«الأموال العامة» تضبط 5 آلاف قضية بـ7 مليارات جنيه

٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٥٥ م

أموال

أسبوعان من الحملات المتواصلة عمد خلالها ضباط مباحث الأموال العامة إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الاقتصاد القومى للبلاد، وترجمة تلك الجهود إلى ضبط 5 آلاف و950 قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة أبرزها: 775 قضية ضرائب عامة، وكشف 449 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، وضبط 399 قضية فى مجال الجمارك، و39 قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، و1386 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي.

وشملت الجهود أيضا ضبط 751 قضية تحرى مدين ولجان فحص، و24 قضية فى مجال "الاتجار بالنقد الأجنبى- تحويلات مالية غير مشروعة- توظيف الأموال"، و18 قضية فى مجال الاختلاس والاستيلاء على المال العام والاضرار به، إضافة إلى ضبط 22 قضية "احتيال مصرفى- بطاقات إئتمان- غسل أموال – كسب غير مشروع". وبلغت قيمة