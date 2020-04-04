ضبط 10 أطنان سلع غذائية ودواجن فاسدة في القاهرة

٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٢ م

دواجن فاسدة

واصلت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، واتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدي لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، وأسفرت الحملات خلال الأربع والعشرين الماضية عن تحقيق العدي من النتائج الإيجابية.

أمكن ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بالمرج؛ لحيازته 5 أطنان أرز أبيض، 4 أطنان، 4320 عبوة زيت طعام، 600 عبوة قمر الدين، و400 عبوة فول غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدون عليها. وتمكن ضباط المباحث من ضبط مالك مجزر دواجن بالسلام؛ لحيازته 1 طن "دواجن



أمكن ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بالمرج؛ لحيازته 5 أطنان أرز أبيض، 4 أطنان، 4320 عبوة زيت طعام، 600 عبوة قمر الدين، و400 عبوة فول غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدون عليها.



وتمكن ضباط المباحث من ضبط مالك مجزر دواجن بالسلام؛ لحيازته 1 طن "دواجن مُجمدة – مقطعات دواجن" معبأة داخل عبوات لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.



وشملت الجهود ضبط مدير مخبز بلدي في الخليفة، لتلاعبه واختراقه نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية واستيلائه على 281 ألفًا و936 جنيهًا مقابل إنتاج الخبز دون إنتاجه فعليًّا.



