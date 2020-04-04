دورية أمنية توقع 4 من مروجي مخدر الأيس بالأميرية

٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٤٨ م

دورية أمنية

دور حيوي تلعبه الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة في تطبيق خطط الانتشار الأمني وفق الاستراتيجية التي تتبعها وزارة الداخلية؛ الرامية إلى فرض السيطرة الكاملة على مستوى الجمهورية، وتحقيق التواجد الشرطي الفعال في الشارع المصرص ومبدأ الردع الردع لكل من تسول له نفسه الخروج على القانون، الأمر الذي ظهر جليا في الإيقاع بعناصر إجرامية بسدد ترويج مواد مخدرة على عملائهم، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات الأمنية بدائرة الأقسام والمراكز لضبط كافة أشكال الخروج على القانون.

تفاصيل الواقعة تعود إلى أنه أثناء قيام قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة بملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الأميرية، تمكنت من ضبط أربعة أشخاص لدى ثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة حال استقلالهم سيارة ملاكي. بتفتيش المتهمين عُثر بحوزتهم على كمية من مخدر الأيس وزنت 250

تفاصيل الواقعة تعود إلى أنه أثناء قيام قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة بملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الأميرية، تمكنت من ضبط أربعة أشخاص لدى ثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة حال استقلالهم سيارة ملاكي.



بتفتيش المتهمين عُثر بحوزتهم على كمية من مخدر الأيس وزنت 250 جراما، هاتف محمول ومبلغ مالي. وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف للاتصال بعملائهم، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والسيارة لتسهيل تنقلاتهم.



تم تحريز المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم حيال المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.



