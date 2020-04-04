الجشع لا يعرف كورونا..ضبط كمامات غير صالحة بالمنوفية

تحرير:هالة صقر ٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٢ م

كمامات

بالرغم من ارتفاع الحصيلة اليومية للمصابين بفيروس كورونا في مصر، وأن الأزمة على الجميع ولا تخص فرد بعينه، إلى أن الغش التجاري لا يعرف الكورونا، ولا يراعي الأزمات. ففي محافظة المنوفية، وخلال الحملات التي قامت بها مديرية التموين بالمحافظة، اليوم السبت، تم ضبط مصنع مستلزمات طبية يعمل بدون ترخيص، ويصنع الكمامات الطبية بطريقة غير مطايقة للمواصفات، ويقوم ببيعها للجمهور. وأكد اللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، في بيان له، أن الحملات التموينية تمكنت من ضبط 3000 كمامة تحت التصنيع، و 5250 كمامة مصنعة وغير مطابقة للمواصفات.

وأضاف المحافظ أن الحملات تمكنت أيضا من 8 ماكينات خياطة، داخل المصنع و500 كرتونة فارغة لتعبئة المنتج النهائى، لافتا إلى أنه تم تحرير محضرين ضد أصحاب محلات مستلزمات طبية بمركز شبين الكوم وتم التحفظ على 48 زجاجة ماء أوكسوجين، و 7 جراكن ماء أزرق، و 16 زجاجة جيل مجهولة المصدر. وأوضح عاطف الجمال وكيل وزارة