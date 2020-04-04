الحشيش في التاكسي.. ليلة سقوط تاجر مخدرات بإمبابة

٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٣٩ م

حشيش

داخل مكتبه بالطابق العلوي بقسم شرطة إمبابة التابع لمديرية أمن الجيزة، والمطل على كورنيش النيل، يتابع المقدم محمد ربيع رئيس وحدة المباحث، خطة الانتشار الموضوعة من مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة اللواء طارق مرزوق اتساقا مع خطة الدولة والإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس "كرونا" المستجد" يتلقه اتصالا هاتفيا من أحد مصادره السرية يخبره بنشاط أحد العناصر الإجرامية في مجال ترويج المواد المخدرة متخذا دائرة القسم مسرحا لنشاطه غير المشروع بحثا عن الثراء السريع.

معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة وفرقة الشمال بقيادة العقيد أحمد الوليلي مفتش القطاع، أكدت صحة المعلومات، وأن أحد العناصر الإجرامية له معلومات جنائية مسجلة، مقيم بدائرة القسم، يتاجر فى المواد المخدرة، متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة وفرقة الشمال بقيادة العقيد أحمد الوليلي مفتش القطاع، أكدت صحة المعلومات، وأن أحد العناصر الإجرامية له معلومات جنائية مسجلة، مقيم بدائرة القسم، يتاجر فى المواد المخدرة، متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تم ضبطه حال سيره بسيارة أجرة ملكه بدائرة القسم، وبحوزته 17 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو و50 جراما وهاتف محمول.



أمام العميد عمرو طلعت رئيس قطاع الشمال، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف للاتصال بعملائه.







