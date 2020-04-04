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بطائرتي مساعدات.. وزيرة الصحة تصل إلى إيطاليا

٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:١٨ م
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة - صورة أرشيفية
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة - صورة أرشيفية
وصلت طائرتي مساعدات بمستلزمات طبية مصرية إلى العاصمة الإيطالية روما، صباح اليوم السبت، في إطار العلاقات القوية بين البلدين في الفترة الأخيرة، والتعاون لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)ـ كان على رأس الوفد المرافق للمساعدات وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، وكان في استقبالها وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إلى جانب عدد من ممثلي البعثة الدبلوماسية المصرية في إيطاليا. وأكد دي مايو ترحيبه بتلك المساعدات، مشيرا إلى أنها ليست المرة الأولى التي تقف فيها مصر إلى جانب إيطاليا.
كما نشر فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، لاستقبال وزيرة الصحة. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه في إطار الدعم والتضامن مع الدول الصديقة، وطبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قامت القوات المسلحة بإعداد وتجهيز طائرتين عسكريتين تحملان كميات من المستلزمات الطبية
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دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: 85 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و5 وفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، السبت، عن خروج 25 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل بينهم 3 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 241 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 306 حالة، من ضمنهم الـ 241 متعافيًا.
كورونا

المحلة الكبرى تسجل 4 إصابات كورونا جديدة بميت بدر

أعلنت مستشفى صدر المحلة، بمحافظة الغربية، اليوم السبت، تسجيل 4 حالات جديدة بفيروس كورونا، بقرية ميت بدر حلاوة، بالمحلة الكبرى محافظة الغربية، وتم نقلهم إلى مستشفى تمي الأمديد. وطالب المستشفى، في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جميع المواطنين بتجنب الأماكن المزدحمة، واتباع الإرشادات الصحية، التي تعلن عنها وزارة الصحة بشكل يومي، مؤكدة على ضرورة اتخاذ الأمر على محمل الجد. وكان مستشفى صدر المحلة قد أعلنت، أول من أمس الخميس، احتجاز 9 من المخالطين للمصابين بفيروس كورونا، فى غرف العزل، وسحب عينات وإرسالها لمعامل الصحة.
تظاهر العراقيين بالكمامات

الجشع لا يعرف كورونا..ضبط كمامات غير صالحة بالمنوفية

بالرغم من ارتفاع الحصيلة اليومية للمصابين بفيروس كورونا في مصر، وأن الأزمة على الجميع ولا تخص فرد بعينه، إلى أن الغش التجاري لا يعرف الكورونا، ولا يراعي الأزمات. ففي محافظة المنوفية، وخلال الحملات التي قامت بها مديرية التموين بالمحافظة، اليوم السبت، تم ضبط مصنع مستلزمات طبية يعمل بدون ترخيص، ويصنع الكمامات الطبية بطريقة غير مطايقة للمواصفات، ويقوم ببيعها للجمهور. وأكد اللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، في بيان له، أن الحملات التموينية تمكنت من ضبط 3000 كمامة تحت التصنيع، و 5250 كمامة مصنعة وغير مطابقة للمواصفات.
مبادرة حزب المحافظين

«المحافظين» يطلق مبادرة «خليك في بيتك.. طلبك هايجيلك» لتوصيل السلع للمنازل

أطلق حزب المحافظين، مبادرة «خليك فى بيتك.. طلبك هايجيلك» لتوصيل السلع الغذائية الأساسية للمواطنين إلى منازلهم، وذلك للمساعدة على الوقاية من فيروس كورونا. وبدأت أمانة قطاع شمال الجيزة بتطبيق المبادرة، وتوصيل السلع عن طريق الدراجات النارية إلى المنازل بأقل الأسعار، كعمل خدمي غير هادف للربح، يتم وفق معايير وقائية عالية، من أجل الحد من التجمعات، والسيطرة على انتشار الفيروس.
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الرئيس-السيسى

السيسي يوجه بتجهيز طائرتين عسكريتين لنقل مستلزمات طبية لإيطاليا

صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه في إطار الدعم والتضامن مع الدول الصديقة، وطبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قامت القوات المسلحة بإعداد وتجهيز طائرتين عسكريتين تحملان كميات من المستلزمات الطبية والبدل الواقية ومواد التطهير مقدمة من مصر إلى إيطاليا.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: 1000 عيادة بالمشروعات القومية والمناطق الصناعية

استعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تحليل بيانات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد في جمهورية مصر العربية مقارنة بالوضع الوبائي ببعض دول الشرق الأوسط وبعض الدول التي تفشى بها المرض، حيث إن متوسط عدد الإصابات بمصر 7 إصابات لكل مليون مواطن، وما زال متوسط عدد الوفيات 0.4 لكل مليون مواطن، موضحة أن متوسط عدد الإصابات ببعض دول الشرق الأوسط بلغ من 17 إلى 500 إصابة لكل مليون، بينما بلغ متوسط حالات الوفاة من حالة وفاة واحدة لـ36 حالة لكل مليون مواطن.
هالة-زايد-وزيرة-الصحة

هالة زايد: 94% من وفيات كورونا فوق 50 عاما وجميعهم مصابون بأمراض مزمنة

استعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الموقف الحالي لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في مصر، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مشيرة إلى أن الحالات التي تحولت نتائج تحليلها من إيجابية إلى سلبية بلغت 221 حالة، فيما ارتفعت حالات التي تم تعافيها وخروجها من المستشفيات إلى 179 حالة، في الوقت الذي سجلت وزارة الصحة 69 حالة إيجابية جديدة، ليبلغ إجمالي عدد المصابين داخل البلاد 779 مصابا، وتم تسجيل 6 وفيات جديدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات 52 حالة، وذلك حتى مساء أمس.
هالة-زايد-وزيرة-الصحة

«الصحة» تقرر إدراج فيروس كورونا ضمن الأمراض المعدية

أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قرارًا بإدراج مرض "كوفيد -19" الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إلى القسم الأول من جدول الأمراض المعدية الملحق بالقانون رقم 137 لسنة 1958، في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية. وأوضح القرار، الذي يحمل رقم 145 لسنة 2020 ونشر في الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، أنه تطبق أحكام المراقبة والإجراءات الوقائية والعقوبات الجنائية المنصوص عليها في هذا القانون.
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