مدرب الأهلي يثير الجدل بسبب أحمد فتحي

تحرير:علي الزيني ٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:١٢ م

فايلر - سامي قمصان

أثار سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حالة من الغضب، بعد تعليقه على قرار رحيل أحمد فتحي لاعب الفريق، الذي رفض تجديد تعاقده مع النادي، حيث نشر قمصان عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة تجمعه مع اللاعب معلقًا عليها: إنت عارف اللي جوايا ليك. تصريحات سامي قمصان أثارت الغضب داخل الأهلي، أنها جاءت بعد رفض فتحي تجديد تعاقده مع النادي، وتمسكه بالرحيل عن الفريق في نهاية الموسم الجاري.

ويرى الجهاز الفني للأهلي، أن قمصان لم يكن موفقًا في هذا التصريح، في ظل توتر العلاقة بين اللاعب الذي فضل الرحيل وجماهير الأهلي. وكان أحمد فتحي قد طلب المساواة مع علي معلول، الذي مدد عقده مع الأهلي، بملغ مليون دولار في الموسم، إلا أن إدارة القلعة الحمراء، رفضت طلب فتحي، ومنحته مهلة 48 ساعة للرد على العرض