جريمة

والدة «ساجدة» تزعم إصابتها بالصرع والتحريات تكذبها

٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٢ م
تعبيرية
تعبيرية
أدعت «فاطمة.ك»، 25 سنة، المتهمة بتعذيب طفلتها الرضيعة «ساجدة» 6 أشهر، خلال تحقيقات النيابة العامة، أن إصابات طفلتها من كسور وحروق وقعت رغمًا عنها، قائلة: إنها مٌصابة بصرع وتنتابها حالة هياج وهستيرية عصبية، تجعلها ترتكب أفعالاً لا تدري بشأنها شئ، وربما خلال تلك النوبات تتعرض الطفلة لإصابات»، لكن التحريات وإفادة الشهود أكذبت أقوالها، واستدلت التحقيقات في ذلك على عدم إصابة طفلها البالغ من العمر عام ونصف بأي إصابات، بما يؤكد تعديها على الرضيعة رغبة فى إزهاق روحها لأنها أنثى.
خلال التحقيقات ومع إدعاء "الصرع" أخذت الأم تدعي أسباب مختلفة لإصابات الطفلة، إذ زعمت إصابتها بكسور لسقوطها من على "كنبة"، وبررت الحروق بأن مياه ساخنة سقطت عليها رغمًا عنها، وبمواجهتها بأقوال الشهود بأنها تكره الإناث وترغب في قتل طفلتها لأنها أنثى، نفت ذلك، وبسؤالها عن سبب تعرض ساجدة وحدها دون شقيقها
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تعذيب-الاطفال (1)

غاب الأهل والجيران هم الشهود على تعذيب «ساجدة»

رأت النيابة العامة بشمال الجيزة، عدم صلاحية عامل جراج، وزوجته ربة منزل، لرعاية طفليهما "عبد الله" عام ونصف وشقيقته "ساجدة" 6 أشهر، وذلك لتمييز الأبوين الذكر عن الأنثى، وتعريض حياة الأخيرة للخطر، باستخدام القسوة والعنف والتعذيب المبرح ضدها بالكي والكسر، رغم كونها مازالت رضيعة لا حول لها ولا قوة، ولذلك قررت النيابة إيداع الطفلين دار رعاية، وحبس الأبوين لتعريض حياة طفلتهما للخطر، فيما لم يتقدم للنيابة أيًا من أقارب الطفلين لطلب رعايتهما، بينما حضر جيران المتهمان إلى مقر النيابة.
تعذيب-طفلة (3)

حبس والدي الرضيعة "ساجدة" ضحية التعذيب بإمبابة

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، بحبس ربة منزل وزوجها، 4 أيام على ذمة التحقيقات معهما، لاتهامهما بتعذيب طفلتهما البالغة من العمر 6 أشهر، وإصابتها بحروق فى يديها وقدميها ووجهها، علاوة على إصابتها بكشور مضاعفة فى الحوض وساقها الأيمن، بما من شأنه تعريض حياة الطفلة للخطر، وأمرت النيابة بإيداع الطفلة وشقيقها الذى يكبرها بعام واحد إحدى دور رعاية الأطفال، وذلك نظرًا لعدم تقدم أيًا من أقارب الطفلين بطلب لرعايتهما لحين الانتهاء من التحقيقات مع الأب وزوجته.
اموال

«الأموال العامة» تضبط 5 آلاف قضية بـ7 مليارات جنيه

أسبوعان من الحملات المتواصلة عمد خلالها ضباط مباحث الأموال العامة إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الاقتصاد القومى للبلاد، وترجمة تلك الجهود إلى ضبط 5 آلاف و950 قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة أبرزها: 775 قضية ضرائب عامة، وكشف 449 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، وضبط 399 قضية فى مجال الجمارك، و39 قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، و1386 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي.
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دورية أمنية توقع 4 من مروجي مخدر الأيس بالأميرية

دور حيوي تلعبه الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة في تطبيق خطط الانتشار الأمني وفق الاستراتيجية التي تتبعها وزارة الداخلية؛ الرامية إلى فرض السيطرة الكاملة على مستوى الجمهورية، وتحقيق التواجد الشرطي الفعال في الشارع المصرص ومبدأ الردع الردع لكل من تسول له نفسه الخروج على القانون، الأمر الذي ظهر جليا في الإيقاع بعناصر إجرامية بسدد ترويج مواد مخدرة على عملائهم، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات الأمنية بدائرة الأقسام والمراكز لضبط كافة أشكال الخروج على القانون.
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تعذيب-الاطفال (1)

غاب الأهل والجيران هم الشهود على تعذيب «ساجدة»

رأت النيابة العامة بشمال الجيزة، عدم صلاحية عامل جراج، وزوجته ربة منزل، لرعاية طفليهما "عبد الله" عام ونصف وشقيقته "ساجدة" 6 أشهر، وذلك لتمييز الأبوين الذكر عن الأنثى، وتعريض حياة الأخيرة للخطر، باستخدام القسوة والعنف والتعذيب المبرح ضدها بالكي والكسر، رغم كونها مازالت رضيعة لا حول لها ولا قوة، ولذلك قررت النيابة إيداع الطفلين دار رعاية، وحبس الأبوين لتعريض حياة طفلتهما للخطر، فيما لم يتقدم للنيابة أيًا من أقارب الطفلين لطلب رعايتهما، بينما حضر جيران المتهمان إلى مقر النيابة.
طفال- يلقون- حجارة- على -قطار

مصرع مواطن سقط أسفل عجلات قطار القاهرة - طنطا

لقى مواطن مصرعه أسفل عجلات قطار ركاب، فى نطاق محافظة المنوفية وتحديدًا فى مدينة السادات، خلال رحلة القطار من القاهرة إلى طنطا، وأفاد شهود عيان من ركاب القطار أن الفقيد كان يقف على الباب خلال سير القطار، وفوجئوا بسقوطه وعلو صوت صراخه أسفل عجلات القطار، ورجحوا اختلال توازنه مما تسبب فى سقوطه، ونفوا وجود شبهة جنائية أو تعرض أحد له خلال رحلة سير القطار، وحررت قوات الأمن محضرًا بالواقعة وإفادة شهود العيان، وتمت إحالة المحضر إلى النيابة العامة لمباشرة إجراءاتها القانونية اللازمة.
منفذ-بيع-سلع-التموين (3)

ضبط 1000 قضية تموينية وإغلاق 65 مركز دروس خصوصية

تواصل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن، شن حملاتها المكبرة، لمكافحة جرائم الغش التجاري، والتلاعب بالسلع التموينية، وإدخال الغش والتدليس على الناس، خاصة فى ظل الظروف الاستثنائية والجهود التى تبذلها الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، ومن استمرار الحملات على المتاجر والمحلات العامة لفرض الرقابة على الأسواق، وضمان توافر احتياجات المواطنين دون مغالة وتربح غير مشروع باستغلال الأزمة الحالية لرفع الأسعار على المواطنين، كما استهدفت الحملات جرائم سرقة التيار الكهربائي.
وزارة-الداخلية

ضبط 173 متهمًا بالاتجار في المواد خلال 24 ساعة

رصدت الأجهزة الأمنية في الآونة الأخيرة، استغلال تجار المخدرات لحالة وقف الكثير من الأعمال، وحظر التجول، في ظل الإجراءات الاحترازية لمكافحة عدوى فيروس كورونا، لاستقطاب الشباب وترويج المخدرات لهم، ولذلك شنت الأجهزة الأمنية حملات مكثفة، لضبط الخارجين على القانون ومروجي تلك السموم، لتحقيق أرباح محرمة، ونجحت القوات في ضبط 173 متهمًا بالاتجار في المواد المخدرة، بحملة استمرت لمدة 24 ساعة، وحررت قوات الضبط محاضر وأحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق فيها.
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