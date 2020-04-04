رياضة

مدرب الأهلي يثير الجدل بسبب أحمد فتحي

تحرير:علي الزيني ٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:١٢ م
فايلر - سامي قمصان
فايلر - سامي قمصان
أثار سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حالة من الغضب، بعد تعليقه على قرار رحيل أحمد فتحي لاعب الفريق، الذي رفض تجديد تعاقده مع النادي، حيث نشر قمصان عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة تجمعه مع اللاعب معلقًا عليها: إنت عارف اللي جوايا ليك. تصريحات سامي قمصان أثارت الغضب داخل الأهلي، أنها جاءت بعد رفض فتحي تجديد تعاقده مع النادي، وتمسكه بالرحيل عن الفريق في نهاية الموسم الجاري.
ويرى الجهاز الفني للأهلي، أن قمصان لم يكن موفقًا في هذا التصريح، في ظل توتر العلاقة بين اللاعب الذي فضل الرحيل وجماهير الأهلي. وكان أحمد فتحي قد طلب المساواة مع علي معلول، الذي مدد عقده مع الأهلي، بملغ مليون دولار في الموسم، إلا أن إدارة القلعة الحمراء، رفضت طلب فتحي، ومنحته مهلة 48 ساعة للرد على العرض
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تفاصيل رفض برشلونة عودة نيمار في الصيف الماضي

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، أن إدارة برشلونة كانت صاحبة القرار النهائي في عدم عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، إلى "كامب نو" في الصيف الماضي، ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن العرض الأخير الذي قدمه برشلونة لسان جيرمان في الصيف الماضي، كان 130 مليون يورو، بالإضافة إلى إيفان راكيتيتش وجان كلير توديبو وإعارة عثمان ديمبلي، مشيرة إلى أن سان جيرمان أصر على تقاضي 150 مليون يورو، بالإضافة إلى راكيتيتش وتوديبو، وإعارة ديمبلي.
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حسين السيد: صلاح كاد يتسبب في أزمة بحفل زفافي

كشف حسين السيد الظهير الأيسر للنادي الأهلي المعار للصفاقسي التونسي، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت"، حقيقة مفاوضات الزمالك معه في الفترة الماضية، قائلا إنه لم يعقد أي جلسة مع مسؤولي الزمالك، والعرض الوحيد من الأبيض كان خلال تواجده مع المقاصة قبل العودة للأهلي عن طريق طارق يحيى المدير الفني لفريقه وقتها، وأنه تلقى إغراءات كبيرة من أحمد مرتضى منصور ولكنه اختار الأهلي دون النظر للمقابل المادي أو السيارة التي عرضت عليه.
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آل الشيخ يكشف كواليس صورة فتحي مع مسئولي بيراميدز

كشف تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري ورئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، مفاجأة عن الصورة المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي، والتي تجمع أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والذي قرر الرحيل في نهاية الموسم الحالي. ونشر آل الشيخ، عبر صفحته الشخصية على موقع الصورة الإجتماعي "فيسبوك"، صورة تجمع فتحي مع مسؤولي بيراميدز، معلقًأ عليها، قائلًأ:" الصورة قديمة من ثلاث سنوات ولم يعد لي اي صلة بنادي بيراميدز منذ ان قمت ببيعه".
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أحمد فتحي: رحلت عن الأهلي لسبب واحد

تحدث أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الأسباب الحقيقة التي دفعته للرحيل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري وعدم تجديد تعاقده مع الفريق. وقال فتحي في تصريحات نقلتها جريدة "الإمارات اليوم": " توقع البعض أن سبب ترك الأهلي هو سبب مادي، لو كان الأمر مادياً فهناك عروض أقوى بكثير من العروض المذكورة في وسائل الإعلام، كما أن عرض الأهلي مادياً أفضل بالنسبة لي خاصة في الموسم الثاني الذي لا يجبرني بعدد مباريات محددة وبالتالي ضمان المبلغ المالي".
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ربيع ياسين: يجب عودة أزارو.. ومافعله فتحي غير مقبول

أكد ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، أن النادي الأهلي لا يقف على رحيل لاعب، وذلك بعد قرار أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق، عدم تجديد عقده، وقال ياسين، في تصريحات لبرنامج "الملعب مع شلتوت": "لا شك أن فتحي قدم الكثير للنادي، ولكن تعلمنا أن الأهلي لا يقف على لاعب". وأضاف ربيع ياسين: "نجوم كثر اعتزلوا مثل صالح سليم ومحمود الخطيب ومحمد أبو تريكة، ولم يسقط الأهلي.. لكن ما فعله فتحي في حقه غير مقبول، وأوجه اللوم لمحسن صالح رئيس لجنة التخطيط وباقي أعضاء اللجنة، بسبب قبول مماطلة اللاعب؛ لأن الأهلي كبير ويجب أن يعلم الجميع ذلك".
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مدرب الأهلي: حارس الزمالك الأفضل بعد محمد الشناوي

كشف ميشيل يانكون، مدرب حراس مرمى الأهلي، كواليس انضمامه للجهاز المعاون للمدرب السويسري، رينيه فايلر، وقال يانكون، في تصريحات عبر قناة الأهلي: "ديفيد سيسا مساعد فايلر تواصل معي، وأبلغني برغبة المدرب في تواجدي ضمن جهازه، وبالفعل وافقت على العرض". وأضاف مدرب حراس مرمى الأهلي: "التواجد في فريق كبير بحجم الأهلي دافع كبير، فهو من أكبر أندية أفريقيا والعالم، ويشبه ريال مدريد.. بحثت عن الأهلي قبل انضمامي له، وتأكدت أنه يسعى بشكل دائم لتحقيق البطولات والانتصارات، كما يجيد اللعب تحت الضغط".
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