جامعة أمريكية: وفيات كورونا تتجاوز 60 ألفا على مستوى العالم

٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٥٧ م

كورونا

أشارت تقديرات خبراء جامعة جونز هوبكنز الأمريكية إلى أن عدد حالات الوفيات بفيروس كورونا تجاوزت 60 ألف حالة على مستوى العالم، بحسب "د ب أ". وأفادت البيانات الصادرة عن الجامعة صباح اليوم السبت بأن عدد الإصابات بالعدوى في أنحاء العالم وصل إلى مليون حالة. وأوضحت الجامعة أن غالبية حالات الوفيات (والتي بلغت إجمالا 60 ألفًا و115 حالة) حدثت في سبع دول رتبتها الجامعة تنازليًّا على النحو التالي: إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيران والصين.