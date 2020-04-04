400 إبرة صغيرة.. علاج جديد لفيروس كورونا المستجد

٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٢ م

كورونا

كشف باحثون في دراسة حديثة عن لقاح محتمل ضد الفيروس التاجي على شكل رقعة صغيرة بحجم الإصبع، توضع على الجلد. وأوضحت "أندريا غامبوتو"، أستاذة الجراحة المساعدة بجامعة "بيتسبيرغ" الألمانية، أن فيروسي "سارس" الذي ظهر بعام 2003، و"Mers" الذي ظهر عام 2014، يرتبطان بشكل كبير بفيروس كورونا المستجد "Sars-CoV-2"، من خلال بروتين يدعى سبايك "Spike"، وهو مهم للغاية لخلق مناعة ضد الفيروس التاجي، ما ساعد في وضع أسس اللقاح التجريبي بناء على الأوبئة السابقة، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وقال المعد الرئيسي للدراسة "أويس فالو"، أستاذ ورئيس قسم الأمراض المعدية بجامعة بيتسبيرغ، إن اللقاح يدعى "Pittsburgh Coronavirus"، ويعرف باسم "PittCoVacc"، وهو عبارة عن رقعة بحجم طرف الإصبع تحوي 400 إبرة صغيرة، تنقل قطع بروتين "spike" عبر الجلد، حيث يكون رد الفعل المناعي أقوى. ويتم وضع اللصقة على الجلد