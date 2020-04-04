تجاوزت إيطاليا.. ارتفاع عدد إصابات كورونا في إسبانيا إلى 130 ألفًا

٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٤٢ م

كورونا

أعلنت إسبانيا عن زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليتجاوز العدد إيطاليا لتظل بؤرة انتشار الفيروس في أوروبا، بحسب "د ب أ". وارتفعت حالات الإصابة المؤكدة إلى 124736 من 117710 قبل يوم، بحسب بيانات وزارة الصحة التي نقلتها وكالة أنباء بلومبرج. وظلت حالات الإصابة في إيطاليا ثابتة عند 119827. وفيما قد يعتبر بارقة أمل، تراجعت الوفيات الجديدة لليوم الثاني، حيث جرى تسجيل 809 وفيات إضافية على مدار الأربعة وعشرين ساعة الماضية، فيما بلغ إجمالي الوفيات 11744.

وقال وزير الصحة سلفادور إيلا أمس الجمعة إن هدف رؤية انتشار جائحة كوفيد-19 هو "في المتناول"، ومن المحتمل أن يمدد رئيس الوزراء بيدرو سانشيز الإغلاق الوطني لأسبوعين آخرين حتى 26 أبريل، بحسب التقارير الواردة في وسائل الإعلام الإسبانية. كانت القيود قد دخلت حيز التنفيذ في 14 مارس لفترة أسبوعين مبدئية، ومددها