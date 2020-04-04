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السيسي يوجه بتجهيز طائرتين عسكريتين لنقل مستلزمات طبية لإيطاليا

٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٤٧ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه في إطار الدعم والتضامن مع الدول الصديقة، وطبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قامت القوات المسلحة بإعداد وتجهيز طائرتين عسكريتين تحملان كميات من المستلزمات الطبية والبدل الواقية ومواد التطهير مقدمة من مصر إلى إيطاليا.
وأوضح راضي أن ذلك يأتي في إطار العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بين الدولتين الصديقتين، ما سيساهم في تخفيف العبء عن دولة إيطاليا في محنتها الحالية خاصة في ظل النقص الحاد لديها في الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الوقاية والحماية، خاصة مع سرعة انتشار فيروس كورونا وارتفاع معدل الإصابات والوفيات
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مبادرة حزب المحافظين

«المحافظين» يطلق مبادرة «خليك في بيتك.. طلبك هايجيلك» لتوصيل السلع للمنازل

أطلق حزب المحافظين، مبادرة «خليك فى بيتك.. طلبك هايجيلك» لتوصيل السلع الغذائية الأساسية للمواطنين إلى منازلهم، وذلك للمساعدة على الوقاية من فيروس كورونا. وبدأت أمانة قطاع شمال الجيزة بتطبيق المبادرة، وتوصيل السلع عن طريق الدراجات النارية إلى المنازل بأقل الأسعار، كعمل خدمي غير هادف للربح، يتم وفق معايير وقائية عالية، من أجل الحد من التجمعات، والسيطرة على انتشار الفيروس.
العمالة المصرية في السعودية

12 مليون جنيه من مؤسسة مصطفى وعلي أمين لدعم متضرري كورونا

أعلنت مؤسسة مصطفى وعلي أمين الخيرية، عن تخصيص 6 ملايين و840 ألف جنيه، لشراء أجهزة طبية للمستشفيات الحكوميه ضمن باب «أسبوع الشفاء»، في ذكرى رحيل عملاقي الصحافة المصرية علي أمين في 3 أبريل عام 1976 ومصطفى أمين في 13 أبريل عام 1997، والذي يوافق يوم المستشفيات الذي خصصته المؤسسة لدعم المستشفيات الحكومية بالأجهزة الطبية. وأشارت المؤسسة إلى أنه تم توريد أجهزه بقيمة مليون جنيه لمستشفى قنا العام بقنا، و930 ألف جنيه لمستشفى منيا القمح بالشرقية ومبلغ مليون و662 ألف جنيه لمركز الفيروسات الكبدية بإدفو بمحافظة أسوان، كما تم توريد أجهزه بمبلغ 38 ألف جنيه لمستشفى المنيرة العام بالقاهرة.
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السيسي: تأجيل افتتاحات المشروعات القومية الكبرى إلى 2021

استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي -اليوم السبت- استراتيجية العمل خلال الفترة المقبلة بمواقع التشييد والبناء في ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ومستشار الرئيس للتخطيط العمراني.
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الأوقاف تلغي موائد الإفطار العامة: الفقراء أولى بالسلع

أعلنت وزارة الأوقاف أنها لن تسمح لأي جهة بإقامة موائد في محيط المساجد أو أي ملحقات تابعة لها هذا العام، وتؤكد على جميع أهل الخير ولجان البر والجمعيات والجهات التي كانت تقيم موائد إفطار في الشهر الكريم أن تبادر بإخراج ذلك نقدًا أو سلعًا غذائية للفقراء والمحتاجين قبل دخول الشهر المبارك، مؤكدة أن النقد أنفع للفقير لسعة التصرف فيه.
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بطائرة مساعدات.. وزيرة الصحة تصل إلى إيطاليا

وصلت طائرة مساعدات بمستلزمات طبية مصرية إلى العاصمة الإيطالية روما، صباح اليوم السبت، في إطار العلاقات القوية بين البلدين في الفترة الأخيرة، والتعاون لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)ـ كان على رأس الوفد المرافق للمساعدات وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، وكان في استقبالها وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إلى جانب عدد من ممثلي البعثة الدبلوماسية المصرية في إيطاليا. وأكد دي مايو ترحيبه بتلك المساعدات، مشيرا إلى أنها ليست المرة الأولى التي تقف فيها مصر إلى جانب إيطاليا.
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السيسي عن أزمة كورونا: ما تحقق جيد ويدعو للاطمئنان

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أنه في ضوء متابعته على مدار الساعة لكل الجهود والإجراءات المتبعة لمواجهة انتشار فيروس الكورونا المستجد، يجد أن ما تحقق حتى الآن جيد، ويدعو للاطمئنان.
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السيسي: تحية إعزاز وتقدير لشعب مصر على معاونته للحكومة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الخميس، عبر صفحته الرسمية «فيسبوك»: «في إطار متابعتي لإجراءات الحكومة الوقائية الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، فإنني أتقدم بتحية إعزاز و تقدير لشعب مصر العظيم على التزامه ومعاونته للحكومة واستجابته لكافة الإجراءات، وخاصة خلال فترة حظر التحركات وحرصه التام على العبور من هذه الأزمة». وأضاف السيسي: «أتقدم بالشكر والتقدير لجميع أجهزة الدولة المختلفة، القوات المسلحة، الشرطة المدنية، وجميع القائمين على منظومة الرعاية الصحية الشاملة لجهودهم المخلصة في كل الاتجاهات بما يحقق أمن وأمان مصر وشعبها العظيم».
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السيسي: سنعبر ونتخطى كل هذه اللحظات العصيبة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الأربعاء، عبر صفحته الرسمية «فيسبوك»: «في اليوم الأول من تطبيق الحكومة للحزمة الإضافية من الإجراءات الوقاية الإحترازية من فيروس كورونا، أتطلع إلى التزام الجميع بهذه الإجراءات وعدم تجاوزها حرصا على سلامة وأمان مصر والمصريين». وأكد السيسي: «نستطيع أن ننجح في مهمتنا بتكاتف الجميع بدءًا من المرأة المصرية العظيمة وأسرتها كبارا وشبابا، وأيضا جهود أبنائنا في كافة الاتجاهات، القوات المسلحة، والشرطة المدنية البواسل، وجميع أبطال منظومة الرعاية الصحية الشاملة المنتشرة في ربوع مصر».
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