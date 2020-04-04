400 إبرة صغيرة.. علاج جديد لفيروس كورونا المستجد
٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٢ م
كورونا
كشف باحثون في دراسة حديثة عن لقاح محتمل ضد الفيروس التاجي على شكل رقعة صغيرة بحجم الإصبع، توضع على الجلد.
وأوضحت "أندريا غامبوتو"، أستاذة الجراحة المساعدة بجامعة "بيتسبيرغ" الألمانية، أن فيروسي "سارس" الذي ظهر بعام 2003، و"Mers" الذي ظهر عام 2014، يرتبطان بشكل كبير بفيروس كورونا المستجد "Sars-CoV-2"، من خلال بروتين يدعى سبايك "Spike"، وهو مهم للغاية لخلق مناعة ضد الفيروس التاجي، ما ساعد في وضع أسس اللقاح التجريبي بناء على الأوبئة السابقة، وفقًا لـ"روسيا اليوم".
وقال
المعد الرئيسي للدراسة "أويس فالو"، أستاذ ورئيس قسم الأمراض المعدية بجامعة
بيتسبيرغ، إن اللقاح يدعى "Pittsburgh Coronavirus"، ويعرف باسم
"PittCoVacc"، وهو عبارة عن رقعة بحجم طرف الإصبع تحوي 400 إبرة صغيرة، تنقل
قطع بروتين "spike" عبر الجلد، حيث يكون رد الفعل المناعي أقوى.
ويتم
وضع اللصقة على الجلد
وقال
المعد الرئيسي للدراسة "أويس فالو"، أستاذ ورئيس قسم الأمراض المعدية بجامعة
بيتسبيرغ، إن اللقاح يدعى "Pittsburgh Coronavirus"، ويعرف باسم
"PittCoVacc"، وهو عبارة عن رقعة بحجم طرف الإصبع تحوي 400 إبرة صغيرة، تنقل
قطع بروتين "spike" عبر الجلد، حيث يكون رد الفعل المناعي أقوى.
ويتم
وضع اللصقة على الجلد ثم تتحلل الإبر، المصنوعة بالكامل من السكر وقطع البروتين، ما
يساعد في رفع المناعة وزيادة عدد الأجسام المضادة ضد الفيروس التاجي، واختبر الباحثون
اللقاح الجديد على الفئران، ووجدوا زيادة في عدد الأجسام المضادة ضد الفيروس في خلال
أسبوعين فقط.
واستخدم
العلماء أيضًا نهجًا جديدًا لتقديم الدواء، يسمى مجموعة "microneedle"، لزيادة الفاعلية،
وتم تطوير اللقاح بناء على طريقة توصيل لقاح الجدري إلى الجلد ولكن بشكل أكثر فعالية
منه.
ويعتزم
االباحثون التقدم بطلب للحصول على الموافقة على الأدوية الجديدة، من إدارة الغذاء والدواء
الأمريكية تميهدًا لبدء المرحلة الأولى من التجارب السريرية البشرية في الأشهر القليلة
المقبلة، وبمجرد حصولهم عليها سيكون بإمكانهم إنتاجه بكمية كبيرة، كما يمكن وضعه في
درجة حرارة الغرفة العادية لحين الحاجة إليه، ما يلغي الحاجة إلى التبريد أثناء النقل
أو التخزين.