344 مخالفة رادار.. المرور في رحلة الحد من حوادث الطرق

٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٠ م

رادار

حملات انضباطية مستمرة بمختلف الشوارع والميادين، تشنها الإدارة العامة للمرور برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء متولي؛ تحقيقًا لأعلى معدلات السيولة المرورية ضمن الخطة الموضوعة التي ترتكز على إعداد حملات مرورية على جميع الطرق والميادين، لتسيير الحركة المرورية؛ تيسيرا على المواطنين، خاصة أوقات الذروة الصباحية، وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، إذ أسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية- عن تحرير 1904 مخالفات مرورية متنوعة.

وتنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق، بتكثيف الحملات المرورية وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، شملت الجهود تحرير 344 مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار"، وذلك في إطار خطة المرور للحد من حوادث الطرق الناتجة عن السرعة الزائدة أثناء القيادة. وشملت



وتنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق، بتكثيف الحملات المرورية وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، شملت الجهود تحرير 344 مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار"، وذلك في إطار خطة المرور للحد من حوادث الطرق الناتجة عن السرعة الزائدة أثناء القيادة.



وشملت الجهود المرورية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية حجز 16 دراجة نارية مخالفة، وتحرير 21 مخالفة شروط التراخيص، وفحص عدد من قائدي السيارات لبيان تعاطيهم أي مواد مخدرة أثناء القيادة من عدمه، إضافة إلى ضبط 86 مخالفة السير بدون ترخيص "قيادة وتسيير".



واتخذت الأجهزة المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، في الوقت الذي تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.





