حبس والدي الرضيعة "ساجدة" ضحية التعذيب بإمبابة

٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٩ م

أرشيفية

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، بحبس ربة منزل وزوجها، 4 أيام على ذمة التحقيقات معهما، لاتهامهما بتعذيب طفلتهما البالغة من العمر 6 أشهر، وإصابتها بحروق فى يديها وقدميها ووجهها، علاوة على إصابتها بكشور مضاعفة فى الحوض وساقها الأيمن، بما من شأنه تعريض حياة الطفلة للخطر، وأمرت النيابة بإيداع الطفلة وشقيقها الذى يكبرها بعام واحد إحدى دور رعاية الأطفال، وذلك نظرًا لعدم تقدم أيًا من أقارب الطفلين بطلب لرعايتهما لحين الانتهاء من التحقيقات مع الأب وزوجته.

وتبين من التحقيقات أن عامل وزوجته أنجبا طفلًا عمره عام ونصف، ثم أنجبا الطفلة المجني عليها "ساجدة"، فإذا بالأم وزوجها يعذبان طفلتهما، بسبب كراهيتهما للإناث، إذ تخلت الأم عن إرضاعها، وأهملت رعايتها أو حتى إرضاعها من اللبن المجاني الذى تقدمه الوحدات الصحية للأطفال، وتعمدت الأم التعدي على ابنتها بالضرب