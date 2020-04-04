الشرطة في 24 ساعة.. يد تطبق الحظر وأخرى تؤمن المنافذ

٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٥ م

الجمارك

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملات مكبرة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، إذ أمكن ضبط قضيتي تهريب كالتالي: (بضائع أجنبية الصنع - سجائر) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالي 16 ألف جنيه.

وفي مجال الأمن العام تحت إشراف مساعد أول وزير الداخلية للقطاع اللواء علاء الدين سليم، تم ضبط 14 قضية (مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي). مروريا، تم تحرير 100 مخالفة متنوعة وتنفيذ 133 حكما قضائيا متنوعا، إضفة إلى ضبط قضايا في مجال مكافحة جرائم