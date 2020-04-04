«إنتل» تطلق أسرع معالج للكمبيوتر المحمول في العالم

تم تحسين التقنية الجديدة لتلبي احتياجات الهواة والمبتكرين من خلال توفير تردد 5 جيجاهرتز الأسرع في القطاع مما سيوفر للمستخدمين تجربة لعب مذهلة وسبل للإبداع والابتكار

تحرير:أحمد البرماوي ٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:١١ م

انتل

كشفت شركة انتل العالمية اليوم عن معالج Intel® Core™ i9-10980HK الذي يمتلك أعلى تردد توربو يمكن تحقيقه ويبلغ 5.3 جيجاهرتز، متفوقاً على تردد جميع منتجات معالجات الكومبيوترات المحمولة الأخرى، وقد تخطّت "إنتل" اليوم حاجز 5 جيجاهرتز لتردد معالجات الكمبيوترات المحمولة عبر إطلاق سلسلة 10th Gen Intel® Core™ H-series، وتوفر سلسلة H، وفي مقدمتها معالج 10th Gen Intel Core i9-10980HK1، أداءً يماثل أداء حاسوب المكتب مما يجعلها مثالية ليأخذها عشاق الألعاب الإلكترونية والمبتكرين لأي مكان.

وقال فريدريك هابيرجير، المدير العام لقسميّ الكومبيوترات المحمولة الممتازة والخاصة بالألعاب الإلكترونية في شركة إنتل: "يُعد إطلاق منصة 10th Gen Intel Core H-series اليوم تطوراً كبيراً في ريادة إنتل في مجال تقنيات الألعاب الإلكترونية، والتي تزود المستخدم بأداء يُماثل أداء حاسوب المكتب ولكن بحجم كومبيوتر