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نائبة تكشف إهدار مال عام في مشروع التنسيق الحضاري بـ«فوه»

تحرير:أحمد جاد ٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٤٠ م
مجلس النواب - صورة أرشيفية
مجلس النواب - صورة أرشيفية
تقدمت النائبة هالة أبو السعد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري التخطيط والتنمية المحلية بشأن اهدار المال العام من جانب المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، ووجود شبهات مالية بشأن مشروع التنسيق الحضاري بمدينة فوه، مشيرة إلى أن هيئة اليونسكو اختارت مدينة فوة لتكون محمية طبيعية باعتبارها قيمة اثرية اسلامية بعد القاهرة ورشيد، وقامت هيئة التنسيق الحضاري بإعداد واعتماد الرسومات التي من شأنها تجميل وتزيين الميادين في مدينة فوة، بهدف إدراجها على الخريطة السياحية، وجعلها مقصد للسائحين.
ولفتت أبو السعد، في طلبها، اليوم السبت، إلى أنه طبقا لهذه الدراسة والرسومات المعتمدة، تم حصر المداخل والمخارج للمدينة، وحصر المشكلات التي تتعرض لها من سوء حالة الطرق والتعديات على الكورنيش، والتعدي على واجهات المساجد بالمحلات،  وتدهور تشطيبات المباني.وذكرت أنه تم اعتماد الفكرة التصميمية على خلق
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«المحافظين» يطلق مبادرة «خليك في بيتك.. طلبك هايجيلك» لتوصيل السلع للمنازل

أطلق حزب المحافظين، مبادرة «خليك فى بيتك.. طلبك هايجيلك» لتوصيل السلع الغذائية الأساسية للمواطنين إلى منازلهم، وذلك للمساعدة على الوقاية من فيروس كورونا. وبدأت أمانة قطاع شمال الجيزة بتطبيق المبادرة، وتوصيل السلع عن طريق الدراجات النارية إلى المنازل بأقل الأسعار، كعمل خدمي غير هادف للربح، يتم وفق معايير وقائية عالية، من أجل الحد من التجمعات، والسيطرة على انتشار الفيروس.
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12 مليون جنيه من مؤسسة مصطفى وعلي أمين لدعم متضرري كورونا

أعلنت مؤسسة مصطفى وعلي أمين الخيرية، عن تخصيص 6 ملايين و840 ألف جنيه، لشراء أجهزة طبية للمستشفيات الحكوميه ضمن باب «أسبوع الشفاء»، في ذكرى رحيل عملاقي الصحافة المصرية علي أمين في 3 أبريل عام 1976 ومصطفى أمين في 13 أبريل عام 1997، والذي يوافق يوم المستشفيات الذي خصصته المؤسسة لدعم المستشفيات الحكومية بالأجهزة الطبية. وأشارت المؤسسة إلى أنه تم توريد أجهزه بقيمة مليون جنيه لمستشفى قنا العام بقنا، و930 ألف جنيه لمستشفى منيا القمح بالشرقية ومبلغ مليون و662 ألف جنيه لمركز الفيروسات الكبدية بإدفو بمحافظة أسوان، كما تم توريد أجهزه بمبلغ 38 ألف جنيه لمستشفى المنيرة العام بالقاهرة.
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السيسي: تأجيل افتتاحات المشروعات القومية الكبرى إلى 2021

استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي -اليوم السبت- استراتيجية العمل خلال الفترة المقبلة بمواقع التشييد والبناء في ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ومستشار الرئيس للتخطيط العمراني.
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الأوقاف تلغي موائد الإفطار العامة: الفقراء أولى بالسلع

أعلنت وزارة الأوقاف أنها لن تسمح لأي جهة بإقامة موائد في محيط المساجد أو أي ملحقات تابعة لها هذا العام، وتؤكد على جميع أهل الخير ولجان البر والجمعيات والجهات التي كانت تقيم موائد إفطار في الشهر الكريم أن تبادر بإخراج ذلك نقدًا أو سلعًا غذائية للفقراء والمحتاجين قبل دخول الشهر المبارك، مؤكدة أن النقد أنفع للفقير لسعة التصرف فيه.
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نائب يطالب بتسهيل إجراءات تسجيل العمالة غير المنتظمة

طالب محمد عبد الله زين الدين نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، وزارة القوى العاملة بتسهيل إجراءات تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة المتضررة من غلق أماكن عملها وإتاحة استقبال بياناتهم عبر تطبيق «واتساب» لأن الكثير منهم لا يجيدون القراءة والكتابة وكذلك لا يجيدون التعامل مع «الإنترنت»، وبالتالي يواجهون عائقا في الوصول إلى موقع الوزارة لتسجيل بياناته ضمن العمالة المتضررة، كما طالب باستعجال صرف التعويضات وذلك استكمالا للإجراءات الإنسانية التي اتخذتها الحكومة بتعويض هذه الفئة.
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نائبتان تطالب بفرض حظر التجوال بسبب كورونا

طالبت النائبتان إيناس عبد الحليم وهالة أبو سعد، في بيان لهما، اليوم السبت، بفرض حظر التجوال، وناشدت عبد الحليم، الحكومة ضرورة صدور قرار فوري بفرض حظر تجوال في جميع أنحاء الجمهورية، من الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحا، بشكل مؤقت لحين التأكد من تعقيم الدولة والوصول بالمصريين إلى بر الأمان وحمايتهم من انتقال العدوى لهم، مؤكدة أن القرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن غلق المحال والمقاهي، غير مفعلة بنسبة كبيرة خاصة في المناطق الشعبية، التي ما زالت تتجاهل وتتعنت في الالتزام بتلك التعليمات.
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نائب: «الجروبات» السرية سبب رئيسي لانهيار الأسرة

أكد محمد عبد الله زين الدين نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، خطورة مجموعات موقع "فيسبوك" السرية التي يتبادل خلالها مرتادو الموقع خاصة الفتيات والنساء، مختلف النصائح وعرض المشكلات الأسرية على الملأ، والتي تكون فرصة لإلقاء شائعات أو أخبار كاذبة، ووصف علاج للأطفال دون كشف طبي، أو اقتراح برنامج غذائي للتخسيس، كل هذا دون مراعاة للاختلافات بين شخص وأخر، موضحا أنها تحولت إلى أداة للتدخل في شئون الغير وطريق سهل لخراب البيوت من خلال نصائح هدامة أو تدخل في أمور الحياة الخاصة أو طريق سهل للابتزاز.
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نائب يطالب بتحديد مناهج الفصل الدراسي الثاني والامتحانات

تقدم جون طلعت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم، لتحديد مناهج الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية وكذلك موعد الامتحانات، مشيرا إلى أنه منذ قرار تعطيل الدراسة لمدة أسبوعين، لم تعلن وزارة التربية والتعليم خطة العمل خلال الفترة المقبلة أو في أثناء الدراسة، وهو ما تسبب في حالة قلق بين الطلبة وأولياء الأمور.
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