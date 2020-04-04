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الجشع لا يعرف كورونا..ضبط كمامات غير صالحة بالمنوفية

تحرير:هالة صقر ٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٢ م
كمامات
كمامات
بالرغم من ارتفاع الحصيلة اليومية للمصابين بفيروس كورونا في مصر، وأن الأزمة على الجميع ولا تخص فرد بعينه، إلى أن الغش التجاري لا يعرف الكورونا، ولا يراعي الأزمات. ففي محافظة المنوفية، وخلال الحملات التي قامت بها مديرية التموين بالمحافظة، اليوم السبت، تم ضبط مصنع مستلزمات طبية يعمل بدون ترخيص، ويصنع الكمامات الطبية بطريقة غير مطايقة للمواصفات، ويقوم ببيعها للجمهور. وأكد اللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، في بيان له، أن الحملات التموينية تمكنت من ضبط 3000 كمامة تحت التصنيع، و 5250 كمامة مصنعة وغير مطابقة للمواصفات.
وأضاف المحافظ أن الحملات تمكنت أيضا من 8 ماكينات خياطة، داخل المصنع و500 كرتونة فارغة لتعبئة المنتج النهائى، لافتا إلى أنه تم تحرير محضرين ضد أصحاب محلات مستلزمات طبية بمركز شبين الكوم وتم التحفظ على 48 زجاجة ماء أوكسوجين، و 7 جراكن ماء أزرق، و 16 زجاجة جيل مجهولة المصدر. وأوضح عاطف الجمال وكيل وزارة
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دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: 85 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و5 وفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، السبت، عن خروج 25 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل بينهم 3 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 241 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 306 حالة، من ضمنهم الـ 241 متعافيًا.
كورونا

المحلة الكبرى تسجل 4 إصابات كورونا جديدة بميت بدر

أعلنت مستشفى صدر المحلة، بمحافظة الغربية، اليوم السبت، تسجيل 4 حالات جديدة بفيروس كورونا، بقرية ميت بدر حلاوة، بالمحلة الكبرى محافظة الغربية، وتم نقلهم إلى مستشفى تمي الأمديد. وطالب المستشفى، في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جميع المواطنين بتجنب الأماكن المزدحمة، واتباع الإرشادات الصحية، التي تعلن عنها وزارة الصحة بشكل يومي، مؤكدة على ضرورة اتخاذ الأمر على محمل الجد. وكان مستشفى صدر المحلة قد أعلنت، أول من أمس الخميس، احتجاز 9 من المخالطين للمصابين بفيروس كورونا، فى غرف العزل، وسحب عينات وإرسالها لمعامل الصحة.
مبادرة حزب المحافظين

«المحافظين» يطلق مبادرة «خليك في بيتك.. طلبك هايجيلك» لتوصيل السلع للمنازل

أطلق حزب المحافظين، مبادرة «خليك فى بيتك.. طلبك هايجيلك» لتوصيل السلع الغذائية الأساسية للمواطنين إلى منازلهم، وذلك للمساعدة على الوقاية من فيروس كورونا. وبدأت أمانة قطاع شمال الجيزة بتطبيق المبادرة، وتوصيل السلع عن طريق الدراجات النارية إلى المنازل بأقل الأسعار، كعمل خدمي غير هادف للربح، يتم وفق معايير وقائية عالية، من أجل الحد من التجمعات، والسيطرة على انتشار الفيروس.
العمالة المصرية في السعودية

12 مليون جنيه من مؤسسة مصطفى وعلي أمين لدعم متضرري كورونا

أعلنت مؤسسة مصطفى وعلي أمين الخيرية، عن تخصيص 6 ملايين و840 ألف جنيه، لشراء أجهزة طبية للمستشفيات الحكوميه ضمن باب «أسبوع الشفاء»، في ذكرى رحيل عملاقي الصحافة المصرية علي أمين في 3 أبريل عام 1976 ومصطفى أمين في 13 أبريل عام 1997، والذي يوافق يوم المستشفيات الذي خصصته المؤسسة لدعم المستشفيات الحكومية بالأجهزة الطبية. وأشارت المؤسسة إلى أنه تم توريد أجهزه بقيمة مليون جنيه لمستشفى قنا العام بقنا، و930 ألف جنيه لمستشفى منيا القمح بالشرقية ومبلغ مليون و662 ألف جنيه لمركز الفيروسات الكبدية بإدفو بمحافظة أسوان، كما تم توريد أجهزه بمبلغ 38 ألف جنيه لمستشفى المنيرة العام بالقاهرة.
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كوريا - كورونا

تايوان تتبرع بـ10 ملايين كمامة للمتضررين من كورونا

أعلنت الرئيسة التايوانية تساي إنج-ون، اليوم الأربعاء، إن تايوان سوف تتبرع بـ10 ملايين من الأقنعة الجراحية الواقية (كمامة) للبلدان الأكثر تضررا من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، في خطوة للمساهمة في مكافحة الفيروس، بل ويمكن أن تعمل أيضا على تقوية العلاقات بين الدول ذات الفكر المشترك، قائلة إن واجب تايوان كعضو في المجتمع الدولي يحتم عليها تقديم الدعم الكامل للعاملين بالقطاع الطبي في الخطوط الأمامية.
سلع-غذائية

غش وغلاء في زمن كورونا.. 5 طرق لمحاربة جشع التجار

في الوقت الذي يحاصر فيه خطر تفشي فيروس كورونا الجميع، وتهدد تداعياته الفقير والغني، لم يكف بعض التجار عن هواياتهم المفضلة في استغلال الظروف لرفع الأسعار والغش في المنتجات، وبمجرد أن أعلنت الحكومة فرض حظر التجول بدأ عدد من المواطنين يشكون من ارتفاع الأسعار، بالرغم من الإقبال الشديد على جميع السلع بسبب فترة الحظر التجوال، إلا أن كثير من المواطني اشتكوا من ارتفاع الأسعار بشكل غير طبيعي، وخصوصا الخضروات، مطالبين الحكومة بمراقبة الأسعار وحماية المواطنين من جشع التجار.
فيروس- كورونا (8)

إصابة وزير التعليم الباكستاني بوباء «كورونا»

أعلن وزير التعليم في حكومة إقليم السند، جنوبي باكستان، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، رغم أنه لم يزر أي مستشفى يعالج فيه مصابون. وحث سعيد غني السكان على اتباع سياسة التباعد الاجتماعي لتجنب الإصابة بالمرض، قائلا إنه لم تظهر عليه أعراض حتى الآن، وإنه عزل نفسه في منزله. وجاءت تصريحات غني بعد أن فرضت السلطات الباكستانية إغلاقا من أجل احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، وامتد الإغلاق إلى الشطر الباكستاني من كشمير، بعد تأكد إصابة شخص هناك بالمرض.
كورونا

عمان تسجل 11 إصابة جديدة بوباء «كورونا»

أعلنت وزارة الصحة العمانية، في بيان لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر"، اليوم الإثنين، عن تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المتسجد (كوفيد-19)، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 66 حالة، موضحا أن 9 حالات منها مرتبطة بالسفر والمخالطة، وتخضع حالتان للتقصي الوبائي، وشفاء 17 حالة من المصابين، مشددة على ضرورة تقيد الجميع بإجراءات الحجر الصحي حسب الإرشادات وعدم ارتياد الأماكن العامة أو دور العبادة. وأقرت سلطنة عمان إجراءات جديدة في إطار منع تفشي كورونا.
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