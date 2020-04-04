المحلة الكبرى تسجل 4 إصابات كورونا جديدة بميت بدر
تحرير:هالة صقر
٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٩ م
كورونا
أعلنت مستشفى صدر المحلة، بمحافظة الغربية، اليوم السبت، تسجيل 4 حالات جديدة بفيروس كورونا، بقرية ميت بدر حلاوة، بالمحلة الكبرى محافظة الغربية، وتم نقلهم إلى مستشفى تمي الأمديد.
وطالب المستشفى، في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جميع المواطنين بتجنب الأماكن المزدحمة، واتباع الإرشادات الصحية، التي تعلن عنها وزارة الصحة بشكل يومي، مؤكدة على ضرورة اتخاذ الأمر على محمل الجد.
وكان مستشفى صدر المحلة قد أعلنت، أول من أمس الخميس، احتجاز 9 من المخالطين للمصابين بفيروس كورونا، فى غرف العزل، وسحب عينات وإرسالها لمعامل الصحة.
وأكد المستشفى أنه تم اتخاذ كل الاحتياطات والإجراءات الوقائية حيال الاشخاص التسعة، وجاءت نتيجة العينات الخاصة بهم سلبية.
وتواصل الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، محاصرة قرية الهياتم التابعة لمركز المحلة الكبرى، للتأكد من الالتزام بإجراءات العزل المنزلي الذي فرضته وزارة الصحة على القرية بعد اكتشاف إصابة
وأكد المستشفى أنه تم اتخاذ كل الاحتياطات والإجراءات الوقائية حيال الاشخاص التسعة، وجاءت نتيجة العينات الخاصة بهم سلبية.
وتواصل الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، محاصرة قرية الهياتم التابعة لمركز المحلة الكبرى، للتأكد من الالتزام بإجراءات العزل المنزلي الذي فرضته وزارة الصحة على القرية بعد اكتشاف إصابة 10 من سكانها بفيروس كورونا المستجد.
ونظم أهالي القرية، مظاهرة داخل القرية، في نهاية الأسبوع الماضي، احتجاجًا على عزل القرية ومنع دخول أو خروج أحد منها بسبب ظهور 10 حالات إصابة بفيروس كورونا داخل القرية، والاشتباه في إصابة آخرين، وطالب الأهالي بفك الحظر، والسماح لهم بالخروج، ما أثار غضب رواد التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث إن تجمع أهالي القرية في مظاهرة يعرضهم للإصابة بالفيروس.