السيسي: تأجيل افتتاحات المشروعات القومية الكبرى إلى 2021

٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٠٨ م

السيسي

استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي -اليوم السبت- استراتيجية العمل خلال الفترة المقبلة بمواقع التشييد والبناء في ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ومستشار الرئيس للتخطيط العمراني.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس السيسي وجه بتأجيل فعاليات وافتتاحات المشروعات القومية الكبرى التي كان من المفترض القيام بها خلال العام الحالي 2020 إلى العام المقبل 2021، بما في ذلك الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك افتتاح المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة المصرية،