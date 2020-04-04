جريمة

غاب الأهل والجيران هم الشهود على تعذيب «ساجدة»

٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٠٨ م
أرشيفية
أرشيفية
رأت النيابة العامة بشمال الجيزة، عدم صلاحية عامل جراج، وزوجته ربة منزل، لرعاية طفليهما "عبد الله" عام ونصف وشقيقته "ساجدة" 6 أشهر، وذلك لتمييز الأبوين الذكر عن الأنثى، وتعريض حياة الأخيرة للخطر، باستخدام القسوة والعنف والتعذيب المبرح ضدها بالكي والكسر، رغم كونها مازالت رضيعة لا حول لها ولا قوة، ولذلك قررت النيابة إيداع الطفلين دار رعاية، وحبس الأبوين لتعريض حياة طفلتهما للخطر، فيما لم يتقدم للنيابة أيًا من أقارب الطفلين لطلب رعايتهما، بينما حضر جيران المتهمان إلى مقر النيابة.
طلب جيران الأبوين الشهادة أمام النيابة على جريمتهما فى حق طفلتهما، إذ أكدوا سلامة القوى العقلية للأم وزوجها، وأنها عذبت طفلتها الرضيعة عن عمد وبقصد إزهاق روحها، وذلك لكراهية كلاهما لإنجاب الإناث. أكد الجيران فى إفادتهما أن الأبوين لا يعذبان الطفل الذكر، وإنما فقط يعذبان "ساجدة" إذ رفضت والدتها إرضاعها منذ
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تعذيب طفلة

والدة «ساجدة» تزعم إصابتها بالصرع والتحريات تكذبها

أدعت «فاطمة.ك»، 25 سنة، المتهمة بتعذيب طفلتها الرضيعة «ساجدة» 6 أشهر، خلال تحقيقات النيابة العامة، أن إصابات طفلتها من كسور وحروق وقعت رغمًا عنها، قائلة: إنها مٌصابة بصرع وتنتابها حالة هياج وهستيرية عصبية، تجعلها ترتكب أفعالاً لا تدري بشأنها شئ، وربما خلال تلك النوبات تتعرض الطفلة لإصابات»، لكن التحريات وإفادة الشهود أكذبت أقوالها، واستدلت التحقيقات في ذلك على عدم إصابة طفلها البالغ من العمر عام ونصف بأي إصابات، بما يؤكد تعديها على الرضيعة رغبة فى إزهاق روحها لأنها أنثى.
تعذيب-طفلة (3)

حبس والدي الرضيعة "ساجدة" ضحية التعذيب بإمبابة

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، بحبس ربة منزل وزوجها، 4 أيام على ذمة التحقيقات معهما، لاتهامهما بتعذيب طفلتهما البالغة من العمر 6 أشهر، وإصابتها بحروق فى يديها وقدميها ووجهها، علاوة على إصابتها بكشور مضاعفة فى الحوض وساقها الأيمن، بما من شأنه تعريض حياة الطفلة للخطر، وأمرت النيابة بإيداع الطفلة وشقيقها الذى يكبرها بعام واحد إحدى دور رعاية الأطفال، وذلك نظرًا لعدم تقدم أيًا من أقارب الطفلين بطلب لرعايتهما لحين الانتهاء من التحقيقات مع الأب وزوجته.
اموال

«الأموال العامة» تضبط 5 آلاف قضية بـ7 مليارات جنيه

أسبوعان من الحملات المتواصلة عمد خلالها ضباط مباحث الأموال العامة إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الاقتصاد القومى للبلاد، وترجمة تلك الجهود إلى ضبط 5 آلاف و950 قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة أبرزها: 775 قضية ضرائب عامة، وكشف 449 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، وضبط 399 قضية فى مجال الجمارك، و39 قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، و1386 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

دورية أمنية توقع 4 من مروجي مخدر الأيس بالأميرية

دور حيوي تلعبه الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة في تطبيق خطط الانتشار الأمني وفق الاستراتيجية التي تتبعها وزارة الداخلية؛ الرامية إلى فرض السيطرة الكاملة على مستوى الجمهورية، وتحقيق التواجد الشرطي الفعال في الشارع المصرص ومبدأ الردع الردع لكل من تسول له نفسه الخروج على القانون، الأمر الذي ظهر جليا في الإيقاع بعناصر إجرامية بسدد ترويج مواد مخدرة على عملائهم، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات الأمنية بدائرة الأقسام والمراكز لضبط كافة أشكال الخروج على القانون.
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تعذيب طفلة

والدة «ساجدة» تزعم إصابتها بالصرع والتحريات تكذبها

أدعت «فاطمة.ك»، 25 سنة، المتهمة بتعذيب طفلتها الرضيعة «ساجدة» 6 أشهر، خلال تحقيقات النيابة العامة، أن إصابات طفلتها من كسور وحروق وقعت رغمًا عنها، قائلة: إنها مٌصابة بصرع وتنتابها حالة هياج وهستيرية عصبية، تجعلها ترتكب أفعالاً لا تدري بشأنها شئ، وربما خلال تلك النوبات تتعرض الطفلة لإصابات»، لكن التحريات وإفادة الشهود أكذبت أقوالها، واستدلت التحقيقات في ذلك على عدم إصابة طفلها البالغ من العمر عام ونصف بأي إصابات، بما يؤكد تعديها على الرضيعة رغبة فى إزهاق روحها لأنها أنثى.
تعذيب-طفلة (3)

حبس والدي الرضيعة "ساجدة" ضحية التعذيب بإمبابة

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، بحبس ربة منزل وزوجها، 4 أيام على ذمة التحقيقات معهما، لاتهامهما بتعذيب طفلتهما البالغة من العمر 6 أشهر، وإصابتها بحروق فى يديها وقدميها ووجهها، علاوة على إصابتها بكشور مضاعفة فى الحوض وساقها الأيمن، بما من شأنه تعريض حياة الطفلة للخطر، وأمرت النيابة بإيداع الطفلة وشقيقها الذى يكبرها بعام واحد إحدى دور رعاية الأطفال، وذلك نظرًا لعدم تقدم أيًا من أقارب الطفلين بطلب لرعايتهما لحين الانتهاء من التحقيقات مع الأب وزوجته.
مخدر-الحشيش

الحشيش في التاكسي.. ليلة سقوط تاجر مخدرات بإمبابة

داخل مكتبه بالطابق العلوي بقسم شرطة إمبابة التابع لمديرية أمن الجيزة، والمطل على كورنيش النيل، يتابع المقدم محمد ربيع رئيس وحدة المباحث، خطة الانتشار الموضوعة من مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة اللواء طارق مرزوق اتساقا مع خطة الدولة والإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس "كرونا" المستجد" يتلقه اتصالا هاتفيا من أحد مصادره السرية يخبره بنشاط أحد العناصر الإجرامية في مجال ترويج المواد المخدرة متخذا دائرة القسم مسرحا لنشاطه غير المشروع بحثا عن الثراء السريع.
جثة (4)

النيابة تطلب التحريات عن قاتل والده بالعياط

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيق مع شاب متهم بقتل والده بطعنات سكين بقرية المساندة في العياط بجنوب الجيزة، ونسبت النيابة للمتهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة سلاح أبيض تنفيذا لذلك الغرض، وكلفت النيابة رجال المباحث بمركز العياط بالتحري عن المتهم، وطبيعة عمله وأوجه دخله وبيان سلوكه العام، وطبيعة علاقته مع أسرته والمحيطين به وبالأخص والده، لكشف أغوار طبيعة العلاقة والخلافات التي دبت بينهما وتطورت إلى قيام المتهم بقتل والده.
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