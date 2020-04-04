جريمة

الحشيش في التاكسي.. ليلة سقوط تاجر مخدرات بإمبابة

٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٣٩ م
حشيش
حشيش
داخل مكتبه بالطابق العلوي بقسم شرطة إمبابة التابع لمديرية أمن الجيزة، والمطل على كورنيش النيل، يتابع المقدم محمد ربيع رئيس وحدة المباحث، خطة الانتشار الموضوعة من مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة اللواء طارق مرزوق اتساقا مع خطة الدولة والإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس "كرونا" المستجد" يتلقه اتصالا هاتفيا من أحد مصادره السرية يخبره بنشاط أحد العناصر الإجرامية في مجال ترويج المواد المخدرة متخذا دائرة القسم مسرحا لنشاطه غير المشروع بحثا عن الثراء السريع.
معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة وفرقة الشمال بقيادة العقيد أحمد الوليلي مفتش القطاع، أكدت صحة المعلومات، وأن أحد العناصر الإجرامية له معلومات جنائية مسجلة، مقيم بدائرة القسم، يتاجر فى المواد المخدرة، متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.           
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تعذيب طفلة

والدة «ساجدة» تزعم إصابتها بالصرع والتحريات تكذبها

أدعت «فاطمة.ك»، 25 سنة، المتهمة بتعذيب طفلتها الرضيعة «ساجدة» 6 أشهر، خلال تحقيقات النيابة العامة، أن إصابات طفلتها من كسور وحروق وقعت رغمًا عنها، قائلة: إنها مٌصابة بصرع وتنتابها حالة هياج وهستيرية عصبية، تجعلها ترتكب أفعالاً لا تدري بشأنها شئ، وربما خلال تلك النوبات تتعرض الطفلة لإصابات»، لكن التحريات وإفادة الشهود أكذبت أقوالها، واستدلت التحقيقات في ذلك على عدم إصابة طفلها البالغ من العمر عام ونصف بأي إصابات، بما يؤكد تعديها على الرضيعة رغبة فى إزهاق روحها لأنها أنثى.
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غاب الأهل والجيران هم الشهود على تعذيب «ساجدة»

رأت النيابة العامة بشمال الجيزة، عدم صلاحية عامل جراج، وزوجته ربة منزل، لرعاية طفليهما "عبد الله" عام ونصف وشقيقته "ساجدة" 6 أشهر، وذلك لتمييز الأبوين الذكر عن الأنثى، وتعريض حياة الأخيرة للخطر، باستخدام القسوة والعنف والتعذيب المبرح ضدها بالكي والكسر، رغم كونها مازالت رضيعة لا حول لها ولا قوة، ولذلك قررت النيابة إيداع الطفلين دار رعاية، وحبس الأبوين لتعريض حياة طفلتهما للخطر، فيما لم يتقدم للنيابة أيًا من أقارب الطفلين لطلب رعايتهما، بينما حضر جيران المتهمان إلى مقر النيابة.
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حبس والدي الرضيعة "ساجدة" ضحية التعذيب بإمبابة

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، بحبس ربة منزل وزوجها، 4 أيام على ذمة التحقيقات معهما، لاتهامهما بتعذيب طفلتهما البالغة من العمر 6 أشهر، وإصابتها بحروق فى يديها وقدميها ووجهها، علاوة على إصابتها بكشور مضاعفة فى الحوض وساقها الأيمن، بما من شأنه تعريض حياة الطفلة للخطر، وأمرت النيابة بإيداع الطفلة وشقيقها الذى يكبرها بعام واحد إحدى دور رعاية الأطفال، وذلك نظرًا لعدم تقدم أيًا من أقارب الطفلين بطلب لرعايتهما لحين الانتهاء من التحقيقات مع الأب وزوجته.
اموال

«الأموال العامة» تضبط 5 آلاف قضية بـ7 مليارات جنيه

أسبوعان من الحملات المتواصلة عمد خلالها ضباط مباحث الأموال العامة إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الاقتصاد القومى للبلاد، وترجمة تلك الجهود إلى ضبط 5 آلاف و950 قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة أبرزها: 775 قضية ضرائب عامة، وكشف 449 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، وضبط 399 قضية فى مجال الجمارك، و39 قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، و1386 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي.
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السر في المفتاح.. كواليس سقوط لص السيارات

عاطل لم يكتف بسجله الإجرامي، رفض مساعي بعض المقربين منه لإقناعه بضرورة العدول عن عالم الإجرام، والبحث عن فرصة عمل تمنحه رزقا حلالا إلا أنه استمر في طريقه، قرر تلك المرة المضي في مجال سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع متخذا محافظتي القاهرة والجيزة مسرحا لنشاطه الإجرامي، راح يرتكب أولى أنشطته بنطاق محافظة الجيزة، وغمرته سعادة لعدم كشف أمره فأسرع لارتكاب الواقعة التالية في غضون فترة وجيزة لكن تلك المرة بالعاصمة دون أن يدري بأنها ستقوده إلى خلف القضبان.
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كيف أفسدت الشرطة صفقة عصابة الكمامات المغشوشة؟

ظن سائق وسيدة أن نشاطهما غير المشروع في تزوير فواتير بيع وشراء المستلزمات الطبية بات بعيدا عن عين الشرطة، مستغلين زيادة إقبال المواطنين على شرائها، لكن تحريات أجهزة قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمرور أكدت أن المتهمين كونا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير فواتير بيع وشراء المستلزمات الطبية مجهولة المصدر وترويجها على عملائهما بمحافظتي "الإسكندرية والقاهرة، وأمكن ضبطهما بأحد الأكمنة المُعدة لهما بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بمركز وادي النطرون بالبحيرة" حال استقلالهما سيارة ملاكي.
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كيف ترجم مدير مباحث التموين توجيهات مساعد الوزير؟

توجيهات واضحة أصدرها اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة إلى مساعديه وخاصة مدير إدارة مباحث التموين بتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على الأسواق والتصدي لمحتكري السلع الأساسية والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه مخالفة القانون لتحقيق أرباح طائلة بطريقة غير شرعية من خلال استغلال الظروف الراهنة، الأمر الذي ترجمه مدير مباحث التموين على أرض الواقع بضبط مدير مصنع غير مرخص لإنتاج المستلزمات الطبية بمركز كرداسة شمال المحافظة.
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احذروا الشائعات.. سر جثة شاب «بدروم السواحل»

الثالثة عصر اليوم الأحد، سادت حالة من الخوف بين مستخدمي إحدى الصفحات المهتمة بأخبار مركز الوراق شمال محافظة الجيزة، بعد نشر "بوست" ملحقا بصورتين زعم أدمن الصفحة العقور على جثة شاب مقتولا بغرفة بالطابق الأرضي "بدروم" برج سكني بشارع ترعة الساوحل الواقع بين مركزي الوراق وإمبابة قبل أن يتم تعديل المنشور بأن الجثة لشاب فارق الحياة بسبب إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة تناوله جرعة زائدة من مخدر الهيروين الرواية التي نفتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة.
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