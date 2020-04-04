«خالفوا قرار الحظر».. إخلاء 7 أسواق في المنيا

تحرير:محمد الزهراوي ٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٩ م

أخلت الوحدات المحلية في محافظة المنيا، اليوم السبت، 7 أسواق لمخالفة الباعة قرار الحظر، وعرضوا بضائعهم وسط إقبال عددا من الأهالي عليهم؛ فيما التزم المواطنين بقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بحظر التنقل، وانتشرت أجهزة الأمن في مدن وقرى المحافظة لتطبيق القرار. وأخلت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، سوق دلجا، كما أخلت الوحدة المحلية لمركز بني مزار، أسواق بورسعيد، وشوارع «الحرية، والدليل، والزهراء والجمهورية»، تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات لعدم إقامة الأسواق، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

وأخلت الوحدة المحلية لمركز ملوي جنوب المحافظة المنيا، سوق السبت داخل المدينة، وهو أحد الأسواق الأسبوعية، وأخلت الوحدة المحلية لمركز العدوة، شمال محافظة المنيا، سوق قرية البسلقون.وقال المحافظ، في تصريحات له، إن أجهزة المحافظة في حالة استنفار دائم، لتنفيذ تكليفات الدولة، وسيجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية