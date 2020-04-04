الأوقاف تلغي موائد الإفطار العامة: الفقراء أولى بالسلع

٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٤٦ م

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الأوقاف أنها لن تسمح لأي جهة بإقامة موائد في محيط المساجد أو أي ملحقات تابعة لها هذا العام، وتؤكد على جميع أهل الخير ولجان البر والجمعيات والجهات التي كانت تقيم موائد إفطار في الشهر الكريم أن تبادر بإخراج ذلك نقدًا أو سلعًا غذائية للفقراء والمحتاجين قبل دخول الشهر المبارك، مؤكدة أن النقد أنفع للفقير لسعة التصرف فيه.

وفيما يتصل بلجان البر التابعة للأوقاف، فيقتصر الأمر فقط على دفع المبالغ النقدية من خلال الفيزا كارت دون سواها وبالإجراءات القانونية المتبعة، ولا يسمح بغير ذلك هذا العام تحقيقًا للصالح العام وحرصًا على الجميع. ويأتي هذا التنبيه المبكر حتى لا يقوم أحد ممن كانوا يقومون على الموائد في الأعوام السابقة بجمع