جريمة

الشرطة في 24 ساعة.. يد تطبق الحظر وأخرى تؤمن المنافذ

٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٥ م
الجمارك
الجمارك
استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملات مكبرة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، إذ أمكن ضبط قضيتي تهريب كالتالي: (بضائع أجنبية الصنع - سجائر) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالي 16 ألف جنيه.
وفي مجال الأمن العام تحت إشراف مساعد أول وزير الداخلية للقطاع اللواء علاء الدين سليم، تم ضبط 14 قضية (مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي). مروريا، تم تحرير 100 مخالفة متنوعة وتنفيذ 133 حكما قضائيا متنوعا، إضفة إلى ضبط قضايا في مجال مكافحة جرائم
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تعذيب طفلة

والدة «ساجدة» تزعم إصابتها بالصرع والتحريات تكذبها

أدعت «فاطمة.ك»، 25 سنة، المتهمة بتعذيب طفلتها الرضيعة «ساجدة» 6 أشهر، خلال تحقيقات النيابة العامة، أن إصابات طفلتها من كسور وحروق وقعت رغمًا عنها، قائلة: إنها مٌصابة بصرع وتنتابها حالة هياج وهستيرية عصبية، تجعلها ترتكب أفعالاً لا تدري بشأنها شئ، وربما خلال تلك النوبات تتعرض الطفلة لإصابات»، لكن التحريات وإفادة الشهود أكذبت أقوالها، واستدلت التحقيقات في ذلك على عدم إصابة طفلها البالغ من العمر عام ونصف بأي إصابات، بما يؤكد تعديها على الرضيعة رغبة فى إزهاق روحها لأنها أنثى.
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غاب الأهل والجيران هم الشهود على تعذيب «ساجدة»

رأت النيابة العامة بشمال الجيزة، عدم صلاحية عامل جراج، وزوجته ربة منزل، لرعاية طفليهما "عبد الله" عام ونصف وشقيقته "ساجدة" 6 أشهر، وذلك لتمييز الأبوين الذكر عن الأنثى، وتعريض حياة الأخيرة للخطر، باستخدام القسوة والعنف والتعذيب المبرح ضدها بالكي والكسر، رغم كونها مازالت رضيعة لا حول لها ولا قوة، ولذلك قررت النيابة إيداع الطفلين دار رعاية، وحبس الأبوين لتعريض حياة طفلتهما للخطر، فيما لم يتقدم للنيابة أيًا من أقارب الطفلين لطلب رعايتهما، بينما حضر جيران المتهمان إلى مقر النيابة.
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حبس والدي الرضيعة "ساجدة" ضحية التعذيب بإمبابة

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، بحبس ربة منزل وزوجها، 4 أيام على ذمة التحقيقات معهما، لاتهامهما بتعذيب طفلتهما البالغة من العمر 6 أشهر، وإصابتها بحروق فى يديها وقدميها ووجهها، علاوة على إصابتها بكشور مضاعفة فى الحوض وساقها الأيمن، بما من شأنه تعريض حياة الطفلة للخطر، وأمرت النيابة بإيداع الطفلة وشقيقها الذى يكبرها بعام واحد إحدى دور رعاية الأطفال، وذلك نظرًا لعدم تقدم أيًا من أقارب الطفلين بطلب لرعايتهما لحين الانتهاء من التحقيقات مع الأب وزوجته.
اموال

«الأموال العامة» تضبط 5 آلاف قضية بـ7 مليارات جنيه

أسبوعان من الحملات المتواصلة عمد خلالها ضباط مباحث الأموال العامة إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الاقتصاد القومى للبلاد، وترجمة تلك الجهود إلى ضبط 5 آلاف و950 قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة أبرزها: 775 قضية ضرائب عامة، وكشف 449 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، وضبط 399 قضية فى مجال الجمارك، و39 قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، و1386 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي.
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اموال

الداخلية تحبط مخطط 14 عنصرا إجرميا لغسل 250 مليونا

جهود متواصلة تبذلها أجهزة وزارة الداخلية ضمن الاستراتيجية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال، واستكمالاً لجهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة فى رصد وتتبع نشاط أربعة عشر عنصر إجرامياً مقيمين بمحافظة مطروح، فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال العناصر المشار إليها لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم.
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كيف أفسدت الشرطة صفقة عصابة الكمامات المغشوشة؟

ظن سائق وسيدة أن نشاطهما غير المشروع في تزوير فواتير بيع وشراء المستلزمات الطبية بات بعيدا عن عين الشرطة، مستغلين زيادة إقبال المواطنين على شرائها، لكن تحريات أجهزة قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمرور أكدت أن المتهمين كونا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير فواتير بيع وشراء المستلزمات الطبية مجهولة المصدر وترويجها على عملائهما بمحافظتي "الإسكندرية والقاهرة، وأمكن ضبطهما بأحد الأكمنة المُعدة لهما بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بمركز وادي النطرون بالبحيرة" حال استقلالهما سيارة ملاكي.
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أمن المنافذ يضبط 4 قضايا تهريب بـ1.8 مليون جنيه

حملات مستمرة على مدار الساعة يشنها ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، وذلك بالتنسيق مع كل الجهات المعنية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وحققت الحملات العديد من النتائج الإيجابية -خلال الـ24 ساعة الماضية- أبرزها ضبط 4 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (أمتعة شخصية – قطع غيار ماكينات صناعة النسيج- مستلزمات طبية).
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أمن المنافذ يحبط 4 قضايا تهريب وينفذ 107 أحكام

حملات تفتيشية مكبرة أعدتها الإدارات التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في إطار جهود الوزارة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وأسفرت جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها 4 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية أبرزها «بضائع أجنبية الصنع – قطع غيار سيارات – مستحضرات تجميل – مستلزمات طبية»، إذ بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالي 268 ألفا و545 جنيها.
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