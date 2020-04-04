محمد رمضان يتبرع بـ2 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر

تحرير:محمد أبو زيد ٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٧ م

محمد رمضان

تبرع الفنان محمد رمضان بمبلغ 2 مليون جنيه لصالح صندوق تحيا مصر، وذلك للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي انتشر مؤخرًا، وقبل أيام شارك «رمضان» في تحدي الخير، إذ أعلن عن تبرعه بـ2 مليون جنيه لوزارة الصحة، من أجل مواجهة فيروس كورونا، وتحدى رجل الأعمال نجيب ساويرس، وشيكابالا، ورمضان صبحي. ويواصل محمد رمضان تصوير مسلسل «البرنس» الذي يخوض به محمد رمضان الموسم الرمضاني، الذي أوشك على الانتهاء من تصويره، إذ يتبقى عدة مشاهد سيتم تصويرها قبل حلول شهر رمضان.

وطرح أمس الفنان أحمد زاهر، البرومو الدعائي الأول للمسلسل على حسابه عبر إنستجرام، قائلا: «بسم الله توكلنا على الله، أول إعلان لمسلسل البرنس رمضان 2020، تأليف وإخراج محمد سامي، إنتاج سينرجى على Mbc». View this post on Instagram بسم الله توكلنا علي الله اول اعلان لمسلسل البرنس رمضان