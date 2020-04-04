12 مليون جنيه من مؤسسة مصطفى وعلي أمين لدعم متضرري كورونا

٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٤٣ م

العمالة اليومية

أعلنت مؤسسة مصطفى وعلي أمين الخيرية، عن تخصيص 6 ملايين و840 ألف جنيه، لشراء أجهزة طبية للمستشفيات الحكوميه ضمن باب «أسبوع الشفاء»، في ذكرى رحيل عملاقي الصحافة المصرية علي أمين في 3 أبريل عام 1976 ومصطفى أمين في 13 أبريل عام 1997، والذي يوافق يوم المستشفيات الذي خصصته المؤسسة لدعم المستشفيات الحكومية بالأجهزة الطبية. وأشارت المؤسسة إلى أنه تم توريد أجهزه بقيمة مليون جنيه لمستشفى قنا العام بقنا، و930 ألف جنيه لمستشفى منيا القمح بالشرقية ومبلغ مليون و662 ألف جنيه لمركز الفيروسات الكبدية بإدفو بمحافظة أسوان، كما تم توريد أجهزه بمبلغ 38 ألف جنيه لمستشفى المنيرة العام بالقاهرة.

وقامت بتوريد أجهزة طبية حديثة إلى مستشفى الدلنجات العام ومستشفى دمسنا للأطفال بالبحيرة بقيمة 2 مليون و570 ألف جنيه، بالإضافة إلى أجهزة بمبلغ 640 ألف جنيه لوحدة الإبراشي للجهاز الهضمي بالقصر العيني. وخصصت المؤسسة في ذكرى رحيل التوأمين ضمن باب "أسبوع الشفاء" مبلغ 300 ألف جنيه لشراء كرسي متحرك كهربائي