سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

السيسي: مصر تتضامن مع شعوب العالم في محاربة كورونا

تحرير:التحرير ٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٥ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، عبر صفحته الرسمية «فيسبوك»، إن مصر تتضامن حكومة وشعبا مع حكومات وشعوب العالم أجمع في محاربة فيروس كورونا، ونحن على استعداد كامل لتقديم كل ما يمكن من دعم خلال هذه الظروف الصعبة. وأضاف السيسي: «في أوقات المحن تسمو القيم الإنسانية فوق كل شيء، وبإذن الله سيمضي هذا الوقت الحرج وسننتصر جميعا، وسيذكر التاريخ عظمة مصر وتلاحمها مع العالم أجمع».
وأوضح: «أن هذه المحنة جاءت لتذكرنا بأهمية روح التعاون والاتحاد وتدعونا للتكاتف، وأن نتحلى بالمسئولية والتفاؤل والصبر، حفظ الله مصر وشعبها العظيم وشعوب العالم أجمع».

رش- ذباب (4)

تطهير الشوراع ورعاية الأسر الفقيرة... مبادرات لمواجهة كورونا بالمنيا

«تطهير وتعقيم المنازل والشوارع، وتوصيل الطلبات مجانًا للمواطنين، ومساعدة العمالة اليومية والأسر الفقيرة»،.. جميعها مبادرات شهدتها مدن و قرى محافظة المنيا، منذ بداية انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ لاقت المبادرات جميعها ترحيبًا كبيرًا من الشباب والأهالي؛ من أجل مواجهة فيروس كورونا، وكذلك مساعدة المتضررين ماديًا من تلك الأزمة، خاصة بعد غلق العديد من المشروعات الصغيرة ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة كورونا.
اسامة-هيكل

هيكل: الحكومة تسعى لإطالة أمد المرحلة الثانية لمواجهة كورونا

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن منظمة الصحة العالمية، بدأت تأخذ في الاعتبار منذ الأسبوع الماضي، معدلات الإصابة بالنسبة لعدد السكان، وهو أمرًا مهما، لم يكن موضوعا في الحسبان لديهم قبل ذلك، بالإضافة إلى معدل الاستمرار في المنحني الأفقي، متابعًا: «قلت سابقا إن الحكومة وفقا لإجراءاتها الاحترازية، تسعى لإطالة أمد المرحلة الثانية للمنحنى أن تكون الزيادة أفقية». وأضاف «هيكل» في تصريحات إعلامية له مساء اليوم: أن أولوية المرحلة تعني البقاء في المرحلة الثانية للتفشي، أطول فترة ممكنة، وهذا لن يتحقق إلا بتعاون المواطنين، وأن تتسم تصرفاتهم خلال الفترة المقبلة، بالحذر الشديد.
اللواء- محمد- الشريف -محافظ (4)

الإسكندرية في 10 أيام الحظر.. المحافظ يلاحق الكورنيش والأسواق

شهدت محافظة الإسكندرية، التزام كبير بحظر التجوال لليوم العاشر على التوالي، حيث التزم المواطنين منازلهم مع حلول السابعة مساءً، فيما باتت المدينة فارغة من المواطنين باستثناء أجهزة الشرطة وقوات الأمن التي انتشرت على كافة الطرق، إذ تفقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، طريق الكورنيش لمتابعة التزام المواطنين بإجراءات الحد من التجمعات، مؤكدا أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تتعامل بكل حسم وقوة مع المخالفين ولن نسمح بتعريض حياة المواطنين للخطر، من خلال تواجدهم في تجمعات على أي منطقة بالكورنيش.
اسواق (1)

«خالفوا قرار الحظر».. إخلاء 7 أسواق في المنيا

أخلت الوحدات المحلية في محافظة المنيا، اليوم السبت، 7 أسواق لمخالفة الباعة قرار الحظر، وعرضوا بضائعهم وسط إقبال عددا من الأهالي عليهم؛ فيما التزم المواطنين بقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بحظر التنقل، وانتشرت أجهزة الأمن في مدن وقرى المحافظة لتطبيق القرار. وأخلت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، سوق دلجا، كما أخلت الوحدة المحلية لمركز بني مزار، أسواق بورسعيد، وشوارع «الحرية، والدليل، والزهراء والجمهورية»، تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات لعدم إقامة الأسواق، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.
اقرأ المزيد من الأخبار
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: تسجيل 120 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و8 وفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 15 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 216 حالة حتى اليوم، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفعت لتصبح 296 حالة، من ضمنهم الـ 216 متعافيًا.
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

«1000 سيارة كعيادات متنقلة».. كيف ستواجه الحكومة كورونا؟

حزمة من الإجراءات قررت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اتخاذها خلال الأيام المقبلة لمواجهة فيروس كورونا المستجد حتى نتفادي الانتقال للمرحلة الثالثة من الفيروس، حيث لا تزال مصر في المرحلة الثانية من مراحل فيروس كورونا. وكشف رئيس مجلس الوزراء، عن حزمة الإجراءات الجديدة التي اتخذها اليوم لمواجهة فيروس كورونا خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الخميس، تمثلت أهم هذه القرارات في إدخال بعض المستشفيات الجامعية ضمن مستشفيات العزل في خطة مواجهة فيروس كورونا، وتخصيص 1000 سيارة كعيادات متنقلة في جميع المحافظات، ووقف مؤقت للعالقين بالخارج لحين التأكد من سلامة العائدين منهم حتى الآن.
هالة-زايد-وزيرة-الصحة

الصحة: تسجيل 86 حالة إيجابية بفيروس كورونا..و6 وفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم الخميس، عن خروج 22 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم ألماني الجنسية و21 مصريًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 201 حالة حتى اليوم، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفعت لتصبح 282 حالة، من ضمنهم الـ201 متعافيًا.
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

مدبولي: عدم التزام العائدين من الخارج ساهم في انتشار كورونا

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الحل الوحيد لمواجهة فيروس كورونا هو التزام المواطنين بالإجراءات المتخذة، موضحا أن الهاجس لدينا يتمثل في المناطق ذات الكثافات السكانية الكبيرة، لافتًا أن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا اجتمعت اليوم، قائلًا: «نحن في المرحلة المتوسطة من فيروس كورونا»، مؤكدًا أن هناك توجيهات رئاسية بعودة العالقين من المصريين، مضيفا:«نعمل على عودة العالقين تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي».
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]