جريمة

ضبط 68 ألف قطعة مستلزمات طبية داخل مخزنين غير مرخصين

٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٤ م
حملة أمنية
حملة أمنية
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، واتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات انتشار فيروس "كورونا".
وأسفرت الحملات عن ضبط 1226 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها ضبط صيدلي اتخذ شقتين بدائرة قسم شرطة سيدى جابر محافظة الإسكندرية كمخزنين غير مرخصين، وحجبه عن التداول 80 ألف كمامة، 25 ألف قفاز، 460 ألف قطعة مستلزمات طبية و– 3500 عبوة "كحول إيثيلى" بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق. وضبط
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تعذيب طفلة

والدة «ساجدة» تزعم إصابتها بالصرع والتحريات تكذبها

أدعت «فاطمة.ك»، 25 سنة، المتهمة بتعذيب طفلتها الرضيعة «ساجدة» 6 أشهر، خلال تحقيقات النيابة العامة، أن إصابات طفلتها من كسور وحروق وقعت رغمًا عنها، قائلة: إنها مٌصابة بصرع وتنتابها حالة هياج وهستيرية عصبية، تجعلها ترتكب أفعالاً لا تدري بشأنها شئ، وربما خلال تلك النوبات تتعرض الطفلة لإصابات»، لكن التحريات وإفادة الشهود أكذبت أقوالها، واستدلت التحقيقات في ذلك على عدم إصابة طفلها البالغ من العمر عام ونصف بأي إصابات، بما يؤكد تعديها على الرضيعة رغبة فى إزهاق روحها لأنها أنثى.
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غاب الأهل والجيران هم الشهود على تعذيب «ساجدة»

رأت النيابة العامة بشمال الجيزة، عدم صلاحية عامل جراج، وزوجته ربة منزل، لرعاية طفليهما "عبد الله" عام ونصف وشقيقته "ساجدة" 6 أشهر، وذلك لتمييز الأبوين الذكر عن الأنثى، وتعريض حياة الأخيرة للخطر، باستخدام القسوة والعنف والتعذيب المبرح ضدها بالكي والكسر، رغم كونها مازالت رضيعة لا حول لها ولا قوة، ولذلك قررت النيابة إيداع الطفلين دار رعاية، وحبس الأبوين لتعريض حياة طفلتهما للخطر، فيما لم يتقدم للنيابة أيًا من أقارب الطفلين لطلب رعايتهما، بينما حضر جيران المتهمان إلى مقر النيابة.
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حبس والدي الرضيعة "ساجدة" ضحية التعذيب بإمبابة

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، بحبس ربة منزل وزوجها، 4 أيام على ذمة التحقيقات معهما، لاتهامهما بتعذيب طفلتهما البالغة من العمر 6 أشهر، وإصابتها بحروق فى يديها وقدميها ووجهها، علاوة على إصابتها بكشور مضاعفة فى الحوض وساقها الأيمن، بما من شأنه تعريض حياة الطفلة للخطر، وأمرت النيابة بإيداع الطفلة وشقيقها الذى يكبرها بعام واحد إحدى دور رعاية الأطفال، وذلك نظرًا لعدم تقدم أيًا من أقارب الطفلين بطلب لرعايتهما لحين الانتهاء من التحقيقات مع الأب وزوجته.
اموال

«الأموال العامة» تضبط 5 آلاف قضية بـ7 مليارات جنيه

أسبوعان من الحملات المتواصلة عمد خلالها ضباط مباحث الأموال العامة إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الاقتصاد القومى للبلاد، وترجمة تلك الجهود إلى ضبط 5 آلاف و950 قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة أبرزها: 775 قضية ضرائب عامة، وكشف 449 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، وضبط 399 قضية فى مجال الجمارك، و39 قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، و1386 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي.
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بالفيديو.. كيف تعقم الداخلية مرافق السجون؟

نفذت فرق الطب الوقائي بقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية أعمال تطهير وتعقيم مرافق السجون بداية من البوابات الخارجية مرورا بالطرقات الداخلية وصولا إلى أماكن الزيارات -التي تم تعليقها ضمن الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا"- والمطابخ والمكتبات وفصول محو الأمية للحفاظ على صحة مرتاديها من النزلاء، وذلك بدقة واحترافية عالية، بالإضافة إلى تعقيم المستشفيات والعيادات الطبية حفاظا على صحة المترددين عليها من النزلاء لإجراء الكشوفات والفحوصات الطبية اللازمة لهم.
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العيون الساهرة تحبط حجب 923 ألف قطعة مستلزمات طبية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري؛ إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، واتساقاً مع جهود أجهزة الدولة للتصدي لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية.
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كيف ترجم مدير مباحث التموين توجيهات مساعد الوزير؟

توجيهات واضحة أصدرها اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة إلى مساعديه وخاصة مدير إدارة مباحث التموين بتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على الأسواق والتصدي لمحتكري السلع الأساسية والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه مخالفة القانون لتحقيق أرباح طائلة بطريقة غير شرعية من خلال استغلال الظروف الراهنة، الأمر الذي ترجمه مدير مباحث التموين على أرض الواقع بضبط مدير مصنع غير مرخص لإنتاج المستلزمات الطبية بمركز كرداسة شمال المحافظة.
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كيف كافحت الداخلية انتشار فيروس «كورونا» في أسبوع؟

أعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية مقطع فيديو يرصد جهود أجهزة الوزارة لمكافحة تداعيات أزمة كورونا خلال أسبوع، خاصة جهود أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي "التموين والتجارة، شرطة الكهرباء، مباحث الضرائب والرسوم، مباحث الأموال العامة"، وذلك بالإضافة إلى خطط انتشار قوات الشرطة المكلفة بتنفيذ قرار رئيس الوزراء، بحظر تحرك المواطنين ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.
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