي أصدرته وزارة الصحة، أمس الجمعة، بعد إصابة زوجين من القرية، وتم عزل ما يقرب من 200 شخص يمثلون نحو 50 منزلًا داخل القرية من المخالطين للحالتين عن طريق غلق الكوبري الرئيسي المؤدي إليها وأحد الطرق الخلفية، ونشرت قوات الشرطة أفرادها لمنع دخول أو خروج أي شخص.

ووزعت هيئة قناة السويس كميات كبيرة من المنتجات الغذائية الطازجة على أهالي القرية، بعدما أصدر الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، قرارًا، أمس، بتكفل الهيئة بالمنتجات الغذائية وتعقيم ورش شوارع ومنازل القرية. وقالت مصادر بديوان عام محافظة الإسماعيلية، إنه سيتم توفير الغذاء للأسر داخل منازلهم، مشيرة إلى أن قرار