المحلة الكبرى تسجل 4 إصابات كورونا جديدة بميت بدر

تحرير:هالة صقر ٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٩ م

كورونا

أعلنت مستشفى صدر المحلة، بمحافظة الغربية، اليوم السبت، تسجيل 4 حالات جديدة بفيروس كورونا، بقرية ميت بدر حلاوة، بالمحلة الكبرى محافظة الغربية، وتم نقلهم إلى مستشفى تمي الأمديد. وطالب المستشفى، في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جميع المواطنين بتجنب الأماكن المزدحمة، واتباع الإرشادات الصحية، التي تعلن عنها وزارة الصحة بشكل يومي، مؤكدة على ضرورة اتخاذ الأمر على محمل الجد. وكان مستشفى صدر المحلة قد أعلنت، أول من أمس الخميس، احتجاز 9 من المخالطين للمصابين بفيروس كورونا، فى غرف العزل، وسحب عينات وإرسالها لمعامل الصحة.

وأكد المستشفى أنه تم اتخاذ كل الاحتياطات والإجراءات الوقائية حيال الاشخاص التسعة، وجاءت نتيجة العينات الخاصة بهم سلبية. وتواصل الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، محاصرة قرية الهياتم التابعة لمركز المحلة الكبرى، للتأكد من الالتزام بإجراءات العزل المنزلي الذي فرضته وزارة الصحة على القرية بعد اكتشاف إصابة