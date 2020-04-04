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محمد رمضان يتبرع بـ2 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر

تحرير:محمد أبو زيد ٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٧ م
محمد رمضان
محمد رمضان
تبرع الفنان محمد رمضان بمبلغ 2 مليون جنيه لصالح صندوق تحيا مصر، وذلك للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي انتشر مؤخرًا، وقبل أيام شارك «رمضان» في تحدي الخير، إذ أعلن عن تبرعه بـ2 مليون جنيه لوزارة الصحة، من أجل مواجهة فيروس كورونا، وتحدى رجل الأعمال نجيب ساويرس، وشيكابالا، ورمضان صبحي. ويواصل محمد رمضان تصوير مسلسل «البرنس» الذي يخوض به محمد رمضان الموسم الرمضاني، الذي أوشك على الانتهاء من تصويره، إذ يتبقى عدة مشاهد سيتم تصويرها قبل حلول شهر رمضان.
وطرح أمس الفنان أحمد زاهر، البرومو الدعائي الأول للمسلسل على حسابه عبر إنستجرام، قائلا: «بسم الله توكلنا على الله، أول إعلان لمسلسل البرنس رمضان 2020، تأليف وإخراج محمد سامي، إنتاج سينرجى على Mbc». View this post on Instagram بسم الله توكلنا علي الله اول اعلان لمسلسل البرنس رمضان
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مدحت العدل

مدحت العدل عن الأطباء: «يستحقون مالاً واحتراما»

أشاد السيناريست مدحت العدل، بالأطباء وكل العاملين في المجال الطبي، تقديرًا لدورهم في علاج مصابي فيروس كورونا المستجد، إذ كتب «العدل» مساء اليوم الجمعة عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «بعد أن نتجاوز الأزمة المِحنة - وإن شاء الله نتجاوزها- يجب أن نعيد التفكير في أولويات حياتنا ومن يستحق مالًا واحترامًا وظهورًا إعلاميًا مستحقًا فليكن الأطباء وما يتبع المنظومة الطبية والعلماء في المقدمة وليتراجع الدجالون وأنصاف الموهوبين في كافة المجالات».
كريم قاسم

طرح فيلمي «ورد مسموم وليل خارجي» على منصة نتفليكس

تطرح منصة نتفليكس، بدءًا من اليوم الخميس فيلمي «ليل خارجي» عبر منصتها الإلكترونية، وهو من بطولة: «كريم قاسم، ومنى هلا، وشريف دسوقي»، ويحكي عن ثلاثة أشخاص: «مو، وتوتو ومصطفى»، من فئات مختلفة تجمعهم الظروف على قضاء ليلة سويا في شوارع القاهرة، والفيلم من إخراج أحمد عبد الله السيد. وأعلن أيضا المخرج أحمد فوزي صالح، عن عرش فيلمه «ورد مسموم»، على منصة نتفليكس وهو من بطولة: «محمود حميدة، وصفاء الطوخي، وكوكي، وإبراهيم النجاري»، وإخراج أحمد فوزي صالح، وتدور أحداث الفيلم في حي المدابغ بسور مجرى العيون في منطقة مصر القديمة.
تامر حسنى

تامر حسني في رسالة للجمهور: الحمد لله على نعمة البيت

أصبح العالم يعيش في حالة من التوتر والخوف، بعد تفشي فيروس كورونا، الأمر الذي جعل الدول تطبق العديد من الإجراءات الوقائية، التي تتمثل في حظر التجول والابتعاد عن التجمعات، ولجأت الشركات إلى العمل من المنزل، للحفاظ على أرواح العاملين، ومن الجانب الفني، شارك فناني الشاشات المصرية والعربية في ماراثون خيري، لمساعدة الأسر المتضررة، ولأن الآونة الأخيرة، تزايدت سخرية مواقع التواصل الاجتماعي على البقاء بالمنزل، قرر الفنان تامر حسني التحدث مع جمهوره، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل "انستجرام".
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غادة عبد الرازق تنشر برومو مسلسل «سلطانة المعز»

نشرت الفنانة غادة عبدالرازق، البرومو التشويقي لمسلسل «سلطانة المعز» على حسابها عبر تويتر، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، إذ علقت على البرومو قائله: «مسلسل سلطانة المعز، رمضان 2020 إن شاء الله». أحداث المسلسل تدور في إطار درامي شعبي، حيث تقوم سيدة بإدارة محلات كبدة ورثتها عن والدها، ولكن سرعان ما تقع في الحب وتتغير حياتها، ومن المقرر عرضه على شاشة قناة النهار.
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نقيب الممثلين يكشف موعد ومكان جنازة جورج سيدهم

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إن جنازة الفنان الراحل جورج سيدهم تقام الأحد المقبل في تمام الساعة 12 ظهرُا. وأضاف زكي في تصريحاته إلى «التحرير»، أن العزاء يقام في كنيسة العذراء بمدينة نصر، ويقتصر على المقربين فقط. وتوفى مساء اليوم الجمعة، الفنان جورج سيدهم عن عمر يناهز 82 عاما، داخل إحدى المستشفيات الخاصة بمنطقة مصر الجديدة. ولد جورج سيدهم بمحافظة سوهاج، وحصل على بكالورويس زراعة من جامعة عين شمس 1961، وكون الراحل فرقة «ثلاثي أضواء المسرح»، مع صديقيه الضيف أحمد، وسمير غانم.
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«كورونا والحظر».. هل تقام جنازة لجورج سيدهم؟

في ظل قرارات البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بغلق الكنائس وقاعات العزاء وإقتصار أي جنازة على أسرة المتوفي فقط، على أن تقوم كل إيبارشية بتخصيص كنيسة واحدة للجنازات التي اتخذها مؤخرا ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، الأمر الذى قد يحول دون إقامة عزاء للفنان جورج سيدهم، الذي توفي مساء اليوم الجمعة عن عمر يناهز 82 عاما، داخل إحدى المستشفيات. من جانبه قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات لـ«لتحرير»، إنه لم يتم تحديد موعد الجنازة أو إقامة عزء للفنان الراحل جورج سيدهم حتى الآن،
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لمواجهة كورونا.. ريهام حجاج تتبرع بمليون جنيه لوزارة الصحة

شاركت الفنانة الشابة ريهام حجاج في حملة «تحدي الخير» وتبرعت بمبلغ مليون جنيه لصالح وزارة الصحة، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، لمواجهة فيروس كورونا. وقالت «حجاح» في فيديو على صفحتها إنستجرام: «محدش كان يتخيل أبدًا اللي بيحصل في العالم كله، إحنا في أزمة كبيرة وكارثة عالمية بتمر بيها كل الدول، والمرة اللي بنمر بيها حاليا شوفنا دول أخرى بتمر بها منها اللي إلتزم وعدى الأزمة زي دولة الصين، ودي كانت تجربة ناجحة جدًا، ومنها استهتر زي إيطاليا وأنا زعلانة جدًا على اللي بيحصل فيها لأنها تعتبر بلدي».
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