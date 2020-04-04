السيسي: مصر تتضامن مع شعوب العالم في محاربة كورونا

تحرير:التحرير ٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٥ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، عبر صفحته الرسمية «فيسبوك»، إن مصر تتضامن حكومة وشعبا مع حكومات وشعوب العالم أجمع في محاربة فيروس كورونا، ونحن على استعداد كامل لتقديم كل ما يمكن من دعم خلال هذه الظروف الصعبة. وأضاف السيسي: «في أوقات المحن تسمو القيم الإنسانية فوق كل شيء، وبإذن الله سيمضي هذا الوقت الحرج وسننتصر جميعا، وسيذكر التاريخ عظمة مصر وتلاحمها مع العالم أجمع».

وأوضح: «أن هذه المحنة جاءت لتذكرنا بأهمية روح التعاون والاتحاد وتدعونا للتكاتف، وأن نتحلى بالمسئولية والتفاؤل والصبر، حفظ الله مصر وشعبها العظيم وشعوب العالم أجمع».



