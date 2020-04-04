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جامعة أمريكية: وفيات كورونا تتجاوز 60 ألفا على مستوى العالم

٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٥٧ م
كورونا
كورونا
أشارت تقديرات خبراء جامعة جونز هوبكنز الأمريكية إلى أن عدد حالات الوفيات بفيروس كورونا تجاوزت 60 ألف حالة على مستوى العالم، بحسب "د ب أ". وأفادت البيانات الصادرة عن الجامعة صباح اليوم السبت بأن عدد الإصابات بالعدوى في أنحاء العالم وصل إلى مليون حالة. وأوضحت الجامعة أن غالبية حالات الوفيات (والتي بلغت إجمالا 60 ألفًا و115 حالة) حدثت في سبع دول رتبتها الجامعة تنازليًّا على النحو التالي: إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيران والصين.

ولا تزال الولايات المتحدة صاحبة أكبر عدد من حالات الإصابات المؤكدة حتى الآن بنحو 280 ألف حالة، فيما وصلت الوفيات هناك إلى أكثر من 7000 حالة، ولا تزال ولاية نيويورك وعاصمتها التي تحمل نفس الاسم هي المنطقة الأكثر تضررا بالجائحة في أمريكا، بإصابات تتجاوز 100 ألف حالة، ووفيات بلغت نحو 3000 حالة.

فيروس كورونا

أمريكا تسجل أعدل معدل وفيات يومية في العالم بسبب كورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية وفاة 1480 حالة إضافية بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، وذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة سجلت، أسوأ حصيلة وفيات يومية في العالم بسبب فيروس كورونا منذ بدء انتشار الجائحة، حيث أحصت 1480 حالة وفاة إضافية خلال 24 ساعة فقط، ما يرفع عدد الوفيات في البلاد إلى 7 آلاف و406 حالات.
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ترامب يدرس وقف الرحلات الجوية الداخلية لمناطق تفشي كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يبحث خطة لوقف الرحلات الجوية الداخلية إلى أكثر الأماكن تضررا بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، ونقلت صحيفة (يو. إس. آيه توداي) الأمريكية، اليوم الخميس، عن ترامب خلال إفادة صحفية في البيت الأبيض، قوله: "نحن بالتأكيد ننظر في ذلك ولكن بمجرد اتخاذ هذه الخطوة، فنحن في واقع الأمر نفرض قيودا على صناعة مطلوبة بشدة".
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ترامب: مستعد للتوسط في خلاف النفط بين موسكو والرياض

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمره الصحفي اليومي في البيت الأبيض حول تطورات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في الولايات المتحدة، استعداده للتوسط بين السعودية وروسيا لوقف حرب أسعار النفط الدائرة بين البلدين، والتي أدت إلى انهيار أسعاره، قائلا: "البلدين يناقشان ذلك وسأنضم إليهما في الوقت المناسب إذا لزم الأمر"، مضيفا أنه بحث مطولا هذا الملف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وذلك خلال مكالمتين هاتفيتين في الأيام الأخيرة.
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ترامب يعلن منطقة كوارث كبرى بكولورادو بسبب كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، منطقة كوارث كبرى في ولاية كولورادو، وأصدر تعليماته بتقديم مساعدات للولاية للتعافي في المناطق المتضررة من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، والذي بدأ انتشاره في 20 يناير الماضي بالولايات المتحدة وما زال مستمرا. وحسب بيان للبيت الأبيض، فسيكون التمويل الفيدرالي متاحا على مختلف المستويات المحلية للولاية وللمنظمات الخاصة غير الهادفة للربح بها وذلك في إطار التدابير الحمائية الطارئة بما في ذلك المعونات المباشرة الفيدرالية لجميع مناطق الولاية المتضررة من تفشي الفيروس.
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«خلال 24 ساعة».. 743 وفاة جديدة بكورونا في إيطاليا

أعلنت سلطات الصحة في إيطاليا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 743 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 6820 وفاة، إذ يأتي ذلك بعدما تباطأ معدل الوفيات على مدار اليومين الماضيين، حيث سجلت البلاد 793 حالة وفاة السبت الماضي، ثم 651 وفاة الأحد، وأخيرًا 602 حالة وفاة أمس الإثنين. وأعلنت وكالة الحماية المدنية في مؤتمرها الصحفي، ارتفاع إجمالي عدد الإصابات المؤكد إلى 69176 إصابة من 63927 إصابة، بزيادة نسبتها 8.2%، وهي تقريبًا نفس النسبة المسجلة أمس، وفقا لسبوتنيك.
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«خلال 24 ساعة».. 601 وفاة بسبب كورونا في إيطاليا

أعلنت إيطاليا اليوم الإثنين، عن وفاة 601 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية في أنحاء البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 6077. كانت السلطات الإيطالية، قد أعلنت أمس، عن تسجيل 360 وفاة جديدة في منطقة لومبارديا خلال يوم واحد فقط. وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي عزل إيطاليا بالكامل، بعد قراره السابق بعزل إقليم لومبارديا فقط وحظر التجمعات. وأضاف رئيس الحكومة: "علينا التفكير في الصالح العام"، وفي وقت سابق قرر إلغاء كل الأحداث الرياضية في البلاد، مؤكدًا أن إيطاليا في حالة طوارئ الآن".
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قناة السويس: إجراءات خاصة بعد الإبلاغ عن سفينة بها 65 مصاب كورونا

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، في تصريحات له، اليوم الإثنين، نجاح عبور سفينة الركاب الإيطالية COSTA DIADEMA، قناة السويس ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة، وذلك في رحلتها القادمة من الإمارات والمتجهة إلى إيطاليا بعد إجراء ترتيبات خاصة لدخولها القناة وإرشادها عن بعد، من خلال طاقم إرشاد على قاطرتين مصاحبتين والتنسيق الكامل مع مكاتب الحركة ومحطات مراقبة الملاحة في سابقة هى الأولى من نوعها في تاريخ القناة.
فيروس- كورونا (4)

«خلال 24 ساعة».. 360 وفاة بسبب كورونا في إيطاليا

أعلنت السلطات الإيطاليةاليوم الأحد، عن تسجيل 360 وفاة جديدة في منطقة لومبارديا خلال يوم واحد فقط، وفقًا لروسيا اليوم. وأعلنت السلطات الإيطالية في وقت سابق، عن وفاة 345 شخصا في كامل البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الوفيات إلى 2503. كان رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، قد أعلن رسميًّا عزل إيطاليا بالكامل، بعد قراره السابق بعزل إقليم لومبارديا فقط وحظر التجمعات بالكامل. وأضاف رئيس الحكومة الإيطالية "علينا التفكير في الصالح العام"، وفي وقت سابق قرر إلغاء كل الأحداث الرياضية في البلاد، مؤكدًا أن إيطاليا في حالة طوارئ الآن".
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