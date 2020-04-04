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«خالفوا قرار الحظر».. إخلاء 7 أسواق في المنيا

تحرير:محمد الزهراوي ٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٩ م
أسواق_أرشيفية
أسواق_أرشيفية
أخلت الوحدات المحلية في محافظة المنيا، اليوم السبت، 7 أسواق لمخالفة الباعة قرار الحظر، وعرضوا بضائعهم وسط إقبال عددا من الأهالي عليهم؛ فيما التزم المواطنين بقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بحظر التنقل، وانتشرت أجهزة الأمن في مدن وقرى المحافظة لتطبيق القرار. وأخلت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، سوق دلجا، كما أخلت الوحدة المحلية لمركز بني مزار، أسواق بورسعيد، وشوارع «الحرية، والدليل، والزهراء والجمهورية»، تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات لعدم إقامة الأسواق، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.
وأخلت الوحدة المحلية لمركز ملوي جنوب المحافظة المنيا، سوق السبت داخل المدينة، وهو أحد الأسواق الأسبوعية، وأخلت الوحدة المحلية لمركز العدوة، شمال محافظة المنيا، سوق قرية البسلقون.وقال المحافظ، في تصريحات له، إن أجهزة المحافظة في حالة استنفار دائم، لتنفيذ تكليفات الدولة، وسيجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية
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رش- ذباب (4)

تطهير الشوراع ورعاية الأسر الفقيرة... مبادرات لمواجهة كورونا بالمنيا

«تطهير وتعقيم المنازل والشوارع، وتوصيل الطلبات مجانًا للمواطنين، ومساعدة العمالة اليومية والأسر الفقيرة»،.. جميعها مبادرات شهدتها مدن و قرى محافظة المنيا، منذ بداية انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ لاقت المبادرات جميعها ترحيبًا كبيرًا من الشباب والأهالي؛ من أجل مواجهة فيروس كورونا، وكذلك مساعدة المتضررين ماديًا من تلك الأزمة، خاصة بعد غلق العديد من المشروعات الصغيرة ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة كورونا.
اسامة-هيكل

هيكل: الحكومة تسعى لإطالة أمد المرحلة الثانية لمواجهة كورونا

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن منظمة الصحة العالمية، بدأت تأخذ في الاعتبار منذ الأسبوع الماضي، معدلات الإصابة بالنسبة لعدد السكان، وهو أمرًا مهما، لم يكن موضوعا في الحسبان لديهم قبل ذلك، بالإضافة إلى معدل الاستمرار في المنحني الأفقي، متابعًا: «قلت سابقا إن الحكومة وفقا لإجراءاتها الاحترازية، تسعى لإطالة أمد المرحلة الثانية للمنحنى أن تكون الزيادة أفقية». وأضاف «هيكل» في تصريحات إعلامية له مساء اليوم: أن أولوية المرحلة تعني البقاء في المرحلة الثانية للتفشي، أطول فترة ممكنة، وهذا لن يتحقق إلا بتعاون المواطنين، وأن تتسم تصرفاتهم خلال الفترة المقبلة، بالحذر الشديد.
اللواء- محمد- الشريف -محافظ (4)

الإسكندرية في 10 أيام الحظر.. المحافظ يلاحق الكورنيش والأسواق

شهدت محافظة الإسكندرية، التزام كبير بحظر التجوال لليوم العاشر على التوالي، حيث التزم المواطنين منازلهم مع حلول السابعة مساءً، فيما باتت المدينة فارغة من المواطنين باستثناء أجهزة الشرطة وقوات الأمن التي انتشرت على كافة الطرق، إذ تفقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، طريق الكورنيش لمتابعة التزام المواطنين بإجراءات الحد من التجمعات، مؤكدا أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تتعامل بكل حسم وقوة مع المخالفين ولن نسمح بتعريض حياة المواطنين للخطر، من خلال تواجدهم في تجمعات على أي منطقة بالكورنيش.
السيسي (3)

السيسي: مصر تتضامن مع شعوب العالم في محاربة كورونا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، عبر صفحته الرسمية «فيسبوك»، إن مصر تتضامن حكومة وشعبا مع حكومات وشعوب العالم أجمع في محاربة فيروس كورونا، ونحن على استعداد كامل لتقديم كل ما يمكن من دعم خلال هذه الظروف الصعبة. وأضاف السيسي: «في أوقات المحن تسمو القيم الإنسانية فوق كل شيء، وبإذن الله سيمضي هذا الوقت الحرج وسننتصر جميعا، وسيذكر التاريخ عظمة مصر وتلاحمها مع العالم أجمع».
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فيروس- كورونا (14)

صحة المنيا تنفي وفاة حالة مصابة بكورونا داخل المستشفى

قالت مديرية الصحة بالمنيا، مساء اليوم الجمعة، إن جميع الحالات المشتبه في إصابتها بمرض فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، يتم سحب عينات منها وفحصها في معمل pcr بمستشفي حميات المنيا، لافته غلى أنه عند ثبوت أي حالة من الحالات بحملها الفيروس يتم عمل فحص أخر بالمعامل المركزية بوزارة الصحة لنفس العينة للتأكد.
.محلات-بورسعيد-تغلق أبوابها-هربا-من-حملة الضرائب (2)

خالفوا حظر التجوال.. فض أفراح وتحرير محاضر في المنيا

تلتزم جميع مدن محافظة المنيا، بداية من مغاغة شمالًا، وحتى ديرمواس أقصى جنوب المحافظة، بقرار رئيس مجلس الوزراء بحظر التنقل منذ الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا؛ إلّا أن القرى لم يكن تطبيق قرار الحظر فيها كاملًا، من خلال التواجد في الشوارع، وإقامة الأفراح وسراداقات العزاء. ورصد موقع «التحرير»، خلو شوارع مدينة المنيا ومدن المحافظة من المارة، والتزام أصحاب المحلات بالغلق، وسط تواجد موظفو الوحدات المحلية الذين يتابعوا قرار الحظر يوميًا، وتحرير محاضر للمُخالفين له من المحلات.
فيروس كورونا

بعد عزلهما بسبب كورونا.. إجراءات خاصة لأهالي قريتين بالمنيا

رغم قرار الأجهزة الأمنية والتنفيذية داخل محافظة المنيا، بإجراء العزل الصحي على قريتي: «القيس، وأبو جرج» داخل مركز بني مزار؛ بسبب اكتشاف 8 حالات إصابة بكورونا كانوا عائدين من أداء العمرة منذ عدة أيام، وجرى نقلهم للحجر الصحي؛ إلّا أن الحياة تسير بصورة طبيعية داخل القرية. عددً من أهالي قرية القيس، منهم: «أحمد سيد، وعبد الواحد محمود، وأكرم صلاح»،أكدوا أن الحياة داخل القرية تسير بصورة طبيعية، فالجميع لديه حرية في التحرك وشراء ما يحتاجه من محلات البقالة والصيدليات وتجار الخضراوات والفاكهة، والفلاحون يمارسون أعمالهم داخل حقولهم.
فيروس- كورونا (14)

السعودية تعلن عن 165 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 165 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينما أكدت شفاء 64 حالة جديدة. وأكد المتحدث باسم الوزارة، أن السعودية تسجل أعداد منخفضة من الإصابات مقارنة بدول أخرى، وذلك نتيجة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المملكة، وفقا لسكاي نيوز. ويرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة في المملكة إلى 1885، مقابل 283 حالة تعاف من المرض، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 21.
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