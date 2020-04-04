الداخلية تحبط مخطط 14 عنصرا إجرميا لغسل 250 مليونا

٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٩ م

أموال

جهود متواصلة تبذلها أجهزة وزارة الداخلية ضمن الاستراتيجية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال، واستكمالاً لجهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة فى رصد وتتبع نشاط أربعة عشر عنصر إجرامياً مقيمين بمحافظة مطروح، فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال العناصر المشار إليها لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم.

جهود البحث والتحري التي أجراها رجال الإدارة بالتنسيق مع مفتشي قطاع الأمن العام تحت إشراف مساعد أول وزير الداخلية اللواء علاء الدين سليم، كشفت عن تربح المتهمين وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك،