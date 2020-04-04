ضبط 68 ألف قطعة مستلزمات طبية داخل مخزنين غير مرخصين

٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٤ م

حملة أمنية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، واتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات انتشار فيروس "كورونا".

وأسفرت الحملات عن ضبط 1226 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها ضبط صيدلي اتخذ شقتين بدائرة قسم شرطة سيدى جابر محافظة الإسكندرية كمخزنين غير مرخصين، وحجبه عن التداول 80 ألف كمامة، 25 ألف قفاز، 460 ألف قطعة مستلزمات طبية و– 3500 عبوة "كحول إيثيلى" بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق. وضبط

وأسفرت الحملات عن ضبط 1226 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها ضبط صيدلي اتخذ شقتين بدائرة قسم شرطة سيدى جابر محافظة الإسكندرية كمخزنين غير مرخصين، وحجبه عن التداول 80 ألف كمامة، 25 ألف قفاز، 460 ألف قطعة مستلزمات طبية و– 3500 عبوة "كحول إيثيلى" بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق.



وضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بأكتوبر؛ لحيازته 6 أطنان تمور معبأة داخل عبوات مجهولة المصدر، و3 أطنان برغل معبأة داخل شكائر ذات أحجام وأوزان مختلفة، و3,132 طن زيت زيتون بدون بيانات، و220 كيلو جرام عدس و4300 عبوة "شاي" معبأة داخل عبوات مجهولة المصدر.



