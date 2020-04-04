«المحافظين» يطلق مبادرة «خليك في بيتك.. طلبك هايجيلك» لتوصيل السلع للمنازل

٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٢١ م

جانب من المبادرة

أطلق حزب المحافظين، مبادرة «خليك فى بيتك.. طلبك هايجيلك» لتوصيل السلع الغذائية الأساسية للمواطنين إلى منازلهم، وذلك للمساعدة على الوقاية من فيروس كورونا. وبدأت أمانة قطاع شمال الجيزة بتطبيق المبادرة، وتوصيل السلع عن طريق الدراجات النارية إلى المنازل بأقل الأسعار، كعمل خدمي غير هادف للربح، يتم وفق معايير وقائية عالية، من أجل الحد من التجمعات، والسيطرة على انتشار الفيروس.

وقال كريم عبد العاطي، رئيس لجنة التنظيم بالحزب، إن المبادرة جاءت لنقل ثقافة توصيل الطعام فى المناطق الشعبية، كما أنها غير هادفة للربح. وأضاف عبدالعاطي: «أن بعض التجار اعتمدوا رفع الأسعار خلال الأزمة الراهنة، مما أضاف عبئًا على المواطنين، ولهذا فإن المبادرة كان من أهدافها وضع حد لزيادة الأسعار