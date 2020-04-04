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السيسي: تأجيل افتتاحات المشروعات القومية الكبرى إلى 2021

٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٠٨ م
السيسي
السيسي
استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي -اليوم السبت- استراتيجية العمل خلال الفترة المقبلة بمواقع التشييد والبناء في ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ومستشار الرئيس للتخطيط العمراني.
وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس السيسي وجه بتأجيل فعاليات وافتتاحات المشروعات القومية الكبرى التي كان من المفترض القيام بها خلال العام الحالي 2020 إلى العام المقبل 2021، بما في ذلك الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك افتتاح المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة المصرية،
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مبادرة حزب المحافظين

«المحافظين» يطلق مبادرة «خليك في بيتك.. طلبك هايجيلك» لتوصيل السلع للمنازل

أطلق حزب المحافظين، مبادرة «خليك فى بيتك.. طلبك هايجيلك» لتوصيل السلع الغذائية الأساسية للمواطنين إلى منازلهم، وذلك للمساعدة على الوقاية من فيروس كورونا. وبدأت أمانة قطاع شمال الجيزة بتطبيق المبادرة، وتوصيل السلع عن طريق الدراجات النارية إلى المنازل بأقل الأسعار، كعمل خدمي غير هادف للربح، يتم وفق معايير وقائية عالية، من أجل الحد من التجمعات، والسيطرة على انتشار الفيروس.
العمالة المصرية في السعودية

12 مليون جنيه من مؤسسة مصطفى وعلي أمين لدعم متضرري كورونا

أعلنت مؤسسة مصطفى وعلي أمين الخيرية، عن تخصيص 6 ملايين و840 ألف جنيه، لشراء أجهزة طبية للمستشفيات الحكوميه ضمن باب «أسبوع الشفاء»، في ذكرى رحيل عملاقي الصحافة المصرية علي أمين في 3 أبريل عام 1976 ومصطفى أمين في 13 أبريل عام 1997، والذي يوافق يوم المستشفيات الذي خصصته المؤسسة لدعم المستشفيات الحكومية بالأجهزة الطبية. وأشارت المؤسسة إلى أنه تم توريد أجهزه بقيمة مليون جنيه لمستشفى قنا العام بقنا، و930 ألف جنيه لمستشفى منيا القمح بالشرقية ومبلغ مليون و662 ألف جنيه لمركز الفيروسات الكبدية بإدفو بمحافظة أسوان، كما تم توريد أجهزه بمبلغ 38 ألف جنيه لمستشفى المنيرة العام بالقاهرة.
وزير-الأوقاف-يلقي-خطبة-الجمعة-من-مسجد-ناصر (9)

الأوقاف تلغي موائد الإفطار العامة: الفقراء أولى بالسلع

أعلنت وزارة الأوقاف أنها لن تسمح لأي جهة بإقامة موائد في محيط المساجد أو أي ملحقات تابعة لها هذا العام، وتؤكد على جميع أهل الخير ولجان البر والجمعيات والجهات التي كانت تقيم موائد إفطار في الشهر الكريم أن تبادر بإخراج ذلك نقدًا أو سلعًا غذائية للفقراء والمحتاجين قبل دخول الشهر المبارك، مؤكدة أن النقد أنفع للفقير لسعة التصرف فيه.
هالة-زايد

بطائرة مساعدات.. وزيرة الصحة تصل إلى إيطاليا

وصلت طائرة مساعدات بمستلزمات طبية مصرية إلى العاصمة الإيطالية روما، صباح اليوم السبت، في إطار العلاقات القوية بين البلدين في الفترة الأخيرة، والتعاون لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)ـ كان على رأس الوفد المرافق للمساعدات وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، وكان في استقبالها وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إلى جانب عدد من ممثلي البعثة الدبلوماسية المصرية في إيطاليا. وأكد دي مايو ترحيبه بتلك المساعدات، مشيرا إلى أنها ليست المرة الأولى التي تقف فيها مصر إلى جانب إيطاليا.
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الرئيس-السيسى

السيسي عن أزمة كورونا: ما تحقق جيد ويدعو للاطمئنان

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أنه في ضوء متابعته على مدار الساعة لكل الجهود والإجراءات المتبعة لمواجهة انتشار فيروس الكورونا المستجد، يجد أن ما تحقق حتى الآن جيد، ويدعو للاطمئنان.
محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-04

الأوقاف: تعديل أذان ظهر الجمعة.. والصلاة في المنازل بدون خطبة

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تنبيها بشأن صلاة الجمعة، مؤكدا في بيان اليوم الإثنين، أن"الجمعة ستصلى ظهرا بالمنازل من غير خطبة، كصلاة ظهر عادية في أي يوم من الأيام، إلى أن يرفع الله (عز وجل) البلاء عن البلاد والعباد"، وذلك في إطار قرار وقف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
الرئيس-السيسى

السيسي: أثق في تجاوب الشعب مع إجراءات مكافحة كورونا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: «على ضوء المتابعة الموقوتة لإجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا، فقد كلفت الحكومة والأجهزة التنفيذية المختصة باتخاذ اللازم نحو تطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة والمواطن من خلال اتخاذ حزمة إجراءات إضافية تسهم في تحقيق أعلى معدلات الأمان ووفق محددات ثابتة قائمة على تحقيق سلامة المصريين، وبما لا يؤثر على متطلبات الحياة اليومية للمواطن المصري».
فيروس- كورونا (6)

الأردن: أداء صلاة الجمعة ظهرا في المنازل

تقيم الأردن، صلاة وخطبة الجمعة يوم غد، في مسجد الملك الحسين بن طلال فقط، وسيقتصر حضورها على من تصح به صلاة الجمعة من أبناء الخدمات الطبية الملكية، وذلك من أجل تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية، وبهدف حفظ النفس الإنسانية في ظل تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد. وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، إن صلاة الجمعة ستبث عبر شاشات التلفزة خطبة جمعة واحدة، على أن يصليها الناس ظهرا 4 ركعات في منازلهم، وأن يحرصوا على أدائها جماعة.
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