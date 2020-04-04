السيسي يوجه بتجهيز طائرتين عسكريتين لنقل مستلزمات طبية لإيطاليا

٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٤٧ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه في إطار الدعم والتضامن مع الدول الصديقة، وطبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قامت القوات المسلحة بإعداد وتجهيز طائرتين عسكريتين تحملان كميات من المستلزمات الطبية والبدل الواقية ومواد التطهير مقدمة من مصر إلى إيطاليا.

وأوضح راضي أن ذلك يأتي في إطار العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بين الدولتين الصديقتين، ما سيساهم في تخفيف العبء عن دولة إيطاليا في محنتها الحالية خاصة في ظل النقص الحاد لديها في الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الوقاية والحماية، خاصة مع سرعة انتشار فيروس كورونا وارتفاع معدل الإصابات والوفيات